 Миссия МВФ планово завершила работу в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом говорится в пресс-релизе представительства МВФ в Украине.
Отмечается, что миссия находилась в Украине с 21 по 29 мая 2019 года. За это время представители фонда во главе с Роном ван Роденом провели ряд встреч, в частности с президентом, министром финансов, председателем Нацбанка и другими чиновниками.
"Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая Президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - сообщил глава миссии МВФ Рон ван Роден по итогам работы миссии МВФ в Украине.
а мы - устали, отдыхаем... нас же Порох финансирует
собираюсь ещё один магазин рошен открывать
вся правда там сконцентрировалась
При этом стецькам невдомек, что за дефолт (неспособность государства отдавать взятые на себя кредиты) будет отвечать Порошенко и Гройсман, ведь именно они эти кредиты и брали, а Зеленский пока не взял у МВФ ни копейки.
ты, зебил, сначала методички согласуй))
Все по плану
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
И НОВЫХ займов под 1% - у МВФ - никто нее даст.. и под 100% не дадут...
ЗЕ фаны...вы не расстраивайтесь)))
Игрь Валеричь сказал...дефолт! Так дефолт)))
Хрен вам ватные мрази, а не Украина
Дефолта ПОКА не будет. В золотовалютном резерве ЕСТЬ средства на ТЕКУЩИЕ платежи ДО ОСЕНИ. А вот осень без кредита МВФ - практически точно дефолт.
Трогать эти деньги не кошерно!
А главный упор сделан на Коломойского. И подробно расписаны все его хотелки и возможное меню на ближайшее будущее. Что пан олигарх желает и намерен сожрать в связи с приходом Зеленского во власть. То есть никто на Западе не питает иллюзий относительно самостоятельности шестого.
Статья на английском, поэтому следует выложить основные и важные пункты. Если кому-то хочется прочитать в оригинале - http://www.talk-finance.co.uk/international/billionaire-kolomoyskys-plan-derails-western-agenda-in-ukraine/?fbclid=IwAR1JttXShQrQEpLlGTUn_p2i49CXBhtQSSCsprRkLSDYZOeYSxzRzk_Ap-Y
Для начала, сам заголовок уже достаточно красноречив: «План миллиардера Коломойского срывает западную повестку дня в Украине». Характеристики Зеленского пропускаются, все равно речь не о нем.
Главные акценты статьи - это упорно педалируемая говорящими головами Коломойского тема дефолта; ПриватБанк и отношения с МВФ; ситуация на энергетическом рынке.
Начну с энергорынка, давно слежу за темой. В статье подробно разбиралась ситуация на энергетическом рынке и роль Коломойского в попытках отложить или отменить имплементацию Европейского Третьего энергетического пакета. Для достижения этой цели брошены все силы. Лоббисты в еще действующем парламенте уже давно оттягивают момент имплементации, а если партия вновь избранного президента получит большинство на предстоящих парламентских выборах, то дело будет в шляпе.
Тогда Игорь Валерьевич сможет проталкивать через депутатов все, что только захочет его левая нога. Мало того, команда Коломойского (ну не называть же ее командой Зеленского) заявила, что намерена получить контроль над регулятором - НКРЭКУ. Также планируется смена руководства антимонопольного комитета на людей, лояльных к Коломойскому (ведь по закону разрешение АМКУ требуется для масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков).
Второе. Обрушение Украины в дефолт по примеру Греции выгодно олигарху Коломойскому, так как его компании ориентированы на экспорт. И ферросплавная, и горнорудная и металлургическая промышленность экспортируются и оплачиваются в валюте. В случае дефолта национальная валюта стремительно обесценится, а прибыль Коломойского будет сохраняться в стабильных резервах.
Бене это выгодно, причем Беня даже не делает попытки это скрыть. А зачем что-то скрывать, если ты сейчас триумфатор. А триумфатору сам бог триумфаторов велел придушить конкурентов и скупить активы. Тотальный контроль над ключевыми отраслями в таких условиях вполне достижим. И уже сейчас видно, что над достижением цели работают: на ключевые посты в новой администрации назначены люди, подконтрольные Коломойскому.
Ну и по Привату. Разумеется, Беня воспользовался резким пике, в которое вошла украинская политика, как только победа Зеленского стала очевидной - и тут же начал штормить тему ПриватБанка. Он подал апелляцию против национализации. Прогнившая и коррумпированная судебная система была готова к такому повороту (она всегда готова к таким поворотам) - национализация была отменена в суде. Посольства США и ЕС отреагировали немедленно и в резкой форме, МВФ приостановил свою миссию, оставив несколько клерков для завершения отчета. Однако уже сейчас понятно, что Игорь Валерьевич всерьез рассматривает возможность послать МВФ наф(х)иг (извините, вырвалось).
Итак, что нас ждет, если Коломойский продолжает качать страну, штормить ПриватБанк и ставить под угрозу реформирование энергорынка (а мы ждем очередного этапа реформирования уже с 1 июля). А ждет нас сокращение сотрудничества с важнейшими политическими и финансовыми партнерами, ЕС, США, МВФ, Всемирным банком и ****. Обслуживать внешний долг станет невозможно, отсюда инфляция, безработица и прочие продуктовые карточки.
А чтобы как-то выгребать из воронки, оху… обескураженное руководство страны вполне может обратиться туда, где этого обращения давно ждут - в Кремль. И там помогут, а как же. Только на таких условиях, что лучше бы об этом не думать совсем.
А что же Игорь Валерьевич?А он кофе пойдет пить.
https://emiliozk.livejournal.com/2201898.html
Ви ж всі ниєте, що Коломойський з Зеленським вас обкраде... Так радійте ****... Чого ви дефолтом лякаєте... якщо тільки брати брати і брати то дефолт настане полюбе.
Свідки секти другого пришестя петра маєте дві чудові новини...
1 кредит ніхто не вкраде - бо його нема.
2 ну і дефолт яким ви так лякаєте народ... Хоча боятись треба мвф і пацанам, що кредити в офшори вивели...мвф втратить свої бабки а пацани кровно спи...жені (зароблені і ще не просрані. мвф то залишки відбере забугорних общаків). А народу прийдеться віддати або в вигляді інфляції, або налом/аналом оскільки станом на сьогодні кожен громадянин України винен МВФ і кредиторам більше тисячі доларів...