 Суд отправил в СИЗО родителей пятилетней девочки, подозреваемых в ее жестоком убийстве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
"Ближайшие два месяца подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления мужчина проведет в заключении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мать погибшего ребенка суд заключил под стражу 29 мая.
Как известно, в 2015 году по решению суда 5-летнюю Дарью Макарчук отобрали у биологических родителей без лишения их родительских прав. Девочка некоторое время проживала в приемной семье. Впоследствии суд вернул ребенка родным родителям.
В августе 2018 года девочка во время семейного конфликта получила смертельные травмы от отца, затем тело ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку.
Информация о том, что в селе Листвин Овручского района Житомирской родители могли убить свою 5-летнюю дочь, поступила в полицию только 27 мая этого года. По факту умышленного убийства ребенка полиция начала уголовное производство по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
Кроме того, проводится расследование по факту служебной халатности работников социальных служб по делам детей (ч. 2 ст. 367 УК).
Ты не поднялся над плинтусом.
Как сообщает "Журнал Житомира", члены исполкома обсудили убийство пятилетней Даши Макарчук и подчеркнули, что все причастные к трагедии лица, в том числе активисты, которые способствовали изъятию девочки из детского дома семейного типа, должны быть наказаны.
"Члены исполнительного комитета городского совета единогласно проголосовали за направление обращений в адрес Генеральной прокуратуры Украины, Коллегии судей, Житомирской областной государственной администрации и Житомирского областного совета относительно соответствующего реагирования на действия общественных активистов:
Галины Чижовой, Виктора Котенко, Александра Коцюбко и других лиц, которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук, 24.10.2013 года рождения", - информирует мэрия.