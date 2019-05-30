 Рада приняла закон об отпуске для усыновителей

За соответствующее решение проголосовали 248 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

"Законом статья 182 "Отпуск работникам, усыновившим ребенка (детей)" Кодекса законов о труде Украины изложена в новой редакции, согласно которой "работникам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней - при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. Такой отпуск предоставляется при условии, что заявление о предоставлении отпуска поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка", - говорится в законе.

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого закона позволит привести Кодекс законов о труде Украины и закон Украины "Об отпусках" в соответствие с требованиями Семейного кодекса Украины по поводу усыновления детей от двух месяцев, что будет "способствовать обеспечению равных прав на получение единовременного оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением ребенка для всех усыновителей".

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