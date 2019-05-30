 "Сколько можно плодить ненависти?" - Гройсман после голосования Рады призвал всех объединиться

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер-министр, которого Рада отказалась отправить в отставку, сказал, что никогда не сбрасывал с себя ответственности и призвал всех объединиться.

"Сколько можно плодить ненависти? Некоторые выступления являются абсолютно искусственными. Мы же знаем с вами один одного. Вы хотите на камеру показаться лучше, чем вы есть. Представители владсти прошлого. Я являюсь премьером всего три года. Кто-то уже многие годы в политике, и сегодня после вас я выгребаю то, к чему вы привели к тому, в том числе к потере территории", - сказал Гройсман.

"Для вас важны депутатский мандат, рейтинг, значок и неприкосновенность. А мне важна Украина и украинцы", - подчеркнул он.

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