 "Сколько можно плодить ненависти?" - Гройсман после голосования Рады призвал всех объединиться

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Премьер-министр, которого Рада отказалась отправить в отставку, сказал, что никогда не сбрасывал с себя ответственности и призвал всех объединиться.
"Сколько можно плодить ненависти? Некоторые выступления являются абсолютно искусственными. Мы же знаем с вами один одного. Вы хотите на камеру показаться лучше, чем вы есть. Представители владсти прошлого. Я являюсь премьером всего три года. Кто-то уже многие годы в политике, и сегодня после вас я выгребаю то, к чему вы привели к тому, в том числе к потере территории", - сказал Гройсман.
"Для вас важны депутатский мандат, рейтинг, значок и неприкосновенность. А мне важна Украина и украинцы", - подчеркнул он.
Жаль зебилы это не поняли, теперь будут огребать
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
Смешулька)
Даже мозгов не хватило своими словами....Зеленского повторил) хочет чтоб люди улыбались)
Зрозуміло ж - основне джерело прибутку.
А до этого, он был вице-премьер министром, далее был главной Верховной Рады.
Соответственно, лично Гройсман уже 5 лет занимает высшие государственные посты в стране...
И до сих пор пытается прикинуться дурачком, типа я не при делах... Я хороший а все остальные - плохие...
Пора за 5 лет своей подрывной деятельности на высших постах в стране, Гройсману ответить...
Но он не отвечает, ибо нечего ему сказать людям. Он только гадил и ухудшал жизнь граждан.