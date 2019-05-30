 Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ходе встречи Зеленский подчеркнул важность сотрудничества властей, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.
"Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных", - сказано в сообщении.
Зеленский пояснил, что цель этой встречи – выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение пленных.
"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - отметил он.
Президент сообщил, что на протяжении нескольких дней он проводил встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.
- А дедушка где спит?
- Какой дедушка? Ах, дедушка... А, там, в прихожей, на коврике.
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- Эт правильно."
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