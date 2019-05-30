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 Политика Украины
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Все про:отставка (2393) Гройсман (4747)

 "Сколько можно плодить ненависти?" - Гройсман после голосования Рады призвал всех объединиться

После голосования в Верховной Раде слово дали сохранившему свою должность главе Кабинета Министров Владимиру Гройсману.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Премьер-министр, которого Рада отказалась отправить в отставку, сказал, что никогда не сбрасывал с себя ответственности и призвал всех объединиться.

"Сколько можно плодить ненависти? Некоторые выступления являются абсолютно искусственными. Мы же знаем с вами один одного. Вы хотите на камеру показаться лучше, чем вы есть. Представители владсти прошлого. Я являюсь премьером всего три года. Кто-то уже многие годы в политике, и сегодня после вас я выгребаю то, к чему вы привели к тому, в том числе к потере территории", - сказал Гройсман.

"Для вас важны депутатский мандат, рейтинг, значок и неприкосновенность. А мне важна Украина и украинцы", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосов за отставку Гройсмана не насобирается. БПП будет держать его заложником ситуации, - Острикова

Источник: https://censor.net.ua/n3129713
 
 
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Гройсман молодец, достоен уважения..
Жаль зебилы это не поняли, теперь будут огребать
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Якщо риги за відставку діючого уряду, Кабміну Прем'єра Гройсмана - значить, уряд робить все правильно.
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
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Для них это слишком сложная логическая цепочка. "Скільки можна плодити ненависть?" - Гройсман після голосування Ради закликав усіх об'єднатися - Цензор.НЕТ 6550
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С тобой, барыга базарный, - объединяться??? С тобой скоро объединяться вские ляшки, порошенки, яценюки и о стальное, НО - где-то в районе отхожего места в закрытом учреждении...
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та не, все хотят объединится с криворожской мафией))
Смешулька)
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Спасибо жителям Кривбасса за преЗЕдента пи......аниста ! Штормим по всем сетям ! Недоразвитого клоуна - в отставку ! Оно проигнорировало петицию за отставку его Ничтожества, которая за неделю набрала 60000 голосов ! Оно проигнорировало петицию за отставку пророссийской погани богдана. Которая набрала нужное количество голосов за три дня ! ЗЕЛЯ ! Где твои обещания ? Ты кинул своих избирателей, кошёлка дешёвая !
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Кран маевского,ты похоже уже пишешь из отхожего места под шпонкой.
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профи есть профи, у них нет, как у всякого творческого человека, начальства не Земле. Их начальство на Небесах.
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Как же задолбали уже рожи этой власти.Как и их лицемерие.
Даже мозгов не хватило своими словами....Зеленского повторил) хочет чтоб люди улыбались)
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а как вы уже задолбали писать всякую чушь
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Об этом надо было думать по приходу к корыту ,а не по уходу "Сколько можно плодить ненависти?" - Гройсман после голосования Рады призвал всех объединиться - Цензор.НЕТ 8735
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Вокруг чего? Вокруг той ТЭЦ, которую вы зажуковали насалику?
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Про єднання сказав чувак, який недавно заявив, що йде на вибори окремо від всіх із власною новою партією "Скільки можна плодити ненависть?" - Гройсман після голосування Ради закликав усіх об'єднатися - Цензор.НЕТ 5303


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він не закликав до об'єднання під вибори, не бреши.
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Так мова не про об'єднання під вибори, а про консолідацію взагалі.
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"А мне важна Украина и украинцы"

Зрозуміло ж - основне джерело прибутку.
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Порошенко будував сильну,вільну Україну з Трухановими,Кернесами,Медведчуками,Ахметовими і Свинарчуками з недоторканою екс ригівською ВР і старими ригівськими суддями..Слава Порошенку!!!
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Гройсман, речь 👍🏻 Смотри не потеряй, в суде пригодится 😁
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Судить клована и его шапито будем ?
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И клована и его премьера и его соратников - свинарчуков с кононенками
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"Я являюсь премьером всего три года..." - Гройсман

А до этого, он был вице-премьер министром, далее был главной Верховной Рады.
Соответственно, лично Гройсман уже 5 лет занимает высшие государственные посты в стране...
И до сих пор пытается прикинуться дурачком, типа я не при делах... Я хороший а все остальные - плохие...
Пора за 5 лет своей подрывной деятельности на высших постах в стране, Гройсману ответить...
Но он не отвечает, ибо нечего ему сказать людям. Он только гадил и ухудшал жизнь граждан.
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"вы привели к тому, что мы потеряли территории", - сказал Гройсман. А как же российская агрессия? "Скільки можна плодити ненависть?" - Гройсман після голосування Ради закликав усіх об'єднатися - Цензор.НЕТ 4217 "Скільки можна плодити ненависть?" - Гройсман після голосування Ради закликав усіх об'єднатися - Цензор.НЕТ 5921
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Спасибо жителям Кривбасса за преЗЕдента пи......аниста ! Штормим по всем сетям ! Недоразвитого клоуна - в отставку ! Оно проигнорировало петицию за отставку его Ничтожества, которая за неделю набрала 60000 голосов ! Оно проигнорировало петицию за отставку пророссийской погани богдана. Которая набрала нужное количество голосов за три дня ! ЗЕЛЯ ! Где твои обещания ? Ты кинул своих избирателей, кошёлка дешёвая !
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Смешно смотреть как эти мудозвоны дорвавшись до власти становятся такими миролюбными. Представляете Ленина, после кровавой революции которую он устроил, говорящего ребята давайте жить дружно, сколька можна ненависти?
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Так Гройсман обещал научить весь состав ВР как управлять государством. Не получилось видать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сколько можно плодить ненависти?" - Гройсман после голосования Рады призвал всех объединиться
 
 
 
 
 
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