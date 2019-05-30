 Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль

Соответствующий указ президента Зеленского обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, слушания пройдут 10 – 14 июня в городе Гаага в Нидерландах.
Украинскую делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Также в делегацию войдут посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), гендиректор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, первый заместитель гендиректора Государственного акционерного общества Чорноморнафтогаз" Андрей Кондратов (оба – по согласованию), а также представители Министерства инфраструктуры Украины и Государственной пограничной службы.
Президент поручил главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных арбитражным трибуналом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов.
Кабинету министров Украины получено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях арбитражного трибунала.
Напомним, 14 сентября 2016 года МИД Украины выступило с заявлением, в котором указало, что с начала незаконной агрессии Российской Федерации в Крыму, права Украины в этих зонах были нарушены и узурпированные государством-агрессором.
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А розгадка полягає в тому, що у виробництві феросплавів (монополістом на ринку яких є беня) електроенергія складає до половини собівартості...
А ну попобробней про бенины феросплавы или это опять очередной хрякобот обосрался. Гы.
А энергорынок переносят дабы зимой возник беспорядок из-за неурегулирования ряда вопросов, отключение тепла и энергии и возмущение масс. А если его внедрить сейчас то к зиме все успеют подрехтовать и никакого беспорядка не будет. Ну и как тогда дискредитировать ЗЕ? До тебя дошло, недалекое ты наше?
Ловушка для президента, или Реформа рынка электроэнергии "в овечьей шкуре".
Возьмите на замаетку!!!
Все по офшорам растыкано! В Украине одни убытки...
А міг і по роялю... "создсть". Але тут, напевне, Лана наполягла. Вона вміє захищати державні інтереси.
А те що клован на її роботі попіарився фік з ним.
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.Т.Г Шевченко.(Розрита могила.)