 Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, - глава МИД Маас

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 30 мая перед отлетом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Для меня вместе с моим французским коллегой было важно поехать в Киев сразу после того, как президент Зеленский вступил в должность, чтобы дать понять, что Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, как раз наоборот. Люди в стране возлагают большие надежды на нового президента. Мы хотим предложить нашу поддержку президенту Зеленскому в реализации этих надежд. Это потребует дальнейших реформ, особенно в борьбе с коррупцией", – заявил глава немецкого МИД.



Он добавил, что жители востока Украины "наконец-то нуждаются в мире".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 30 мая главы МИД Германии и Франции Маас и Ле Дриан посетят Украину с совместным визитом, - Пристайко

"Импульс этих выборов может дать возможность выйти из тупика и, наконец, воплотить в жизнь мирный план Минских соглашений. Германия и Франция хотят сделать все возможное, чтобы помочь. Мы также будем требовать конструктивного вклада со стороны России", – сказал Маас.