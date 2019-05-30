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 Политика Украины
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Все про:ВР (22975) Пласт (18)

 Рада приняла закон о господдержке "Пласта"

Верховная Рада 30 мая приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками законопроект №10184 "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины".

За соответствующее решение проголосовали 228 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Закон регулирует порядок государственной поддержки "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины и признает исторический вклад "Пласта" в гражданское образование детей и молодежи, получение и становление украинской государственности, чтит сотни пластунов и пластунок, погибших в борьбе за обретение независимости Украиной в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины, начиная с 2014 года, поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию "Пласта", который воспитал десятки тысяч активных граждан - педагогов и ученых, предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных, создает основы государственной политики по поддержке "Пласта", как украинского пластового (скаутского) движения в Украине и мире.

Законом Украины вносятся изменения в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

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"Государственное признание и поддержка "Пласта" приведет не только к более динамичному развитию организации в Украине и мире, формированию десятков и сотен тысяч ценностно-ориентированных украинских граждан-патриотов, но и будет способствовать улучшению социально-экономического положения в Украине. Ведь каждый юноша и девушка, подготовленные в "Пласте", еще до достижения 18-летия обладают набором компетенций, которые позволяют управлять отделом или департаментом, планировать и реализовывать эффективные решения и тому подобное. То есть именно теми компетенциями, которых так не хватает для политического и экономического развития Украины", – сказано в пояснительной записке к закону.

Источник: https://censor.net.ua/n3129706
 
   
 Топ комментарии
 
ща кремльблядские шавки завоют, что готовят бандеровские зондеркоманды Зырим
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Им по Плюсам такого не рассказывают. Откуда им знать, что Парубий в 17 лет был лидером национального движения и был организатором первых в Украине пикетов, еще при совке.
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К сожалению это так и есть. Наши ТВ каналы превратились в помойку.
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палубій яким боком ..до пласта??
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владимир антихуйло - прямым...

Парубий крутой Чел на самом деле...
https://www.depo.ua/rus/politics/zyavilosya-foto-yak-po-parubiyu-krokuyut-skauti-20190524967921

Появилось фото, как по Парубию шагают пластуны

Рада приняла закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 6570

Рада приняла закон о господдержке "Пласта" - Цензор.НЕТ 5052
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Им по Плюсам такого не рассказывают. Откуда им знать, что Парубий в 17 лет был лидером национального движения и был организатором первых в Украине пикетов, еще при совке.
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Нет, это просто характеризует его как человека. А не тем, кого тут шакалы пытаются из него сделать. В какой индульгенции он нуждается?
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Irada - по плюсам им показывают никчемных хохлов в шароварах, которые только и делают что едят сало, пьют горилку, коверкают своей придуманной Австрией мовой великий и могучий руський изык...., и смешат высокоразвитых москвичей...
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К сожалению это так и есть. Наши ТВ каналы превратились в помойку.
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Irada А коли потрапив в ВР, то виносив по 20 разів законопроекти на голосування, грубо порушуючи регламент, та Закон. Та ще й із його супроводом підозрілих чоловіків, із збройовими кофрами, потрібно розібратись.
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Пусть разбираются с его сопровождением ГБР. А то, что добивал Раду голосованиями - правильно делал. Иначе бы эта свора не приняла ни одного закона. Так в какой индульгенции и от кого он нуждается? От проституток-депутатов за то, что работать заставил?
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не знав, не знав..хоч щось корисне з нього в цьому житті
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ща ************** шавки завоют, что готовят бандеровские зондеркоманды Зырим
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Чем больше будут выть, тем лучше. Рада ухвалила закон про держпідтримку "Пласту" - Цензор.НЕТ 6032 Надеюсь найдутся люди, которые еще и протянут мостик от пластунов до скаутов по всему миру.
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