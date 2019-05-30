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 Политика Украины
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Все про:Сенченко (237) Скипальский (30)

 Сенченко ушел из "Батькивщины" ради собственного проекта, а не для развала партии, - Скипальский

Народный депутат Андрей Сенченко, один из ближайших соратников Юлии Тимошенко в "Батькивщине", вышел из партии для развития собственного проекта. А не для вреда Тимошенко.

Он имеет все шансы пройти в Верховную Раду. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказывает военный эксперт, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Сенченко ушел из Батькивщины ради собственного проекта, а не для развала партии, - Скипальский 01

Александр Скипальский, экс-начальник Управления военной контрразведки СБУ

"Это ни в коем случае не попытка разделить или рассорить партию Тимошенко. В кадровой политике" Батькивщины "уже давно не было изменений. Вместо участия в принятии важных решений, члены партии занимались только политическими проектами. А сама Юлия Владимировна настроена на компромиссы с новым президентом, чтобы получить должность. К примеру, хочет возглавить Кабмин ", - говорит эксперт.
Сенченко создает свою партию, чтобы принимать активное участие в важных для страны проектах. До этого его идеи не получали необходимой поддержки у однопартийцев, считает Скипальский.


"Все его идеи не получили необходимой поддержки членов партии. Поэтому и он решил покинуть "Батькивщину". Больше всего его беспокоит война на востоке страны и ситуация с Крымом. В частности потому, что сам родом из Симферополя. В этих вопросах у него достаточно опыта. В свое время был заместителем главы Администрации президента, занимался освобождением заложников, лично вел с террористами переговоры о выводе из Крыма украинских военных и военной техники. У Тимошенко возглавлял "Военный кабинет"".

Сенченко ушел из Батькивщины ради собственного проекта, а не для развала партии, - Скипальский 02

Андрей Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права"

У Сенченко шансы пройти в парламент с новой политической силой: "Все зависит от того, кого он возьмет себе в соратники, и какую кампанию развернет. К нему могут присоединиться представители ветеранского движения, участники АТО, представители ВСУ, юристы и правозащитники. Среди них у Сенченко немалый авторитет", - добавил Александр Скипальский,

Андрей Сенченко несколько лет возглавляет общественное правозащитное движение "Сила права", объединяющее дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий.


Александр Скипальский, экс-начальник Управления военной контрразведки СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, в прошлом член Комитета по вопросам обороны и государственной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3129766
 
 
 Топ комментарии
 
Канал можно открыть на ютубе: Байки паркетного-генерала Сенченко ушел из "Батькивщины" ради собственного проекта, а не для развала партии, - Скипальский - Цензор.НЕТ 6590
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Та ми ж так і зрозуміли. Люблю, каже, Йульку, не хочу наносити врєда їй, тому піду зорганізую нову партію.
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Канал можно открыть на ютубе: Байки паркетного-генерала
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Розмови про Химині кури, що колись були несущі. Шансів в нього пройти з новим політпроектом в парламент, як в Наполеона з 6 палати заїхати господарем у Версаль.
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У тебе, серун малолітній, мозги давно закінчились і шо, какаєш?
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врядле. внд капительман не настолько стара чтобы не смогла дернуть лопатник у проходящего мимо лоха.
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Та ми ж так і зрозуміли. Люблю, каже, Йульку, не хочу наносити врєда їй, тому піду зорганізую нову партію.
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Що, сернуло за карамельку? А Юлькою, чи Танькою будеш називати свою маму, доперло, малолітнє продажне гавно?
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Я на выборах буду голосовать за Сенченко. Он себя не дескридитировал ни мыролюбством ни перемириями ни потужным реформизмом.
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Скільки їх вже було цих ,,самостійних проектів,, поки сиділи в Батьківщині, то ще мали обличе, потім починають дути з себе цабе, тікають і все їх нема, а Тимошенко є. Погано чи добре це діло десяте, Батьківщина чи не єдина партія, яка існує довше всіх.
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А що Олександр Скіпальський.прес секритар у Андрія Сенченко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенченко ушел из "Батькивщины" ради собственного проекта, а не для развала партии, - Скипальский
 
 
 
 
 
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