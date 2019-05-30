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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:агрессия (1442) Азовское море (1200) Гаагский трибунал (201) МИД (5002) ООН (2769) Россия (72903) Зеркаль (174)

 Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву по спору между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Соответствующий указ президента Зеленского обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, слушания пройдут 10 – 14 июня в городе Гаага в Нидерландах.

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Также в делегацию войдут посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), гендиректор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, первый заместитель гендиректора Государственного акционерного общества Чорноморнафтогаз" Андрей Кондратов (оба – по согласованию), а также представители Министерства инфраструктуры Украины и Государственной пограничной службы.

Президент поручил главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных арбитражным трибуналом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов.

Кабинету министров Украины получено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях арбитражного трибунала.

Напомним, 14 сентября 2016 года МИД Украины выступило с заявлением, в котором указало, что с начала незаконной агрессии Российской Федерации в Крыму, права Украины в этих зонах были нарушены и узурпированные государством-агрессором.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129754
 
   
 Топ комментарии
 
Вот гад, вот гад! Патриот Пьётр Олексеич не создавал (ну вы поняли - шоб пукин не напал), а этот огент крымля Зеленский создал, и теперь трибуналить портнёров своего папиредника собирается.
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В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок «моста Кличко» https://inforesist.org/v-kieve-zakryli-na-proverku-steklyannyj-uchastok-mosta-klichko/ …

Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль - Цензор.НЕТ 56

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СБУ решило поддержать малый и средний бизнес..... Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль - Цензор.НЕТ 6946
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а як вони верещали, що "Ротердам+", мовляв, створює непомірні тарифи... А тут: "Р+" ліквідується, і вже цим незадоволені.
А розгадка полягає в тому, що у виробництві феросплавів (монополістом на ринку яких є беня) електроенергія складає до половини собівартості...
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ротердам обеспечил только офшоры пети и татарина.
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Беня монополіст феросплавів? А Фірташ тоді чим керує?
А ну попобробней про бенины феросплавы или это опять очередной хрякобот обосрался. Гы.
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Очередная порция говна не в тему. При чем тут Беня? Баканов стал замом главы СБУ при Пете и в доску его человек. Придет новый глава СБУ и выкинет нафик всех хряковских холуев. И тебя вылечат. Гы.
А энергорынок переносят дабы зимой возник беспорядок из-за неурегулирования ряда вопросов, отключение тепла и энергии и возмущение масс. А если его внедрить сейчас то к зиме все успеют подрехтовать и никакого беспорядка не будет. Ну и как тогда дискредитировать ЗЕ? До тебя дошло, недалекое ты наше?
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ребя, подивіться на типового екземпляра-зебіла. Петросян відпочиває...
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Закрыли на проверку стеклянный участок моста, тема для зебилов, особенно в этой ветке...
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Переговоры только после смены всей власти в РФ!!! - Это единственное решение!!!
Возьмите на замаетку!!!
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Хто робе на Україну,того Зеленський підтримує,а шавки з Будки тільки гавкають,та слиною бризкають.
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??? Твой ЗЕ Бог много налогов платит в бюджет???
Все по офшорам растыкано! В Украине одни убытки...
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Вот гад, вот гад! Патриот Пьётр Олексеич не создавал (ну вы поняли - шоб пукин не напал), а этот огент крымля Зеленский создал, и теперь трибуналить портнёров своего папиредника собирается.
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Хто є А що йому робити?Рада прийме закон про імпічмент та посаде його як ворога.От зе починає розуміти. Зеленський створив делегацію України для участі в трибуналі ООН щодо спору з РФ, очолить її Зеркаль - Цензор.НЕТ 2152
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Ну где молодец, так молодец. На финишной прямой сменить уже наработавшего себе репутацию человека в Трибунале было бы глупо.
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дивно...
А міг і по роялю... "создсть". Але тут, напевне, Лана наполягла. Вона вміє захищати державні інтереси.
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От "95 квартала" кто вошёл в делегацию?
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Где новые лица, Зебенька? Без кадров Порошенко не можешь обойтись? Ленку Кравец пошли. Она там пококетничает. Опыт есть.
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можно еще первую леди отправить было бы )
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Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль - Цензор.НЕТ 4589Сайт, считающий сколько дней Зеленский не нарушал Законы Украины (link: https://ze.live/) ze.live
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Зеркаль молодець Тяне лямку, працює.
А те що клован на її роботі попіарився фік з ним.
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Получишь звиздюлей - не Зеркаль, а ЗЕркаль))
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ЕСЛИ ЗЕРКАЛЬ покажет себя в ООН ее назначат мин иностранных дел !
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вона вже відмовилась від зебільної пропозиції. Принципово.
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😀 Відмовилась та пішла геть? `Принципово' )))
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не треба придумувати зайве. Зайве - це брехня.
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Стрёмно, при Порошенко точно бы выиграли, а тут такой расклад для слива кацапам, тревожно, надеюсь я ошибаюсь...
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При порошенко уже в Иловайске, в Дебальцево и на пяти стратегических складах боеприпасов выиграли.
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Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.Т.Г Шевченко.(Розрита могила.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль
 
 
 
 
 
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