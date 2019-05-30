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 Новое украинское правописание заработает с 3 июня, - Минобразования

Финальный текст новой редакции "Українського правопису" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, сообщает пресс-служба МОН, передает Цензор.НЕТ.

"3 июня 2019 г. офинальный текст новой редакции "Українського правопису" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции ""Українського правопису". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

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В МОН напомнили, что 22 мая 2019 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция ""Українського правопису".

Источник: https://censor.net.ua/n3129748
 
   
 Топ комментарии
 
нехай усі индики у ирій идлетять !
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Прекрасный образец классического "Симбурде" - симуляция бурной деятельности.
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Не писав і не писатиму ніколи згідно дебільного "правопису" видуманого якоюсь фаріон чи нецой.
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Прекрасный образец классического "Симбурде" - симуляция бурной деятельности.
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В новому пальті покатався на таксях. Новий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 635
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Узеленськи й читати не вміє, а тут вже новий правопис.
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От і добре! Перевчатися ще складніше, ніж вперше вчити.
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а как на счёт новой редакции арифметики? Новий український правопис набуде чинності з 3 червня, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 6210
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документ на 282 страницы появился на сайте Института языковедения имени Александра Потебни Национальной академии наук. 3 июня "сего года"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовое украинское правописание заработает с 3 июня, - Минобразования
 
 
 
 
 
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