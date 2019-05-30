 Горсовет Днепра приготовил обращение к Зеленскому с просьбой выделить деньги на реконструкцию городского аэропорта

Соответствующее обращение представителей громады города Днепр было зарегистрировано сегодня, 30 мая.
"Средства из Государственного бюджета Украины на проектирование и строительство аэропорта в городе Днепр не выделены, что сводит на нет развитие авиационного сообщения Днепропетровской области… Просим Вас поспособствовать осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции и модернизации действующей и строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр в размере 2,7 миллиарда гривен", — сказано в обращении, голосование в поддержку которого депутаты горсовета Днепра запланировали на ближайшую сессию 19 июня.
В тексте документа депутаты горсовета напоминают новому президенту Зеленскому, что ранее жители города собрали необходимое число голосов в поддержку петиций на имя Президента Украиныи горсовета о строительстве нового аэропорта на базе существующего.
"За время обсуждения проекта при Порошенко уже давно можно было привести в порядок действующий аэропорт. Было бы желание работать и принимать решения. Вот у кого есть возможность оправдать доверие избирателей Днепра и области – так это у Владимира Зеленского и его партии. Поскольку, где и как строить аэропорт вполне очевидно. Надо только начать", — иронизируют представители СМИ Днепра, и напоминают, что бесславный провал ушедшего президента Порошенко в Днепропетровской области на президентских выборах — следствие пустых обещаний.
Новый президент Владимир Зеленский может сделать выводы из урока, который преподали жители Днепра ушедшему президенту Порошенко мизерной поддержкой в двух турах голосования. Реальные действия по запуску финансирования и реконструкции принадлежащей государству взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра помогут новому гаранту укрепить позиции в регионе и не разочаровать своих избирателей.
Прожрали средства от порошенковкой децентрализации - президент Зеленский денег дай.
Барыжная логика какая-то.
Провокация гнусного вида. Теперь илатов: "жители Днепра, мы просили залезть в бюджет для блага днепровцев, а он не хочет. Давай петра обратно, он в бюджет, как в свой карман залазил.
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а ты знаешь?
ууу: нууу, ладно, нравься.
И что теперь с заявленным решением правительства о строительстве хаба в Соленом?
Уже не будет хаба?
"Вова, дай денег на борьбу с МАУ Коломойского"
Бэня то голый....
раньше, при сссре, использовался как рембаза и даже есть "городок" рядом небольшой
Намного дороже. Вопрос мой в другом:
если это идея (проект) местный (местной территориальной громады) - так стройте сами. При чём здесь Киев? Можете просить Киев помочь, но не можете требовать, дорогие днепряне;
если идея (проект) киевский, то есть государственный, то для чего вы просите выделить вам деньги? Киев будет финансировать проект, а вы просто ждите окончания строительства и радуйтесь, что сэкономили свои деньги.
Так вот: чей это проект и кто его должен финансировать?