 Миссия МВФ планово завершила работу в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом говорится в пресс-релизе представительства МВФ в Украине.

Отмечается, что миссия находилась в Украине с 21 по 29 мая 2019 года. За это время представители фонда во главе с Роном ван Роденом провели ряд встреч, в частности с президентом, министром финансов, председателем Нацбанка и другими чиновниками.

"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая Президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - сообщил глава миссии МВФ Рон ван Роден по итогам работы миссии МВФ в Украине.

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