 Новое украинское правописание заработает с 3 июня, - Минобразования

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, сообщает пресс-служба МОН, передает Цензор.НЕТ.

"3 июня 2019 г. офинальный текст новой редакции "Українського правопису" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции ""Українського правопису". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

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В МОН напомнили, что 22 мая 2019 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция ""Українського правопису".