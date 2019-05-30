 Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны

"Глава государства обратился в парламент относительно увольнения Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности Министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы АП, передает Цензор.НЕТ.
В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.
И наконец-то ты начнешь выплачивать ей репарации
Ибо мараться о шмарклю - еще позорнее чем о фуйло..
Поэтому ведется аудиозапись таких совещаний, при необходимости она расшифровывается и оформляется в виде соответствующих документов.
Очевидно, что на этих записях было полно такого, что политически похоронит всю «стратегическую восьмерку», которая там регулярно совещалась. И речь не столько о каких-то коррупционных сговорах, нарушающих закон (хотя и такие могли быть!), сколько про сам предмет обсуждений. Там наверняка обсуждали, в числе прочего, и взаимовыгодное взаимодействие с недоимперией, борьбу с политическими оппонентами внутри страны, раздел сфер влияния и должностей.
Разумеется, Петр Порошенко не мог допустить, что эта инфа была предана гласности.
А.Кочетков.