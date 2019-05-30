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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22975) Зеленский (1553) увольнение (1564) Климкин (2183) Полторак (1139) Грицак Василий (400)

 Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представления об увольнении с должностей двух министров и главы Службы безопасности Украины.

"Глава государства обратился в парламент относительно увольнения Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности Министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы АП, передает Цензор.НЕТ.

В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129716
 
   
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ну кАнечнА - Климкин отказался сопровождать Зе, вот он и обиделся как он лихо с обидчиками.
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Все вірно Володимир - вірним шляхом ідете!
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даа.. роЫферендум, "с чистАга листа" и мир-дружба с рашкой..
И наконец-то ты начнешь выплачивать ей репарации Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны - Цензор.НЕТ 8036
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вирным... тот шлях на танке скоро к т**е приедет из мордора и будет ***ть т**я во все шляхи тогда посмотришь какой вирный
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а новый "глава СБУ" тоже, как данилюк, будет ДЕВЯТЬ дней искать свой кабинет? или явится на работу пораньше.. на 8й день?))
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будут знать как честь не отдавать Президенту
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а зачем Кравчуку их честь? если же про вазелина. он всего-навсего "призЕдент".. ну или гидрант - с его же слов. И честь ему никто не отдаст. даже если оно станет на колени..
Ибо мараться о шмарклю - еще позорнее чем о фуйло..
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тоже пошлют Зе нах хаузе, чтобы знал свое место,это не с Беней водку хряцать. Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны - Цензор.НЕТ 3511
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Вместе них будут Лысый, Жирный и Армянин (из квартала-95)
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Бггг) опять соплю прокатят?
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Молодец, Зеля. Взял палицу - громи государство. Чтобы выжженная пустыня осталась. Тебе ведь всё равно в ней не жить - либо начальник охраны тебя пристрелит, либо, если повезёт, сбежишь куда-нибудь на Запад.
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Всі думали що Зе прогресивна людина, буде керувати через айфон. А він папірці читає, як старомодні попередники.
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Информация, звучащая в ситуационной комнате Президента, не должна быть подслушана. Но она и не должна быть утеряна.
Поэтому ведется аудиозапись таких совещаний, при необходимости она расшифровывается и оформляется в виде соответствующих документов.
Очевидно, что на этих записях было полно такого, что политически похоронит всю «стратегическую восьмерку», которая там регулярно совещалась. И речь не столько о каких-то коррупционных сговорах, нарушающих закон (хотя и такие могли быть!), сколько про сам предмет обсуждений. Там наверняка обсуждали, в числе прочего, и взаимовыгодное взаимодействие с недоимперией, борьбу с политическими оппонентами внутри страны, раздел сфер влияния и должностей.
Разумеется, Петр Порошенко не мог допустить, что эта инфа была предана гласности.

А.Кочетков.
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Если там ничего не было про Свинарчуков, населению это неинтересно.
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поток подсознания упоротых сторонников теории заговоров потешен
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Обрушение властной вертикали я поддерживаю. Хаос, это то что дохтур прописал перед выборами ВР. Респект, обрезанный Пиноккио.
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Згідно з указом №303/2019 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів - Рада не має на це повноважень Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны - Цензор.НЕТ 1302
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В Ізраіль репатріювалось 200 євреїв з України за останній місяць.Це самий масовий виїзд за останні 5 років, і це при президенті євреї.Вони шось знають...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны
 
 
 
 
 
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