 Полицейские задержали двух лжеминеров из Киева и Львовщины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.
Отмечается, что в Киеве была задержана 23-летняя местная жительница, которая "заминировала" дом, где жила.
"По ее словам, она сообщила о минировании из-за конфликта в семье", - сказано в сообщении.
Кроме того, во Львовской области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который "одолжил мобильный телефон у своего соседа и сообщил о минировании одного из местных предприятий".
Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.