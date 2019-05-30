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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1522) ГПУ (9164) Луценко (7506) увольнение (1564)

 Материалы об увольнении Луценко с должности Генпрокурора в процессе подготовки, - АП

В Администрации Президента готовятся материалы относительно увольнения Юрия Луценко с должности Генерального прокурора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"В Администрации Президента Украины готовятся материалы об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны

Источник: https://censor.net.ua/n3129718
 
   
 Топ комментарии
 
поставте там охорону перед ГПУ, щоб не повиносили усе.
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А кто-то ещё сомневается что эти выборы - третий Майдан )
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Там не только Югика выносить надо будет Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 1002
Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 867
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поставте там охорону перед ГПУ, щоб не повиносили усе.
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хорошо вам говорить...что...все бутылки врагам отдать?
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ну к чему эти экивоки в сторону логики ?

Хватит, натерпелись уже по горло этой реальностью !

Дайте пожить в вымышленном мире
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Себя увольте, гниды ! Как красиво ЗЕлёная нечисть кинула народ Украины ! Даёшь третий майдан !
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Треба нормально обмити "останню зарплату".
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А кто-то ещё сомневается что эти выборы - третий Майдан )
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Да это они свой антимайдан собрать пытаются
А оно не собирается
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Ну таки не понятно . по всему интернету идёт . что эксперты ГПУ признали незаконность применения ВСУ в АТО и теперь можно судить любого военнослужащего воевавшего с сепарами .
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зачем ты кацапическую дезу разносишь по украинским сайтам ?

работа такая ?
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Це не деза, це станеться набагато раніше, ніж ви собі думаєте. Деза в тому, що приплели міфічних "єкспертів ГПУ", а так це саме те, що збираються робити ЗєКоМанда.
Треба залякати військових, тому посадять найактивніших, готових повстати проти банди Коломойського, а інші будуть трястися і виконувати будь-які, навіть злочинні накази.
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Если рада откажется увольнять грицака, полторака, климкина и это чучело, то Зеленскому даже лучше. До выборов его прямые направления ответственности будут брутально заблокированы политическими банкротами, на которых можно будет дальше пинять. Походу БПП и НФ хотят ему рейтинг 50%+ набить по пропорциональной части.
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ВРУ занимается антиукраинским саботажем,пытаясь создать очередную Руину.Однако Зе спокойно будет работать с поморщью указов и директив СНБО.ВРУ на международной арене- банда гангстеров -лузеров.Недееспособная.И сейчас в зале -пусто.Они не смогут за 2 месяца принять ни одного закона.Дармоеды-захребетники.Сегодняшнее СНБО покажет,кто в доме хозяин. Нужны выборы всех и вся через каждые 2 года,чтобы больше никогда не было Майданов.Ибо мы- демократическая страна и все проблемы должны решаться через выборы.В Израиле Нетаниягу после выборов 9 мая не смог создать коалицию и в сентябре новые выборы кнессета.А у нас бандюки зубами в кресла вцепились.Уже можно ещё несколько выборов провести.Для наших властей демократические выборы-личная катастрофа.Даже в Богом проклятой Орде апробируют электронное голосование.
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Смачного вам, ЗєБіли!. Їжте гавно ложкою і дивіться не обляпайтеся!
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
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стецьку скоро пєндєля дадуть.. чи не здогадуєшься? =)
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Ти згоден подарувати Іцику Клопомойському 7 мільярдыв гривень?
Ти саме для цього обрав президентом обрізану мавпочку Клопомойського?
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я не згоден.. з чого таки висновки? хоча шо я питая в некрофіла.. як це любити мертвого.. розкажи)
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не вкради в ближнього.. а то Єшуа тебе *****))
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ну так якщо вр не дасть згоди то луцик сидітиме аж до нової кааліції
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луцик за будь-яких розкладів - сидітиме.
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в Рівному його комуняка папаня на головному кладовищі на центральній алеї захоронений.. династія уродів
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вдома, питиме елітний коньяк та шарудітиме папочками з компроматом та відкритими справами. на одного бєню там стоси
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Припизент Вова троха зарапортовался.
Если Рада распущена то отставку никого не принимает по-закону.
А если вова требует чтоб принимала значит считает что она не распущена. Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 7394
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добре шо Зеленський про це не знає і зробе по своєму
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Надіюсь скоро в тебе зеленські відіжмуть авто так як не знатимуть що воно твоє)
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підіть до церкви, поставте свічку і вас попустить.. ваш Бох - Парашенка Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 750
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В юном месяце апреле
В старом парке тает снег,
И веселые качели
Начинают свой разбег.
Позабыто все на свете,
Сердце замерло в груди:
Только небо, только ветер,
Только радость впереди!
Только небо, только ветер,
Только радость впереди.
Взмывая выше ели,
Не ведая преград
Крылатые качели
Летят, летят, летят!
Крылатые качели
Летят, летят, летят.
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у вас хоть сейчас в Питере снег уже сошел? лето будет холодным пишут
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та не выполненное обещание одно в Питере осталось - одного чела обещал в Фонтанке притопить - а ваше фсбе против моего приезда - не любят они по чему то индейцев и все - плохи они очень - не дружелюбные )))))
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слухай Candlemass 2019 свічку не тра буде ставити=)
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Что тебе сниться, крейсер "Аврора" Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 6823?
В час когда утро встает над Невой Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 203!
Матеріали про звільнення Луценка з посади Генпрокурора в процесі підготовки, - АП - Цензор.НЕТ 2662
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Такого гарненького пасажика-підсрачничка і в... цугундер! Ось там його постійне місце перебування, до скону! А щоби не так було тоскно, то й "жінку третього тисячоліття" до нього, в камеру навпроти, разом із гвалтівниками, так, лише для надання якоїсь розважальної доцільності!
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І паралельно потрібно готовити документи про притягнення до кримінальної відповідальності. А також звільнити камеру, де він сидів, оскільки скоро вона буде потрібна.
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