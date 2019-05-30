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 Политика Украины
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 Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев

Президент Владимир Зеленский встретился с родными и близкими удерживаемых украинцев в Российской Федерации, на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе встречи Зеленский подчеркнул важность сотрудничества властей, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

"Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных", - сказано в сообщении.

Зеленский пояснил, что цель этой встречи – выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение пленных.

"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - отметил он.

Президент сообщил, что на протяжении нескольких дней он проводил встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонней контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129781
 
   
 Топ комментарии
 
Чучело с картинками, когда зеленский медведчука посадит ?
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Зеленский, когда будут освобождены пленные ?!
Почему олигархи не сидят ?!
Когда закончится война ?!
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Если бы Порошенко действительно боялся что "путін нападе", стал бы он демонтировать ситуационную комнату? По моему ответ очевиден... Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 7916 Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 5760
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Чучело с картинками, когда зеленский медведчука посадит ?
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да падаждите, еще ведь только 30 мая - впереди еще целые сутки весны Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 4128
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это его комната, его костюм, его щиблеты Его дом, его жена, его дети. Это результаты его ума его любви и усилий. Что тут не так.
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"- Стол мой, холодильник мой, все. что в холодильнике. тоже мое!
- А дедушка где спит?
- Какой дедушка? Ах, дедушка... А, там, в прихожей, на коврике.
А когда не слушается, - я его веником.
- Эт правильно."
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Т.е. конкретики 0, Шаурмы тоже не было. Ок. ПреЗеденствуем дальше.
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Неперевершені справи чинить новий президент, вчитися будуть усі наступні покоління.
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Зеленский, когда будут освобождены пленные ?!
Почему олигархи не сидят ?!
Когда закончится война ?!
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Чукча -*пісатель * !?
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Вышло зебло из нирваны и решило возглавить перемогу команды Пороха. Кто сомневался, что на г+г его объявят спасителем и отцом нации.
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Перемога,где серверы,где мониторы,где стулья,всё твой черствый кумир хапнул,я не могу представить в какой стране такое возможна,кацапы смеются и издеваются по этому поводу с нас,говорят .что за государство,где даже оргтехнику украли., а ещё такие как черствый, здесь провозглашали,что он на армию жертвовал,та он скорее удавится,чем пожертвует
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чого ти скиглиш, гбр все тобі розповість
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всё там где и должно быть на родине у хозяев Там откуда их взяли и привезли арендаторы в рамках проплаченого Порохом договора. Срок договора истёк и аппаратура возвращена владельцу. Такой порядок.
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Мистер фейковые картинки заговорил, ты смотри
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Компанія Рошен передала десантникам чергову партію 430 найновіших снайперських гвинтівок:https://myrotvorets.news/kompaniia-roshen-peredala-desantnykam/Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 788
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10 днів Зе на посаді:
- ЗВР впали на 1,3 млрд $
- гривня впала на 80 копійок
- співпраця з МВФ на паузі
- ширяться чутки про дефолт
- 9 днів не було заяв про полонених військових
- 9 разів порушив закон
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Президент Украины Владимир Александрович Зеленский едет на шахту «Львовская», где погибли 2 шахтера.Зеленский встретился с родственниками пленных украинцев - Цензор.НЕТ 5616
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Они будут плакать, если пианино на шахту не привезут
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Анекдоты рассказывал? Или просто рожи корчил?
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У Петра не було часу на такі зустрічи,він монітори та сервери крав.
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Когда будут посажены Свинарчуки? Почему молчат нацжены?
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Так сабаков травил пороха , выслуживался перед Беней. Теперь должность ему пообещали - будет как мышь
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нефартовый этот зеленский: после его визита в париж сгорел собор парижской богоматери, после визита на львовщину - вертолет ми-8 с экипажем
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Этот мудак так и будет рушить все что построено? Так и будет кататься по стране без дела? Может пора начинать что-то делать?
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Сначала 8 бойцов ВСУ оказались в плену с мешком личных документов. Потом авария в шахте с погибшими горняками. Потом погибает комбриг вместе с экипажем вертолета. Это все за одну неделю! Зеленский, сколько тебе заплатили?? Долго ты будешь проливать кровь украинцев??
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это проделки барыги,так сказать оказывает помощь молодому поколению
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Как же надоели эти петерасты в комментариях...
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соевые боты - продажная копеечная гниль и шваль.
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