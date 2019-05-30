EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  617  21
Все про:отставка (2393) Гройсман (4747) Бурбак (361) Народный фронт (1290)

 "Нельзя допустить хаоса в экономике", - Бурбак о неголосовании НФ за отставку Гройсмана

Фракция "Народный фронт" не поддержала отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана при рассмотрении и голосовании этого вопроса в Верховной Раде.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ, выступая с трибуны парламента, руководитель фракции Максим Бурбак подчеркнул, что нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти, отправляя руководителя правительства в отставку. Он также отметил, что кандидатура нового премьер-министра в парламент не внесена.

"Премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку после заявления и обращения Президента. Новый Президент не подал кандидатуры на нового премьер-министра, ведь Рада распущена. Поэтому считаем, что премьер-министр Владимир Гройсман должен дальше работать, поскольку нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти. "Народный фронт" не поддерживает отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил Бурбак перед голосованием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосов за отставку Гройсмана не насобирается. БПП будет держать его заложником ситуации, - Острикова

В свою очередь Председатель Верховной Рады, один из лидеров "Народного фронта" Андрей Парубий отметил, что нужно не допустить хаоса в стране.

"В эти тяжелые для страны времена нам крайне необходимо сохранять стабильность и в Верховной Раде, и в правительстве, пока кто-то делает эксперименты над страной", - подчеркнул он.

"Я считаю, что в этот период больших экономических вызовов Правительство должно работать, и премьер-министр Украины Владимир Гройсман должен работать, чтобы не допустить экономического коллапса. Работать для того, чтобы было стабильное развитие украинского государства и экономики. Чтобы все люди твердо знали, что страна стабильна, что экономика работает", - подчеркнул Парубий.

Парламент не поддержал отставку правительства Владимира Гройсмана, "за" проголосовали только 97 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сколько можно плодить ненависти?" - Гройсман после голосования Рады призвал всех объединиться

Источник: https://censor.net.ua/n3129723
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Красти, красти і ще раз красти.
Щоб путєн не напав".
 показать весь комментарий
 
 
А зараз у нас процвітання і високі темпи офшорного розвитку.
 показать весь комментарий
 
 
Твари -- хрен за вас буду голосовать !!! Придумали что бы небыло хаоса -- нихрена неделают только деньги мои прожирают
 показать весь комментарий
 
 
Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон назначил на 3 мая первое заседания для принятия ходатайств сторон.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Нельзя допустить хаоса в экономике",(с)

3,14 до раси, сер! (Грося буде й надалі нищити економіку Уераїни, а вся 25%-ва порошенко-свинарчуківська шобла буде скавчати "Винний ЗЕ!!!") (Дуже "гарний" хід мальдівського бариги) "Нельзя допустить хаоса в экономике", - Бурбак о неголосовании НФ за отставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 8819
 показать весь комментарий
 
 
ГЕ нівчом нівіноват(с) Акт перший. Дія перша. "Нельзя допустить хаоса в экономике", - Бурбак о неголосовании НФ за отставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 6223
 показать весь комментарий
 
 
Хаос - это более высокий уровень, больше порядка, сейчас в экономике полный пи здец. Но Бурбак об этом не знает. На то он и бурбак. Гы.
 показать весь комментарий
 
 
С каких пор Гройсман стал для страны гарантом стабильности и развития?)))
 показать весь комментарий
 
 
Якщо виснаженому дистрофіку раптово дати смачну висококалорійну їжу, йому може стати погано. А Гройсаман - видатний дієтолог для простого люду.
 показать весь комментарий
 
 
Фракция "Народный фронт", руководителем которой является народный депутат Бурбак, могла бы поместиться в задекларированные им 22 автомобиля....
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, данылюк уже нашел свой кабинет и приступил к работе?
Ему проставляют восьмёрки в табеле рабочего времени или ставят прогулы?
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, Порошенко уже вернул сворованные им телевизоры, мониторы, компы из кабинета?
 показать весь комментарий
 
Изберите меня вместо сопли и я тоже принесу из дому пару своих нотбуков.
Народные деньги тратить не буду.
А шо, беня не даёт сопле денег на технику?
 показать весь комментарий
 
ХАОС, ХАОС и еще раз ХАОС. Грося повторил слова - Я БУДУ РОБЫТЬ, ЩОБ НАРОД НЭ ПЛАКАВ, А СМИЯВСЯ, Клоунада продолжается.
 показать весь комментарий
 
Бурбак это который Карпаты лысые сделал .У которого жена и теща имеют паспорта параши и ведут в Крыму бизнес ?
 показать весь комментарий
 
Працівники СБУ з'явились на контрольних пунктах митниці як вершники Апокаліпсису.Митники перелякані,"наЛапу"не беруть,фури з контрабандою зупинили рух.Кількість фур, які з'їхали на узбіччя,збільшується з кожною годиною.Зара у ПОП/вово*Г почнеться істерика.Слідкуйте за новинами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нельзя допустить хаоса в экономике", - Бурбак о неголосовании НФ за отставку Гройсмана
 
 
 
 
 
 вверх