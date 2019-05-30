 Рада призвала ООН и парламенты иностранных государств осудить нарушение прав коренных народов в РФ

За данное постановление на утреннем пленарном заседании Рады в четверг проголосовали 234 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Верховная Рада Украины утвердила Обращение к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации и на временно оккупированных ею территориях Украины.

Председателю Верховной Рады Украины поручено безотлагательно направить текст Обращения в ООН, парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций.

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