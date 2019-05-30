 Зеленский посетит Берлин во второй половине июня, - МИД

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в работе. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Президента Зеленского с двумя министрами иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.
Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействия российской агрессии.
Посылая полный нуль на такую ответственную встречу, на что мы должны рассчитывать ?
На жалость?
Да и в зекоманде тоже великих дипломатов не наблюдается...
рашка идёт нахер
и ни одной серии слуги народа не видел
зато вижу прямой посыл нах пукиных и медведчуков
по крайней мере пока и это радует
псы. ... а петя за руку с ****** здоровался
ФУУУУУУУУУУУУУ!
Ну кроме прямого призыва опять разрешить кцпское кино-говно от зеленских)
Бо Октоберфест как то осенью.
«Движимый пониманием того, что чистота немецкой крови является непременным условием дальнейшего существования немецкого народа, воодушевленный непоколебимой решимостью гарантировать существование немецкой нации на все времена, рейхстаг единогласно принял следующий Закон, который настоящим доводится до сведения населения»
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