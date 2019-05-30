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Все про:Березенко (98) Европейская Солидарность (1)

 Руководить штабом буду, но в списках партии – нет, - Березенко о "Европейской Солидарности"

Руководитель избирательного штаба обновленной партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" Сергей Березенко заявляет, что возглавит избирательный штаб политсилы, но не будет присутствовать в ее списке.

Об этом он сказал изданию "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Прокомментирую вам так: Сергей Березенко действительно руководить избирательным штабом "Европейской солидарности". Но в списке моей фамилии не будет. Считаю, что в списках "Европейской солидарности" должно быть как можно больше новых лиц, которые будут работать на благо нашего государства", - сказал политик.

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Березенко говорит, что сейчас концентрируется на работе по избирательной кампании.

"Из политики не ухожу и буду работать на развитие нашей партии", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3129709
 
 
 Топ комментарии
 
В третьем лице о себе же - как это по порохоботски.Тьфу.
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Во имидж себе наработали за 5 лет! Некого и в список взять на следующих выборах, чтоб его неиспортить!😁
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Сомневаюсь в его эффективности. Я так и не обнаружил у себя в городе штаб Пороха. А искать я умею не хуже полицейской ищейки.
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Березаенко,дураленко,сладковенко
Хто це?
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Березенко це той рибак, який закинув "сітки" перед виборами презедента . Виловив мало, але ці сітки тепер на парламентських виборах знов будуть ловити рибку.... При цьому ЕС тепер буде "чистим". Браконьера Березенко у них в списках немає.
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Понимает свою токсичность для списка, как и Конь-ноненко.
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В третьем лице о себе же - как это по порохоботски.Тьфу.
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Во имидж себе наработали за 5 лет! Некого и в список взять на следующих выборах, чтоб его неиспортить!😁
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Березенко очень удивлялся:как так, что за порошенко, те кто пришли выбирать, всего лишь- 24,45 процента, а не 80. Как не назвать порошенковскую кодлу, европейской солидарностью, или другая солидарность.вы, очнитесь, в теме о выборах.Коалиция, которой net.
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Петя избрал тактику уберу уродов,пролезу и подтащу их потом .......................................
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Всех самых токсичных подсвинков Свыня убирает из списков Будки и ховает по мажоритарным округам
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зеленский же так решил - вот он гад такой и обманщик - правда ? - ему все - открытие списка ,кодекс избирательный - а он - нет и все - я сказал ))))))
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Свыня пообещала открытые списки, завела в Раду табун свиней и кролей, которые за пять лет не удосужились выполнить свинячую обицянкы, а виноват Клован, неделю назад вступивший в должность. Эгеж, порохобот?
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А на минулих виборах місця в списках бпп продавали.
Ще й бувало на одному окрузі зразу двом клієнтам і ті там чубилися між собою. Зараз ше не доплачують кандидатам шоб від бпп балотувались?)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководить штабом буду, но в списках партии – нет, - Березенко о "Европейской Солидарности"
 
 
 
 
 
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