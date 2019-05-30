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Все про:задержание (5387) минирование (777) Нацполиция (9467)

 Полицейские задержали двух лжеминеров из Киева и Львовщины

Национальная полиция за минувшие сутки задержали двух человек, которые дали ложные сообщения о минировании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

Отмечается, что в Киеве была задержана 23-летняя местная жительница, которая "заминировала" дом, где жила.

"По ее словам, она сообщила о минировании из-за конфликта в семье", - сказано в сообщении.

Кроме того, во Львовской области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который "одолжил мобильный телефон у своего соседа и сообщил о минировании одного из местных предприятий".

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129742
 
 
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надеюсь их смартфонам нашли достойное применение, если шо я подскажу куда их засунуть
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Замінувати їм в "одне місце" їхні телефони і нехай потім ходять "позвонюючи"!
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И по всей строгости закона... Афишируя... Чтобы другим не повадно было!
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на минные поля пусть бегают и разминируют.
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