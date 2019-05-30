Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", за это решение проголосовали 229 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности, доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; обеспечения качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования.
Также законопроектом регулируются вопросы языка образования в учреждениях общего среднего образования; сертификации педагогических работников; ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений; основ осуществления институционального аудита; самоуправления в учебном заведении, в частности, ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.д.
Рада приняла законопроект о полном общем среднем образовании
Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о полном общем среднем образовании.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", за это решение проголосовали 229 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Ресурсы были потрачены на удержание курса гривны на фоне заявления Бени о дефолте Украины.
Несмотря на попытки НБУ стабилизировать курс - гривна продолжает снижаться, так Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 22 копейки - до 26,74 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку - до 26,70 грн/долл.
А если он возьмётся за этих олухов всерьёз ? Он их последние трусы на Привозе продаст.
Так весело, коли людина публічно демонструє свою необізнаність))
народный депутат казак Михаил Гаврилюк уверен, что новорожденные украинцы будут получать один миллион
гривен на свой банковский счет.
ВАУ!
Учиться должны только нормальные.
Слава Украине!
А щодо відкритих списків - я ОБОМА РУКАМИ ЗА! Але навіть якщо їх зараз приймуть, то на дострокові вибори цей закон вже не поширюватиметься, бо указ Зеленський-то видав, а закон не має зворотньої сили в часі.
Коротше, догралися депутати і Зеленський, що лишили мажоритарку... Той подав закриті списки, а ці 450 (чи скільки їх у нас зараз) не розглядали кодекс із відкритими списками, який вони вже прийняли в 1 читанні півроку тому ще! Ідіотизм!
Первая идёт дальше в гимназию, вторая в ПТУ!
После ПТУ в вузы не принимают.
Всеобщее среднее образование получают все, но отстающие не мешают учиться нормальным детям.
Нагадаю слова Бісмарка: "Хто економить на школах - буде будувати тюрми"
Ото цирк буде...