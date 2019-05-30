 Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ

За данное постановление на утреннем пленарном заседании Рады в четверг проголосовали 234 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Верховная Рада Украины утвердила Обращение к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины.
Председателю Верховной Рады Украины поручено безотлагательно направить текст Обращения в ООН, парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.
за бурятов переживают
ні дают па-рузгє разґаварівать?
ехе-хе...
Хохлы вздумали у себя дома в Украине украинский язык насаждать, да?
И (о Боже) хотят что бы и другие его знали, раз в Украине живут, да?
И (о Боже еще раз) хотят что бы в гос.учереждениях им отвечали на украинском, да?...
Это пипец....
Хохлы зрения лишают....
удивительно как этот борец с коррупцией не успел крым татарам задарить?
чемодан так и не занесли?
а чому Гундяй?
тому шо кацап?