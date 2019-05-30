 Найдены тела всех четырех военных, погибших в результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине

"Нашли да, (тела. – Ред.) всех четырех. Дальше медицина разбирается, что делать с ними", - сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады сухопутных войск ВСУ Михаил Шур журналистам в четверг во Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, поиски погибших начались на рассвете в четверг.

Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии борт вертолета, Шур сказал: "Разрушен. Большая часть повреждена".

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Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.