 Неисправность, некачественное топливо и некачественная подготовка, - военная прокуратура о версиях крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются во время досудебного расследования", - рассказал он во время брифинга во Львове в четверг.

Табака отметил, что следствие будет отрабатывать все версии, и каждой из них будет дана правовая оценка.

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Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.