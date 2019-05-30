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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22975) законопроект (2054) образование (1853) Минобразования (1070)

 Рада приняла в первом чтении законопроект о полном общем среднем образовании

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о полном общем среднем образовании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", за это решение проголосовали 229 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности, доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; обеспечения качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования.

Также законопроектом регулируются вопросы языка образования в учреждениях общего среднего образования; сертификации педагогических работников; ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений; основ осуществления институционального аудита; самоуправления в учебном заведении, в частности, ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.д.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законом о языке Рада продлила до 2023 года переходный период имплементации языковой статьи в законе об образовании

Источник: https://censor.net.ua/n3129707
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас прибегут коземандовцы и объяснят всем что Рада нажилась классно на этом проекте.
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с моей точки зрения напрасно Нет смысла тратить деньги на потенциальных клоунов. Вот проф ориентация, как в Голландии, начиная с пятого класса не помешает Если признают нецелесообразным дальнейшее обучение то выше 8 класса не подняться и не поступить в ВУЗ даже на платной основе.
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Тепер Зе має здати ЗНО з української мови. І неодмінно на стадіоні. Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 159
Ото цирк буде...
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Сейчас прибегут ************ и объяснят всем что Рада нажилась классно на этом проекте.
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Бюджет міносвіти 217 млрд грн, це в два рази більше ніж бюджет міноборони, його потрібно скорочувати, тому безкоштовна повна вища освіта нам зараз не по кишені. Достатньо обмежитись 8 класами загальної освіти, а далі хай вчаться за гроші. Все одно вони в школі нічого не роблять і витрачають час та державні гроші. Безкоштовно навчатись після 8 класу мають тільки пільговики, діти військових та найкращі учні.
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10 лет, как в СССР. В вуз на инженерно-технические и научные специальности - бесплатно (это стратегически важнейший приоритет). Остальное - можно и за бабки.
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согласна - а то развелось у нас юристов-бухгалтеров-менеджеров, будто какая-то стратегическая важность. Причем сразу им зарплату подайте на уровне работника со стажем 15+
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В інститути на бюджет мають потрапляти тільки пільговики, колишні військові та найкращі випускники коледжів та шкіл - всі інші за гроші!
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думаю, директори невеличких шкіл (села, міста до райцентрів включно) радо підтримають вашу думку, і легко дадуть необхідну кількість найкращих випускників.
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а я считаю, что именно одаренные дети должны УЧИТЬСЯ и не важно, кто их родители. Если речь идет о приобретении диплома не знаниями, а за деньги, то им вообще нечего делать в ВУЗах. Какой толк с того, кто и за деньги учиться не хочет?
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вот от того, что у нас слабый уровень образования, потому и нашлось в стране 75% зебилов... всё ж от умственной отсталости.. народ который умеет думать и анализировать, за него не голосовали.. поэтому власти выгодно иметь население - быдло, которое легко обмануть.. ну всё как в рашке вообщем
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ЗВР Украины за неделю "правления" вазелина упал на 1.2 млрд.долларов..
Ресурсы были потрачены на удержание курса гривны на фоне заявления Бени о дефолте Украины.
Несмотря на попытки НБУ стабилизировать курс - гривна продолжает снижаться, так Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 22 копейки - до 26,74 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку - до 26,70 грн/долл.
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Taкое счастье привалило зебилам, а они не оценили ! Царь всего лишь пошутил, и вот пожалуйста - ЗВР вниз поехал...

А если он возьмётся за этих олухов всерьёз ? Он их последние трусы на Привозе продаст.
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Тут ще фактор дострокових виборів. Я ще в день інавгурації писав - дострокові вибори ОБОВ'ЯЗКОВО приведуть до росту бакса. Так ЗАВЖДИ було!
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А я так думаю что пустые холодильники быстро отучат население мечтать о наказании для свинарчуков.
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Це ще якщо свинарчуки взагалі не перебіжать до нової влади, як один чесний журналіст з великою квартирою в центрі Києва))
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причем они и не заметят, как ловко эти трусы были с них сняты
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Да ! Такие талантливые бизнесмены - это редкость на данной грешной планете. Надо ценить. Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 7103
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вот это настоящая ПЕРЕМОГА! Никто не додумался за 25 лет!
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У нас огромный новый микрорайон не имеет школы, потому что на том месте, где по генплату должна быть школа, самозахватом выстроили церковь. И небыло закона, который бы заставил власти чухаться и решать вопрос.
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с моей точки зрения напрасно Нет смысла тратить деньги на потенциальных клоунов. Вот проф ориентация, как в Голландии, начиная с пятого класса не помешает Если признают нецелесообразным дальнейшее обучение то выше 8 класса не подняться и не поступить в ВУЗ даже на платной основе.
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А ні чо, що і до цього закон був? Його просто замінили на новий...

Так весело, коли людина публічно демонструє свою необізнаність))
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Правильный закон, а то зебилы появляются и прут во власть!!!!!
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Рада приняла законопроект о полном общем среднем образовании - Цензор.НЕТ 1523
народный депутат казак Михаил Гаврилюк уверен, что новорожденные украинцы будут получать один миллион
гривен на свой банковский счет.

ВАУ!
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Вообще не понимаю зачем обязательное среднее образование.
Учиться должны только нормальные.
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тем более в раду и без среднего берут
Слава Украине!
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Не понимаю зачем тебе СРЕДНЕЕ ухо. Только не говори что у тебя его нет Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 4940
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а как определить нормальность ребенка 7-8 лет, к примеру? и что такое в принципе нормальность?
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Вообще-то нормальность ребёнка можно еще раньше определить.
Мешает другим играться - значит будет мешать учиться.
В Австрии, например, таких переводят на домашнее обучение, а в Украине ходят почему-то со всеми.
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то есть, если мой 3-х летний ребенок забрал у вашего машинку поиграться, значит, мой ребенок ненормальный и его надо изолировать? любопытная у вас позиция, клиникой попахивает
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ПрикидаЄтеся, немає (разом), освіти, а не образованія...
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Что это они вдруг спохватились. Подозрительно... Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 2528
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А ты вспомни Пэтра в последнюю неделю президентства и изданную им кипу указов. Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 5790
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Вот молодцы! В начале половину школ "оптимизировали" по селам и в городах половину школ сделали девятилетками (за что сами грызли Табачника, желавшего подобное сделать) , а теперь приняли большой пук о полном общем среднем образовании!
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Стопудово, если бы Президентом был мародер, пороходрочеры верещали бы, что это заслуга пэдры. Сейчас вопят, что вопреки Зеленскому. Ущербные Рада ухвалила законопроект про повну загальну середню освіту - Цензор.НЕТ 1568
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Вумнег, так кто по селам школы "оптимизировал", а в городах школы поделал девятилетками?
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Ну про оптимізацію сіл чув, але які 9-річки???? В нас в Києві жодної 9-річки не знаю! Можна детальніше?
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Приклад: Кропивницький. Була така ЗОШ №22 - теперь девятирічка. А дітей не зменшилось в класах. І це не єдина школа по місту, яку зробили девятирічкою.
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А навіщо таку дурню робити? Ну все рівно в ПТУ після 9 класу дуже мало дітей іде, буде просто навантаження на 11-річні ЗОШ.
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Вместо того,чтоб принять закон об открытых списках в ВР и другие законы, связанные с экономикой...принимают Закон об образовании...хорошие приоритеты у депутатов...
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От при всій моїй нелюбові до Ради цей пріорітет зараз правильний, бо освіта молоді кульгає на обидві ноги. І не тільки молоді - подивіться, як "грамотно" тут в коментах пишуть!

А щодо відкритих списків - я ОБОМА РУКАМИ ЗА! Але навіть якщо їх зараз приймуть, то на дострокові вибори цей закон вже не поширюватиметься, бо указ Зеленський-то видав, а закон не має зворотньої сили в часі.

Коротше, догралися депутати і Зеленський, що лишили мажоритарку... Той подав закриті списки, а ці 450 (чи скільки їх у нас зараз) не розглядали кодекс із відкритими списками, який вони вже прийняли в 1 читанні півроку тому ще! Ідіотизм!
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В германии уже после третьего класса производят дифференциацию школьников на две категории.
Первая идёт дальше в гимназию, вторая в ПТУ!
После ПТУ в вузы не принимают.
Всеобщее среднее образование получают все, но отстающие не мешают учиться нормальным детям.
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Напринимали всякой херни и радуются.Когда неприкосновенность снимите, уроды?
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Толку когда после 40 детей в классах, и после реформы ты по факту не можеш выбрать школу. Даже в гимназию можно ропасть только если ты живеш в приписанном районе. Школа где должен быть отбор по знанию а не как в совке по месту жительства.
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Умных деток засунули в гадюшники с гопотой а тех кто просто не тянет усиленную программу наоборот в гимназии. Браво.
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Закончи сам школу, для начала.200 ошибок в нескольких предложениях.
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Нужны возрастные ограничения для преподавателей особенно в специализированных классах. Грош цена вашим законам, если в специализиванный математический класс набирают умненьких детей и дают 70-летнего учителя, который уже ничего не хочет и не может а думает быстрее бы прийти домой и "протянуть ноги" на диване. И в этоже время в районо очередь из учителей, ожидающих свободные ставки в школах.
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Але з іншого боку - у нас в педінститути поступають ажніяк не найрозумніші, тому тут палка з двома кінцями. Бо є і старі вчителі професійні, і молоді тупаки. Тут доцільно було б проводити регулярні перевірки кваліфікації вчителів, незалежно від їх віку.
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Я, якщо чесно, дивуюся тим, хто пише, що закон про освіту нам не дуже потрібен... Освіта - це одна із ключових сфер і на неї в нас роками забивали! У нас от чимало топ-політиків вже не орієнтуються в елементарних речах зі шкільної програми! І ми ще скаржимося, чому у владі стільки ідіотів?

Нагадаю слова Бісмарка: "Хто економить на школах - буде будувати тюрми"
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Тепер Зе має здати ЗНО з української мови. І неодмінно на стадіоні.
Ото цирк буде...
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Про ЗНО з історії України можна й не згадувати))
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Які всі виродки там "правильні" зненацька стали. П'ять років українців гнобили і обкрадали, а за місяць до виборів, ти диви які "працелюбні".... БРЕХУНИ... Геть всіх. Кого в тюрму, а кого в московію, паразитів і ледащо...
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Дурной закон совкового менталитета:
Нужно многоступенчатое образование (а не "среднее"):
1) с 6 до 12 лет (6 лет) - БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и бесплатное;
с 12 лет - возраст частичной юридической дееспособности, право работать на полставки с половиной нормой выработки и половиной рабочего дня, на личную половую жизнь с согласия родителей или опекунов, без права на брак и деторождение!
2) с 12 до 15 лет (3 года) - ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (технической или гуманитарное по выбору) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, но бесплатное;
с 15 лет - сделать возрастом полной юридической дееспособности, правом нам полноценную работу и личную и половую жизнь (в том числе обзаводится семьей и детьми);
3) с 15 до 18 лет (3 года)- СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (по профилю определенной группы профессий) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и на 50% платное;
4) 3 года после специального образования ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (по конкретной специальности) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и на 50% платное;
5) 3 года после профессионального образования ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 100% платное;



Источники финансирования учебы:
а) личные средства и деньги спонсоров (в том числе родителей и близких);
б) гранты государственные и частные;
в) долгосрочный образовательный кредит на льготных условиях из спецгосфонда.

Сертификацию и аттестацию знаний проводить в специальных независимых государственных центрах аттестации (вне стен учебных заведений, едиными тестами и обязательными экзаменами)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла в первом чтении законопроект о полном общем среднем образовании
 
 
 
 
 
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