 Гройсман поручил выделить материальную помощь семьям военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести расследование катастрофы вертолета Ми-8МТВ-МСБ-1 (бортовой номер 638) воинской части А2595, проанализировать ее причины, а также проработать вопрос предоставления материальной помощи семьям погибших. Об этом говорится в поручении руководству Министерства обороны Украины. Глава Правительства подписал соответствующий документ", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.