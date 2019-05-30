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Все про:ПАСЕ (1287) Россия (72903)

 "Не допустить возвращения России в ПАСЕ": украинские делегаты собирают подписи под открытым письмом

Украинские делегаты в ПАСЕ, интеллектуалы, правозащитники и журналисты призывают граждан Европы не допустить возвращения России к организации без выполнения ею своих обязательств в Совете Европы, включая прекращение агрессии против Украины и деоккупации Крыма.

Об этом говорится в открытом письме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ценности, на базе которых Совет Европы был основан для продвижения и защиты верховенства права... находятся под растущей угрозой. Россия, несомненно, является ведущей в этих процессах. По условиям членства, она должна придерживаться нескольких важных моментов. Однако РФ оказалась неспособной уважать многие из них", - говорится в письме.

Среди таких нарушений - аннексия Крыма, в котором Россия преследует крымских татар, военная поддержка некоторых регионов на Востоке Украины и Грузии.

В письме упоминается, что в 2014 году ПАСЕ в ответ на эти нарушения со стороны РФ лишила российскую делегацию права голоса. Это решение не запрещало российским депутатам посещать заседания Ассамблеи, но Россия решила впредь не участвовать в работе ПАСЕ.

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Также в течение предыдущих двух лет РФ не платит свою долю в бюджет СЕ, которая составляет 33 млн евро ежегодно.

"Сейчас она угрожает выйти из Совета Европы, если право голоса ее делегации не будет восстановлено", - отмечается в открытом письме.

В то же время Россия продолжает свою агрессивную тактику: закрыла совместное использование Керченского пролива; в нарушение своих международных обязательств создает препятствия для судов, следующих в украинские порты в Азовском море; совершила нападение на украинские корабли с экипажами и отказывается освободить их.

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Кроме этого, РФ начала нелегальную выдачу своих паспортов украинским гражданам на оккупированной части Донбасса.

"Учитывая ситуацию, вызывает шок, когда Германия и Франция - две страны, которые считаются непреклонными защитниками демократии, прав человека и верховенства права, - начали давление на ПАСЕ, чтобы ослабить ее полномочия в наложении санкций на национальные делегации, нарушающие основополагающие принципы Совета Европы", - подчеркнули авторы письма.

Как отмечается, вместо того, чтобы поддаваться российскому запугиванию, Германия и Франция должны предложить приостановить членство России в Совете Европы за невыполнение обязательств, как это предусмотрено ст. 9 Устава СЕ.

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"Учитывая это, мы призываем и ожидаем, что ПАСЕ полностью утвердит свою независимость, как это было раньше. Ассамблея не должна отказываться от полномочий налагать санкции на делегации, нарушающих основные принципы Совета Европы. Европейские граждане не поймут иного решения", - отмечается в письме.

Источник: https://censor.net.ua/n3129776
 
   
 Топ комментарии
 
Козломордых нужно давить на всех фронтах
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так как они ходят на работу, они ещё полгода будут подписи собирать. Гниды.
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cat bassman. Не депутаты а делегаты ! Ачто не так ?
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подписи украинских депутатов котируются только на туалетной бумаге, все уже знают этих злодюг, ворюг, мародеров
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Я думаю, просто карлик. Вывих там не в ногах, а в мозгу.
Чет стишок вспомнился:

На маленькой поляночке
Где зреет виноград
Сидел рахитик маленький
Коленками назад.
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А какой рост у Зеленсского? Вроде тоже не гигант.
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угу пишите письма мелким почерком, без платежей рашки бюджет ПАСЕ репается вот и думают как коцапов вернуть
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России абсолютно похер- наденьте вышиванки и водите хороводы, клоуны))))))
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Vzgo Jigarxanyan. Если бы похер то "ольгинские" не воняли бы.
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рашку поставят на кости, и в три смычка отыграют.
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ну да, как-то надо показать видимость борьбы и титанических усилий, не даром же они хлеб свой страсбургский едят
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С учетом того что мокши по этому поводу скулят....хлеб они едят не зря!)))
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ну как бы вам это объяснить, собирать подписи в ПАСЕ можно по любому поводу, за мир во всем мире например, кто ж не подпишется? только мира от этого никак не прибавится, да и подписи эти никому не нужны, куда их потом приложить?
кацапов и так выгнали оттуда, причем совсем без подписей и возвращать никто не собирается
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Надо быть самим принципиальными во всем не торговать и якшаться с агрессором и оккупантом, не прокачивать бандитский мордорский газ, выйти со всех международных декоративных ширм-шлюх, где признают паРашку (в том числе и в первую очередь из ООН)!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Не допустить возвращения России в ПАСЕ": украинские делегаты собирают подписи под открытым письмом
 
 
 
 
 
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