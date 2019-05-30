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Все про:ВР (22975) отпуск (205) усыновление (48)

 Рада приняла закон об отпуске для усыновителей

Верховная Рада 30 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект №6350 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки".

За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

"Законом статья 182 "Отпуск работникам, усыновившим ребенка (детей)" Кодекса законов о труде Украины изложена в новой редакции, согласно которой "работникам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней - при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. Такой отпуск предоставляется при условии, что заявление о предоставлении отпуска поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка", - говорится в законе.

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого закона позволит привести Кодекс законов о труде Украины и закон Украины "Об отпусках" в соответствие с требованиями Семейного кодекса Украины по поводу усыновления детей от двух месяцев, что будет "способствовать обеспечению равных прав на получение единовременного оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением ребенка для всех усыновителей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3129730
 
   
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Черговий доказ наявності ситуативної коаліції у Верховній Раді: прийнято внесений Кабміном Закон.
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Отпуск хорошо, но денежное ежемесячное пособие в размере того, что выделяется на ребенка в дет. доме или интернате сделало бы большее для семей и сирот.
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типовий пи..больский закон, ні про що, не думаю, що це те, чого чекає народ в першу чергу.
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Так. В першу чергу народ чекає закон про кінець епохи бідності і великі гроші і пєнсії
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правильный закон. Это видно по высерам ольгинцев и зебилов.
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