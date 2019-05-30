 115 граждан Украины преследуются в оккупированном Крыму и на территории РФ по политическим мотивам, - правозащитники

Об этом сообщила правозащитница Мария Томак на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодняшний день речь идет о 115 гражданах Украины, которые преследуются в Крыму и на территории РФ по политическим мотивам", - отметила Томак.

По ее словам, речь идет о тех гражданах Украины, которых содержат в СИЗО или в колониях.

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"Из числа этих 115 граждан Украины 63 являются крымскими татарами, 38 из 115 уже осуждены, остальные находятся на этапе досудебного следствия", - отметила правозащитница.