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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3339) Франция (2068) Ле Дриан Жан-Ив (7) Маас (73)

 Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, - глава МИД Маас

Люди в Украине возлагают большие надежды на нового президента Владимира Зеленского, и Германия с Францией хотят предложить поддержку Зеленскому "в реализации этих надежд".

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 30 мая перед отлетом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Для меня вместе с моим французским коллегой было важно поехать в Киев сразу после того, как президент Зеленский вступил в должность, чтобы дать понять, что Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, как раз наоборот. Люди в стране возлагают большие надежды на нового президента. Мы хотим предложить нашу поддержку президенту Зеленскому в реализации этих надежд. Это потребует дальнейших реформ, особенно в борьбе с коррупцией", – заявил глава немецкого МИД.

Он добавил, что жители востока Украины "наконец-то нуждаются в мире".

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"Импульс этих выборов может дать возможность выйти из тупика и, наконец, воплотить в жизнь мирный план Минских соглашений. Германия и Франция хотят сделать все возможное, чтобы помочь. Мы также будем требовать конструктивного вклада со стороны России", – сказал Маас. 

Источник: https://censor.net.ua/n3129727
 
 
 Топ комментарии
 
Те кого Ти называешь "пиндосы" спасают Украину и помогают как могут. Шваль ты Ольгинская.
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щодо підтримки України - брешуть ,як сивий Порошенко.
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немецко -французские проститутки кремлевского сутенера ,слившие часть Украины по велению куйла,под создание територий,подконтрольных кремлевскому сутенеру...нагнувшие еаропейские страны ,что бы дали разрешение на строительство газового потока,которым рашист будет гнать газ в Европу ,которая будет ему платить монеты на содержание подконтрольных рашисту оккупированых украинских територий...и поддержания кровопролития...в Украине...
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Найліпше було б якби піндоси з підпіндосниками і кацапи не втручались у справи України.
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Те кого Ти называешь "пиндосы" спасают Украину и помогают как могут. Шваль ты Ольгинская.
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не як можуть , а на "від'.бись".В кацапію вони вклали набагато більше грошей , ніж в Україну .Заводи Форд ,Рено ,GM , фольксваген збудовані на кацапії ,а не в Україні - вони просто захищають свої інвестиції .Купив їх ***** , ще й недорого.
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О, зелеботи погнали нові методички - вєсь врєд от Амєрікі)
І чо я не здивований Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, - глава МИД Маас - Цензор.НЕТ 5932
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Заводы построенные ещё до Майдана. Это раз. Список компаний которые ушли из Рашки из за санкций, привести?
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про північний потік нам не цікаво , адже слова підтримки такі солодкі ....
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щодо підтримки України - брешуть ,як сивий Порошенко.
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немецко -французские проститутки кремлевского сутенера ,слившие часть Украины по велению куйла,под создание територий,подконтрольных кремлевскому сутенеру...нагнувшие еаропейские страны ,что бы дали разрешение на строительство газового потока,которым рашист будет гнать газ в Европу ,которая будет ему платить монеты на содержание подконтрольных рашисту оккупированых украинских територий...и поддержания кровопролития...в Украине...
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фантазии в том чего нет,,,,то что есть реальность...не фантазируй,Територий нет,там рашист "народ паспортиной метит" ежедневные обстрелы кровопролитие, и газопровод рашист строит...где фантазии?
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Ничего нового........очередное «дежурное» заявление........
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Люди в Украине возлагают большие надежды на нового президента Владимира Зеленского, и Германия с Францией хотят предложить поддержку Зеленскому "в реализации этих надежд".
Каким образом поддержать, взять Украину в НАТО, чтобы в Украине не было больше катаклизмов, или продолжить еврогеноцид в Украине, как это происходило пять лет?
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ну майже

вийти з глухого кута і, нарешті, втілити в життя мирний план Мінських угод.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3129727
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ПУСТАЯ всепоглощающая БОЛТОВНЯ, а мы без транзита, и северный и турецкие потоки к вам это же ***** просто бизнес... и мы одни без ядерного оружия, которое вы забрали, идите нахер беззубые вас один гитлер всех захватил почти без боя !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, - глава МИД Маас
 
 
 
 
 
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