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 Политика Украины
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 Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ

Верховная Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, а также национальным парламентам государств мира с призывом осудить нарушение прав коренных народов в Российской Федерации.

За данное постановление на утреннем пленарном заседании Рады в четверг проголосовали 234 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Верховная Рада Украины утвердила Обращение к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины.

Председателю Верховной Рады Украины поручено безотлагательно направить текст Обращения в ООН, парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129705
 
 
 Топ комментарии
 
на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь?
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Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 677Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 2569Столыпин предлагал царю Николаю 2 создать Приуральскую республику,так как народы розняться от Московии и могут быть недовольства центральной властью. Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 7762
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так
а чому Гундяй?
тому шо кацап?
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совсем больше некуй вр?
за бурятов переживают Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 4283
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да...быстрей бы Зелечка разогнал ту ВР а то ишь че удумали - расеюшку зобижать...
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Спочатку самі відмініть дискримінаційний "мовний закон".
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь?
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гугл переводчик позволяет мгновенно выявить свинособоку Ща оно тебе пробэбэкает шо сам дурак
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обычно даже до этого не доходит - просто замолкают
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А ведь он прав, и выглядит этот Закон как попытка заглушить реакцию на Закон который запрещает говорить на других языках кроме украинского. Даже в Израиле такого нет. Подождем что скажет Венецианская комиссия.
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на простенький вопрос по грамматике украинского языка ответишь?
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Прийдеться вчити мову, як би ту щелепу не корчило Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ - Цензор.НЕТ 2065
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тебе ображають, маленький?
ні дают па-рузгє разґаварівать?
ехе-хе...
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Evgen Zotov - да ну?

Хохлы вздумали у себя дома в Украине украинский язык насаждать, да?
И (о Боже) хотят что бы и другие его знали, раз в Украине живут, да?
И (о Боже еще раз) хотят что бы в гос.учереждениях им отвечали на украинском, да?...
Это пипец....
Хохлы зрения лишают.... Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ - Цензор.НЕТ 2356
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працівная рада мішаіт правадіть палітіку "чістава ліста"
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Причем сделала это как обычно с пятого раза. Не парламент, а хз что.
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Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 9501
удивительно как этот борец с коррупцией не успел крым татарам задарить?
чемодан так и не занесли?
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Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 677Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 2569Столыпин предлагал царю Николаю 2 создать Приуральскую республику,так как народы розняться от Московии и могут быть недовольства центральной властью. Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ - Цензор.НЕТ 7762
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Столыпина убили в Киеве ещё в 1911 году. Подучите историю, пока каникулы. Рада закликала ООН і парламенти іноземних держав засудити порушення прав корінних народів у РФ - Цензор.НЕТ 1239
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Столыпин предлагал создать Приуральскую республику до покушения 1908- 1909гг, Царь Николай 2 ему отказал. А то что его грохнули в Киеве то это только говорит о том что московитов и раньше не любили,потому что навязывали свой язык,веру и мордовскую культуру.
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В 1909 г. Столыпин представил царю законопроект о децентрализации. Предполагалось разделить Россию на 11 областей. Во главе предлагалось поставить областное земское собрание и областное правительственное управление. Земские собрания, образуемые на общих основаниях, принятых для земских выборов, получали широкое право местного законодательства по всем вопросам, не имевшим общегосударственного значения. Также предполагалось «привлечение к управлению окраинами местных специалистов».
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о чем вы? у московитов есть культура? они даже свои символические валенки, матрешек и самовары сперлм!
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В Руанде тоже нарушаются права коренных народов тутси и хуту.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ
 
 
 
 
 
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