Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", за это решение проголосовали 229 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности, доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; обеспечения качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования.
Также законопроектом регулируются вопросы языка образования в учреждениях общего среднего образования; сертификации педагогических работников; ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений; основ осуществления институционального аудита; самоуправления в учебном заведении, в частности, ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.д.
Рада приняла в первом чтении законопроект о полном общем среднем образовании
Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о полном общем среднем образовании.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", за это решение проголосовали 229 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Ресурсы были потрачены на удержание курса гривны на фоне заявления Бени о дефолте Украины.
Несмотря на попытки НБУ стабилизировать курс - гривна продолжает снижаться, так Курс доллара на межбанке в продаже вырос на 22 копейки - до 26,74 грн/долл, курс в покупке поднялся на 21 копейку - до 26,70 грн/долл.
А если он возьмётся за этих олухов всерьёз ? Он их последние трусы на Привозе продаст.
Так весело, коли людина публічно демонструє свою необізнаність))
народный депутат казак Михаил Гаврилюк уверен, что новорожденные украинцы будут получать один миллион
гривен на свой банковский счет.
ВАУ!
Учиться должны только нормальные.
Слава Украине!
Мешает другим играться - значит будет мешать учиться.
В Австрии, например, таких переводят на домашнее обучение, а в Украине ходят почему-то со всеми.
А щодо відкритих списків - я ОБОМА РУКАМИ ЗА! Але навіть якщо їх зараз приймуть, то на дострокові вибори цей закон вже не поширюватиметься, бо указ Зеленський-то видав, а закон не має зворотньої сили в часі.
Коротше, догралися депутати і Зеленський, що лишили мажоритарку... Той подав закриті списки, а ці 450 (чи скільки їх у нас зараз) не розглядали кодекс із відкритими списками, який вони вже прийняли в 1 читанні півроку тому ще! Ідіотизм!
Первая идёт дальше в гимназию, вторая в ПТУ!
После ПТУ в вузы не принимают.
Всеобщее среднее образование получают все, но отстающие не мешают учиться нормальным детям.
Нагадаю слова Бісмарка: "Хто економить на школах - буде будувати тюрми"
Ото цирк буде...
Нужно многоступенчатое образование (а не "среднее"):
1) с 6 до 12 лет (6 лет) - БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и бесплатное;
с 12 лет - возраст частичной юридической дееспособности, право работать на полставки с половиной нормой выработки и половиной рабочего дня, на личную половую жизнь с согласия родителей или опекунов, без права на брак и деторождение!
2) с 12 до 15 лет (3 года) - ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (технической или гуманитарное по выбору) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, но бесплатное;
с 15 лет - сделать возрастом полной юридической дееспособности, правом нам полноценную работу и личную и половую жизнь (в том числе обзаводится семьей и детьми);
3) с 15 до 18 лет (3 года)- СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (по профилю определенной группы профессий) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и на 50% платное;
4) 3 года после специального образования ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ (по конкретной специальности) НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ и на 50% платное;
5) 3 года после профессионального образования ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 100% платное;
Источники финансирования учебы:
а) личные средства и деньги спонсоров (в том числе родителей и близких);
б) гранты государственные и частные;
в) долгосрочный образовательный кредит на льготных условиях из спецгосфонда.
Сертификацию и аттестацию знаний проводить в специальных независимых государственных центрах аттестации (вне стен учебных заведений, едиными тестами и обязательными экзаменами)!