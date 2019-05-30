 Зеленский посетит Берлин во второй половине июня, - МИД

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в работе. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Президента Зеленского с двумя министрами иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.

Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействия российской агрессии.

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