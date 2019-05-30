 Партия Ляшко и "Оппоблок" заявили, что поддержат отставку Гройсмана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отставке Гройсмана в четверг.
"Наша команда голосует за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил Олег Ляшко.
Политик отметил, что такое решение фракция приняла по причине неудовлетворительных показателей экономики Украины.
Как сообщает издание, народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская заявила, что ее фракция также проголосует за отставку Гройсмана.
"Решение может быть только одно – отправить в отставку это правительство", - заявила она.
Сегодня, 30 мая, Рада должна рассмотреть отставку Гройсмана.
Фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что не поддержит отставку Гройсмана. Также не будет голосовать за отставку премьер-министра и "Народный фронт".
І, виходить, якщо зебіли за відставку, то і зебіли, виходить - ті ж самі риги.
Голосування покаже чи многоходовочка Ахметов-Гройсман успішна.
Борщ вже зварений.
І Гройсман відібрав в Ахметова Укртелеком! І не тільки. Наприклад, обмежено було верхні ціни на еклектренергію (до цього часу).
Да ну на... Я всю дорогу думав, що все навпаки.
Тобто платіжки за комунальні в 50-100 доларів в місяць це таки перемога?) Я знав, що я сєпар постійно проклинаючи владу при оплаті комуналки...
Цікаві для Ахметова...
Грося думав, що розгрібати це лайно будуть наступники... А голосування може показати, що він не вгадав...
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
Зараз ви апелюєте до мене і приводите як аргумент справу яка розглядається в суді... По якій нема рішення ... Подивіться засідання уряду за останні два тижня і рішення ...
І як вони стосуються ахметова...
І зрозумієте різницю між доконаним фактом і вашим якщо в роті б росли гриби...
Це десятки мільярдів доларів... І якщо припустити, що Коломойський дійсно стоїть за цією грою, то виходить що і борги (десятки мільярдів яких він не брав) прийдеться повертати...з грошей бюджету, які на жаргоні можна було б грубо кажучи поділити (використати на соціальні проекти школи там лікарні), ще грубіше кажучи його гроші.
хто більше втрачає в кінцевому результаті?)
Утекай в подворотне нас ждет маньяк
Хочет нас посадить на крючок ... (с)
зебилы, Ляшко и жопоблок - предатели Украины!
будет болтаться как говно в проруби - к какому берегу не прибьет... лучше б прибило )))))