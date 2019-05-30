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 Политика Украины, Общество
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 Горсовет Днепра приготовил обращение к Зеленскому с просьбой выделить деньги на реконструкцию городского аэропорта

Депутатский корпус городского совета Днепра подготовил обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о выделении финансирования из Госбюджета для начала реконструкции взлетно-посадочной полосы городского международного аэропорта.

Соответствующее обращение представителей громады города Днепр было зарегистрировано сегодня, 30 мая.

Горсовет Днепра приготовил обращение к Зеленскому с просьбой выделить деньги на реконструкцию городского аэропорта 01
Горсовет Днепра приготовил обращение к Зеленскому с просьбой выделить деньги на реконструкцию городского аэропорта 02

"Средства из Государственного бюджета Украины на проектирование и строительство аэропорта в городе Днепр не выделены, что сводит на нет развитие авиационного сообщения Днепропетровской области… Просим Вас поспособствовать осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции и модернизации действующей и строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр в размере 2,7 миллиарда гривен", — сказано в обращении, голосование в поддержку которого депутаты горсовета Днепра запланировали на ближайшую сессию 19 июня.

В тексте документа депутаты горсовета напоминают новому президенту Зеленскому, что ранее жители города собрали необходимое число голосов в поддержку петиций на имя Президента Украиныи горсовета о строительстве нового аэропорта на базе существующего.

"За время обсуждения проекта при Порошенко уже давно можно было привести в порядок действующий аэропорт. Было бы желание работать и принимать решения. Вот у кого есть возможность оправдать доверие избирателей Днепра и области – так это у Владимира Зеленского и его партии. Поскольку, где и как строить аэропорт вполне очевидно. Надо только начать", — иронизируют представители СМИ Днепра, и напоминают, что бесславный провал ушедшего президента Порошенко в Днепропетровской области на президентских выборах — следствие пустых обещаний.

Новый президент Владимир Зеленский может сделать выводы из урока, который преподали жители Днепра ушедшему президенту Порошенко мизерной поддержкой в двух турах голосования. Реальные действия по запуску финансирования и реконструкции принадлежащей государству взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра помогут новому гаранту укрепить позиции в регионе и не разочаровать своих избирателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3129784
 
   
 Топ комментарии
 
Гнойсману пусть пишут. Эта свинья благодаря раде осталась у корыта и единолично контролирует финансовые ресурсы и это перед выборами.
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классный троллинг зеленского - мне нравиться)))))))))
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ПрезЕдент управляет госбюджетом?)))
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Тоесть новый аэропорт накрылся... Теперь будут ремонтировать выкупленный Беней.
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Гнойсману пусть пишут. Эта свинья благодаря раде осталась у корыта и единолично контролирует финансовые ресурсы и это перед выборами.
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Провалы бюджета - Порошенко за бюджет не отвечает, все вопросы к Гройсманенко.
Прожрали средства от порошенковкой децентрализации - президент Зеленский денег дай.
Барыжная логика какая-то.
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Депутаты вже лягли та просють

Провокация гнусного вида. Теперь илатов: "жители Днепра, мы просили залезть в бюджет для блага днепровцев, а он не хочет. Давай петра обратно, он в бюджет, как в свой карман залазил.
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Ремонт в Днепре - это навечно. Ни денег , ни нервов
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классный троллинг зеленского - мне нравиться)))))))))
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Где и кто тебя рюськаму изыку учил? Ты ж в Украину из росии приехал. Украинского не знаешь. Ну хотя бы на своём родном научись без ошибок излагать.
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я индеец мне можно - тут все знают - а по существу шо можете сказать - прикольно,да)))
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ххх: ну как, нравиться? )))*
ууу: нууу, ладно, нравься.
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У-у-у-у...можно завидовать днепрянам? У них уже так все хорошо шо не хватает только нового аэропорта? И он настолько критично важен Всем жителям, что стало основной причиной прокатить Петра? Или это таки так пытаются надавить на Вову - пора начинать вертать Бене долги?
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А разве это компетенция президента, а не кабмина? И, что, разве Беня не даст? Ну, как гражданин Щвейцарии или Израиля.
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Ничего, что это вопросы Кабмина, а не Президента?
И что теперь с заявленным решением правительства о строительстве хаба в Соленом?
Уже не будет хаба?
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Отличный троллинг Филатова
"Вова, дай денег на борьбу с МАУ Коломойского"
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Сопли ещё он не все вытер, чтобы Бенчика троллить...
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Вот как раз именно Филатов ЕДИНСТВЕННЫЙ который Бэнчику сказал "Да пошел ты !" - и ему ничего не было
Бэня то голый....
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А это что военный объект (там военные самолеты базируются)? Если нет, то значит хреновый менеджмент (гнать в шею). Работа аэропорта - это коммерческий бизнес, разрабатывайте бизнес план, берите в банке коммерческий кредит (флаг вам в руки), причем здесь бюджет?
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если этот бизнес не рентабельный, то нах он нужен (закрывайте конторку, продавайте имущество)!
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кстати (или не кстати...вы ж никому не скажете?)))))) там есть и военный (пару полос)
раньше, при сссре, использовался как рембаза и даже есть "городок" рядом небольшой
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А что вам мешало его строить за деньги муниципального бюджета? Как это давно сделали в соседнем Запорожье. Сами со своим беней в лужу сели, а виноват у них порох видите ли
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Так деньги в первом туре роздали на "помощь". Ну как роздали - видимость создали, остальное в распил.
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дорог нет, воды на передовой бойцам нет, но деньги нужно выделить бандиту каламойскому на аэрапорт.
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А Зеленський, що кошти виділяє? Ви що дибіли?! Будуйте за власні кошти з бюджету міста та області. Ви ж децентралізовані от і будуйте і розвивайтесь. Вже геть страх втратили собаки!
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К Пинчку, к Бене. Мало отцов в городе? Свой бюджет куда уходит? В Мальдивы и рыбалки в Финляндии?
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Филатов ты не один такой хитросделанный еврей в Украине. Там твоя Рада ещё сидит, пагубий ещё звездит - так усё туда и подавай
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Построить аэропорт за деньги муниципального бюджета? Это Вам не автовокзал построить.
Намного дороже. Вопрос мой в другом:
если это идея (проект) местный (местной территориальной громады) - так стройте сами. При чём здесь Киев? Можете просить Киев помочь, но не можете требовать, дорогие днепряне;
если идея (проект) киевский, то есть государственный, то для чего вы просите выделить вам деньги? Киев будет финансировать проект, а вы просто ждите окончания строительства и радуйтесь, что сэкономили свои деньги.
Так вот: чей это проект и кто его должен финансировать?
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Просто один умник из порохнявых решил не вкладывать деньги в имеющийся аэропорт,где нужно только полосу отремонтировать ,которая кстати принадлежит государству Украино,а в остальное вкладываются инвесторы.Миф о том что аэропорт принадлежит Бене это миф от порохни.Там его только старое здание аэровокзала.Так что ремонт полосы никак не относиться к местному бюджету.Почитайте за чей счёт в том же Запорожье и Олесе ремонтируется полоса.
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Зе, коли звільнять окуповані території, нам аеропорт Донецька відбудовувати ще
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Боря, Боря! Зря ты так, перед Порошком раскарячился. На "политические преследования" хочешь настараться? Міськрада Дніпра приготувала звернення до Зеленського з проханням виділити гроші на реконструкцію міського аеропорту - Цензор.НЕТ 4647
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорсовет Днепра приготовил обращение к Зеленскому с просьбой выделить деньги на реконструкцию городского аэропорта
 
 
 
 
 
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