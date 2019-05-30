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Все про:конкурс (784) Межигорье (777) АРМА (12)

 На Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий "Межигорья" Вороненко

Алексей Вороненко, руководитель фирмы "Скомпани", которая победила в конкурсе на управление комплексом "Межигорье", утверждает, что процедура отбора была законной.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть действующее законодательство и процедура по конкурсу управляющего "Межигорья"... Мы выдержали букву закона от и до. Подчёркиваю, всё в рамках действующего Закона Украины!" - отметил Вороненко.

Он также возмутился "шумом" вокруг его предыдущей работы помощником нардепа Евгения Мураева.

"Помощник, это что ключевая фигура? Или это должность уровня главы Администрации Президента Украины? Ладно бы был помощником, но с января 2018-го таковым не являюсь", - написал Вороненко, добавив, что активно критиковал Мураева за то, что "его позиция стала с годами всё более деструктивной и ущербной".

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Он пообещал, что не будет судиться с журналистами, однако попросил "не писать ложь".

Директор фирмы-управителя также прокомментировал позицию Общественного совет при АРМА, который призвал провести новый конкурс.

"Общественный совет является консультативным органом при любой государственной структуре и не ему рекомендовать нарушать закон (этого в принципе никто не может делать)", - отметил Вороненко.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

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Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

На Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий Межигорья Вороненко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129732
 
 
 Топ комментарии
 
Эпоха "бедности" для рыгов уже точно закончилась. Своя власть пришла. Чего церемониться теперь?. Даром что-ли в прайм-тайме на 112, NEWS One и НАШ предоставляли эфиры для Пальчевского - доверенного лица Зели на выборах. Пора долги за выборы отдавать.
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Эпоха "бедности" для рыгов уже точно закончилась. Своя власть пришла. Чего церемониться теперь?. Даром что-ли в прайм-тайме на 112, NEWS One и НАШ предоставляли эфиры для Пальчевского - доверенного лица Зели на выборах. Пора долги за выборы отдавать.
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Зарасти приехали, вы же Петю победили на выборах. Теперь ваши у власти... Зебилы 🤦🏼‍♂️
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не бывает, как наркош, клованов и зебильных жополизов

На Мураєва не працюю із січня 2018 і активно його критикую, - новий керівник "Межигір'я" Вороненко - Цензор.НЕТ 6352
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походу что и петебобы не отстают ,если не впереди планеты всей.
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Залиш вже Петра. Дивись у майбутнє із зе! На Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий "Межигорья" Вороненко - Цензор.НЕТ 570
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Тобто це так, що попереду прірва, але треба набрати мужності і зробити крок.
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ага.. этот Пьётр 1.. оказался не апостолом.. Його залишуть..
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Наоборот, мистець считает, что Порошенко, будучи регионалом и работая в преступном правительстве Азарова-Януковича, является кристально чистым, честным и совсем не вором.
На Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий "Межигорья" Вороненко - Цензор.НЕТ 2589
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Ну да, а зкленский снимающий фильмы на деньги агрессора, не когда-то в прошлом а во время войны, это отличный вариант. Как следствие реванш рыгов во всей красе
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О, Мєжигір`я! а зеля рєзиденцію шукав.
Там харашо і путі атхода налажені)
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Пропало Межигір'я - сплюндрують мураєвські комсомольці.
Простіше було би там все демонтувати, а територію засадити сосновим лісом.
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знаєте, як в тому анекдоті, ложки знайшлися, а запашок Є!
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Там хуже - этот мудак критикует Мураева последнее время...за то, что тот недостаточно пророссийский. То есть этот Вороненко - конкретная прокацапленная мразь.
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На Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий "Межигорья" Вороненко-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Як починає пити віскі, то критика пре із усіх боків
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«Кто он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!» (с)
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он не только не родственник мне, но даже и не однофамилец.(С).
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"Є чинне законодавство і процедура за конкурсом керуючого "Межигір'я"... Ми витримали букву закону від і до.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129732

від і до чого?!
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"Моторолер не мой!!! Я просто разместил обьяву!"(с)На Мураєва не працюю із січня 2018 і активно його критикую, - новий керівник "Межигір'я" Вороненко - Цензор.НЕТ 5264
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"Громадська рада є консультативним органом при будь-якій державній структурі і не йому рекомендувати порушувати закоДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3129732

хай би був помічником, але з січня 2018 року таким не є", - Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129732

цензор, де ви берете таких полуграмотних модерів?!
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Якщо все так добре, то чому ти тут заробляєш три копійки?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий "Межигорья" Вороненко
 
 
 
 
 
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