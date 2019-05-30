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 Происшествия, Общество
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Все про:дети (3545) СИЗО (1073) суд (22173) убийство (5218)

 Суд отправил в СИЗО родителей пятилетней девочки, подозреваемых в ее жестоком убийстве

Королевский районный суд Житомира сегодня постановил взять под стражу 50-летнего мужчину, который подозревается в совершении умышленного убийства своей 5-летней дочери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

"Ближайшие два месяца подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления мужчина проведет в заключении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мать погибшего ребенка суд заключил под стражу 29 мая.

Смотрите также: Прокуратура сообщила о подозрении родителям, которые убили свою пятилетнюю дочь и сожгли тело в печи. ФОТО

Как известно, в 2015 году по решению суда 5-летнюю Дарью Макарчук отобрали у биологических родителей без лишения их родительских прав. Девочка некоторое время проживала в приемной семье. Впоследствии суд вернул ребенка родным родителям.

В августе 2018 года девочка во время семейного конфликта получила смертельные травмы от отца, затем тело ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку.

Информация о том, что в селе Листвин Овручского района Житомирской родители могли убить свою 5-летнюю дочь, поступила в полицию только 27 мая этого года. По факту умышленного убийства ребенка полиция начала уголовное производство по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Кроме того, проводится расследование по факту служебной халатности работников социальных служб по делам детей (ч. 2 ст. 367 УК).

Источник: https://censor.net.ua/n3129740
 
 
 Топ комментарии
 
у ботов нет моральных границ..
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підлога - это то, что ниже плинтуса.
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Підлога Маккартні Дівчинка була в прийомних батьків,а активісти сприяли,щоб вона повернулася до біологічний.Вони якраз і є зрадофілами.Фактично це на їх совісті.
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Эти точно голосовали за зе. Бедный ребенок, земля пухом
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У нас тут политический ресурс вообщето. Лично я считаю, что к таким новостям необходимо отключать возможность добавления комментария. В своем посте мне искренне жалко ребенка. Он не виноват, что его родители алкаши и отбросы общества. Но что вы хотели от них если их президент наркоман? Или это Порошенко опять виноват?
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Напрасный труд.
Ты не поднялся над плинтусом.
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Ты Максим, какой-та неадекват, везде накидываешься на меня, как буд-то это я спичку к печке поднес. Вы все такие зебилы, для вас підлога как красная тряпка для быка штоле?
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а что -застрелен при задержании, кто то отменил
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Підлога Маккартні Дівчинка була в прийомних батьків,а активісти сприяли,щоб вона повернулася до біологічний.Вони якраз і є зрадофілами.Фактично це на їх совісті.
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на лице недолугість українського законодавства в цій сфері. В Європі їх би на перший день би позбавили батьківських прав
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Яким чином вони могли допомгти сім"ї алкашів повернути дитину? Хабара занесли куди треба? У тих то і грошей мабуть не було. Для чого це їм?
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Підлога Маккартні Вони розпустили чутку,що її там зґвалтували і ще різний бруд лили.Почитайте,є в інтернеті.
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Убийство девочки на Житомирщине: власти требуют разобраться с горе-активистами.

Как сообщает "Журнал Житомира", члены исполкома обсудили убийство пятилетней Даши Макарчук и подчеркнули, что все причастные к трагедии лица, в том числе активисты, которые способствовали изъятию девочки из детского дома семейного типа, должны быть наказаны.

"Члены исполнительного комитета городского совета единогласно проголосовали за направление обращений в адрес Генеральной прокуратуры Украины, Коллегии судей, Житомирской областной государственной администрации и Житомирского областного совета относительно соответствующего реагирования на действия общественных активистов:

Галины Чижовой, Виктора Котенко, Александра Коцюбко и других лиц, которые способствовали в изъятии из детского дома семейного типа и возвращении в биологическую семью Даши Макарчук, 24.10.2013 года рождения", - информирует мэрия.
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Багато хто каже,що в нас населення скорочується,але в цьому самі люди винні,бо не цінують ні своє,ні чуже життя.В бездуховні Європі ця дитина точно би жила,а в нашій православній країні, як на Московії відбувається.
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Даже на трагедии некоторіе пидлоги пітаются злорадствовать, а когда неожиданно понимают, что віглядят придурковато--начинают юлить. скоморох хренов. Не чего с казать --засунь в ж язік и пройди мимо ,уродец
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отправил в СИЗО родителей пятилетней девочки, подозреваемых в ее жестоком убийстве
 
 
 
 
 
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