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 Политика Украины
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Все про:визит (2265) Германия (3339) Зеленский (1553)

 Зеленский посетит Берлин во второй половине июня, - МИД

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Скорее всего, это будет во второй половине июня, пока дата в работе. В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Президента Зеленского с двумя министрами иностранных дел Германии и Франции", - сказал Боднар.

Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействия российской агрессии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129738
 
   
 Топ комментарии
 
моя ж ти мася, зелененько-брехлива)))

Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 3537
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Гастроли в Берлин? Квартал растет, растет.... Во зеля хреном по роялю налабается!!!!!
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Це орган, але він не знає для ставити наголос Зеленский посетит Берлин во второй половине июня, - МИД - Цензор.НЕТ 5156
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Якщо щодо цього візиту статті у ЗМІ будуть без конкретики, то це означає втрачений шанс для України.
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Ali Hasan - конкретика обязательно будет, но я не думаю что она нам понравится...

Посылая полный нуль на такую ответственную встречу, на что мы должны рассчитывать ?
На жалость?
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Ali Hasan - но Зе все таки придется открывать рот и что то говорить...

Да и в зекоманде тоже великих дипломатов не наблюдается...
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Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была" (С).
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Смешно, конечно... 75% проголосовали за колуна, теперь о каких-то возможностях мямлят... лолище знатное, на фоне меркель-путин-макрон обсуждающие Украину, пока новые люди жуют сопли.
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Гастроли в Берлин? Квартал растет, растет.... Во зеля хреном по роялю налабается!!!!!
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Надо шото делать. Найапопулярніші запити Гугла з України

Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 5158
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а нафуя собстна, там нет гавно + гавно и всякую чахотку типа рассмеши гомика они не смотрят нет тем для обсуждения Ширина клавиш в ЕС стандартная.
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не смотрю квартал
и ни одной серии слуги народа не видел
зато вижу прямой посыл нах пукиных и медведчуков
по крайней мере пока и это радует
псы. ... а петя за руку с ****** здоровался Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 2306
ФУУУУУУУУУУУУУ!
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Все то ты видишь.
Ну кроме прямого призыва опять разрешить кцпское кино-говно от зеленских)
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интересненько... думаешь клован не планирует встреч с ******? и как-же ты, бедняжка, будешь его благодарить за дипломатическое рукопожатие? Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 1508
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дай Бог, чтобы на колени не бухнулся...
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він за "свати" загнівався)))) на детектор меді - є повна версія інтервю)))
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Російський літак зайшов в повітряний простір України. В той час українська влада демонструє нуль реакції.

Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 7093
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Зебеня посетит Берлин с концертом на пианино?
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Он выразил надежду, что будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, реформы и противодействия российской агрессии. Источник: https://censor.net.ua/n3129738 респект!!улыбнуло!!для начала мог бы научиться хотя бы противостоянию коломою и лиш потом думать о каком либо другом противостоянии.(с такими яйцами ток от повесток убегать а не кому либо противостоять) Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 6699 Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 6041
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и я так думаю!!он чувак конкретный!!если чё с бабулей и кроусаном не так!!так зеля тут же муем да по клавишам!! Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 3783 Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 436
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Порошенко оставил Вовану ЗВР, кторый уже начал проедаться. Жрите не обляпайтесь. Бакс начинает забег к отметке 75. Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 7613
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Конечно, Порошенко накопил ЗВР для Украины, а Зелена шмаркля уже туда свое рыло запустила
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обновленный офис минстеця общается между собой.
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минстець - это теперь ты. привыкай. Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 1540
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С канцлером Германии Порошенко встретился за два ДО своей инаугурации. Зеленский ДО инаугурации встречался с раввинами.
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ну да. попробуй выкрой минутку в плотном графике корпоративов.
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Там, что корпоративы?
Бо Октоберфест как то осенью.
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Клімкін відмовився супроводжувати зебіла в міжнародних вояжах.
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Смотрю что у свинорылых и дальше подгорает Зеленський відвідає Берлін у другій половині червня, - МЗС - Цензор.НЕТ 9741
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Не чув, щоб він тебе знає. І до речі, я з ним вітався особисто.
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Закон о защите немецкой крови и немецкой чести (википедия)
«Движимый пониманием того, что чистота немецкой крови является непременным условием дальнейшего существования немецкого народа, воодушевленный непоколебимой решимостью гарантировать существование немецкой нации на все времена, рейхстаг единогласно принял следующий Закон, который настоящим доводится до сведения населения»
Еврей не может быть гражданином рейха. Он не имеет права голоса по политическим вопросам; ему запрещено занимать публичную должность.
Чиновники-евреи после 31 декабря 1935 г. уходят в отставку

Постановления закрыли евреям доступ почти ко всем должностям и профессиям, ограничили свободу их передвижения и ввели в их удостоверении личности обязательную отметку «еврей» (нем. Jude).
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А насправді дійсність виявилася зовсім іншою.
В Интернете появилась видеозапись с израильского телеканала ITON-TV, на которой раввин Михаил Финкель публично признал факт, что в нацистской Германии на стороне Адольфа Гитлера таки воевало около 150 тысяч генетических евреев, имеющих, как наш знаменитый "сын юриста", лидер ЛДРП В.В.Жириновский, еврейские корни "по папе".
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Звичайно, що для прихильників Зеленського важко зрозуміти той факт, що європейські керівники добре знають "кто із ху". Тому ціну такому візиту складуть заздалегідь.
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Досить брехати ! Зеленського поважають як в Україні так і в Європі. На виборах і після , все стало на свої місця.
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надеемся поездка будет результативной, в отличие от папередника, ездившего раздавать леденцьі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский посетит Берлин во второй половине июня, - МИД
 
 
 
 
 
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