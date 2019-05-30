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Все про:ВР (22975) Ляшко (1533) отставка (2393) Гройсман (4747)

 Партия Ляшко и "Оппоблок" заявили, что поддержат отставку Гройсмана

Парламентские фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко и "Оппозиционный блок" заявили, что проголосуют за отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отставке Гройсмана в четверг.

"Наша команда голосует за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил Олег Ляшко.

Политик отметил, что такое решение фракция приняла по причине неудовлетворительных показателей экономики Украины.

Как сообщает издание, народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская заявила, что ее фракция также проголосует за отставку Гройсмана.

"Решение может быть только одно – отправить в отставку это правительство", - заявила она.

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Сегодня, 30 мая, Рада должна рассмотреть отставку Гройсмана.

Фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что  не поддержит отставку Гройсмана. Также не будет голосовать за отставку премьер-министра и "Народный фронт".

Источник: https://censor.net.ua/n3129710
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо риги за відставку діючого уряду, Кабміну Прем'єра Гройсмана - значить, уряд робить все правильно.
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
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Смачного вам, ЗєБіли!. Їжте гавно ложкою і дивіться не обляпайтеся!
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
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Я думаю що слова: вишивата, укроп, хохол, зебіл придумали в московії і запустили в оборот саме там...
Зараз ви апелюєте до мене і приводите як аргумент справу яка розглядається в суді... По якій нема рішення ... Подивіться засідання уряду за останні два тижня і рішення ...
І як вони стосуються ахметова...
І зрозумієте різницю між доконаним фактом і вашим якщо в роті б росли гриби...
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Якщо риги за відставку діючого уряду, Кабміну Прем'єра Гройсмана - значить, уряд робить все правильно.
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
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Е ні... Ляшко проект Ахметова... І в данному випадку це подяка Гройсману від Ахметова. За рішення уряду цікаві...
Голосування покаже чи многоходовочка Ахметов-Гройсман успішна.
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Так Ахметов - це ж риг!
І Гройсман відібрав в Ахметова Укртелеком! І не тільки. Наприклад, обмежено було верхні ціни на еклектренергію (до цього часу).
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Гройсман (в данному конкретному реченні уособлюєДержаву Україна) відібрав у ахметова укртелеком?)
Да ну на... Я всю дорогу думав, що все навпаки.

Тобто платіжки за комунальні в 50-100 доларів в місяць це таки перемога?) Я знав, що я сєпар постійно проклинаючи владу при оплаті комуналки...
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Цікаві рішення прийняв уряд на минулому тижні...
Цікаві для Ахметова...
Грося думав, що розгрібати це лайно будуть наступники... А голосування може показати, що він не вгадав...
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Смачного вам, ЗєБіли!. Їжте гавно ложкою і дивіться не обляпайтеся!
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
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Я думаю що слова: вишивата, укроп, хохол, зебіл придумали в московії і запустили в оборот саме там...
Зараз ви апелюєте до мене і приводите як аргумент справу яка розглядається в суді... По якій нема рішення ... Подивіться засідання уряду за останні два тижня і рішення ...
І як вони стосуються ахметова...
І зрозумієте різницю між доконаним фактом і вашим якщо в роті б росли гриби...
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У вас є сумніви що ця справа вирішиться на колисть Клопомойського?
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Я знаю... Що в України страшнючий зовнішній борг і ті хлопці і дівчата, що прийшли зараз до влади знають про пікові виплати в 2019-2020роках.
Це десятки мільярдів доларів... І якщо припустити, що Коломойський дійсно стоїть за цією грою, то виходить що і борги (десятки мільярдів яких він не брав) прийдеться повертати...з грошей бюджету, які на жаргоні можна було б грубо кажучи поділити (використати на соціальні проекти школи там лікарні), ще грубіше кажучи його гроші.
хто більше втрачає в кінцевому результаті?)
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Отправить правительство в отставку необходимо ввиду его чрезвычайно высокой эффективности. Лишнее это перед выборами в ВР. Не нужно мешать олигофренам резвится на поле с граблями
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Ляшко заявив, що його партія підтримає відставку Гройсмана - Цензор.НЕТ 6137
Утекай в подворотне нас ждет маньяк
Хочет нас посадить на крючок ... (с)
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жеріть себе павучки.. і вам весело і людям радість
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Да вообще уже пофиг кто там за шо и как проголосовал, слетайте клоуны толпой на мальдивы отдохните лучше, бессмысленные наши
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Ляшко і опоблок. От і вималювались зрадники України. На палю.
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поправлю:

зебилы, Ляшко и жопоблок - предатели Украины!
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Ляшко і опоблок. От і вималювались зрадники України. На палю.
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от скотыняка...
будет болтаться как говно в проруби - к какому берегу не прибьет... лучше б прибило )))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия Ляшко и "Оппоблок" заявили, что поддержат отставку Гройсмана
 
 
 
 
 
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