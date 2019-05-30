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 Неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка, - военная прокуратура о версиях крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине

Начальник управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака сообщил, что следователи рассматривают несколько версий крушения вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ривненской области, повлекшей гибель четырех военнослужащих - членов экипажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - рассказал он во время брифинга во Львове в четверг.

Табака отметил, что следствие будет отрабатывать все версии, и каждой из них будет дана правовая оценка.

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Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.

Источник: https://censor.net.ua/n3129715
 
 
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некачественная подготовка Они шо? Первый раз за штурвалом?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка, - военная прокуратура о версиях крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине
 
 
 
 
 
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