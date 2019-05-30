 "Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса

Об этом он рассказал в интервью изданию "Царьград", сообщает Цензор.НЕТ.
"Конечно же, когда мы, русские, заезжали, они смотрели на нас, казалось, как на полубогов. А потом, когда я там уже два, три, четыре года пробыл, то понял, что у нас все основные системы миропонимания различаются на 200 процентов. Они одни — мы другие. Но при этом они не киевские хохлы, они не львовские хохлы. Они особые хохлы. Они хотят быть в России, конечно же, хотят. Но они всё равно хохлы. Да, хохлы, они просто хохлы — и всё. Хохлы", - отметил Прилепин.
При этом свою характеристику террорист не считает обидной, утверждая, что это знак его личного восхищения.
"Я ими восхищался. Они прекрасные, прелестные, удивительные, страстные, яркие люди. Но они хохлы. Они просто реально на нас не похожи, они просто другие. Другие. И не знаю, как вам это объяснить. Другие", - добавил он.
Вона й собакою перестане бути, але й шакалом не стане.
Тобто, навіть паскудний етнічний українець ментально різниться з москалем.
Я закончил школу в Луганске в 1990 году, 36-я. У нас в классе было 36 человек, 35 и- них - УКРАИНЦЫ.
Почему орали "Путин введи"? орали единицы, причем в основном - привезенные из Ростова.
И вообще странно обвинять в ватности жителей Донбасса, когда 73% идиотов живущих не в оккупации, проголосовали за ватных УЗеленских.
жрите теперь.
это повлияло на то что средний IQ в Украине и РФ увеличился
ох и богата земля руцкая хромосомами и скрепами
да бедна и скудна извилинами... ))))
созвучно обсосам, но ничо)
дальше что? с чего вы взяли что там все скопом хотели в Россию? бред. пропагандонский бред.
полу кто?
хотели на родине над кишлаком повесить
"дагаварімся гдє-та пасєрєдінє"
Уголовники, тьфу мерзость.
хватит жрать и пропагандировать кремлевское вранье. Их никто не спрашивал. они - заложники террористов. Их надо освободождать а потом мозги вправлять - долго и нудно.
Он кадровый офицер ФСБ.
Запоребрику необходимо впихнуть ЛДНР обратно в Украину, но на правах автономии (из Украину сделать федерацию), оттого и "особые хохлы из ЛДНР".
Еще месяц назад был "одинннароТ" и "угнетение русского языка" - и оппа, в воздухе переобулись.
И обратите внимание, что уже "хохлы", а не "укры" и "кастрюлеголовые".
Какой, мать их, прогресс.
"С чиствА листа".
"Русский" - "чей", или "какой"...
Нахер про это говнище вообще тут вспоминать, пока оно не здохло?
Не то по приказу, не то от души
признанья летят гостинцы!
И из Москвы и из глуши -
«Вы - братский народ, украинцы!!!»
«Братья, опомнитесь! Слышишь хохлы?
Мы же добра желаем!
Как вы фашистами стать могли?
Братья, не понимаем!
Помнишь, братан, как мы квасили в дым?
Мы же братЫ, патамушта!!!
Что ты братуха, в обиде за Крым????
Ну, на фига вам Алушта?»
- БРАТ??? - отвечает угрюмо сосед.
- Братом меня назвал ты?
Братского смысла в помине нет,
в пьяном братания гвалте!
Поздно об стену бить головой!
Поздно уже мириться!
«Братство» твое переехал конвой,
ночью, прорвав границу!
«Братство» влетело в наши дома
гаубичным снарядом!
«Братство» - груженый смертью Камаз
с детской площадкой рядом.
- Братом назвал? Да в своем ты уме?
Можно ль сказать такое?
«Братья» своих не гноят в тюрьме -
братья живут в покое!
Братья не будут брызгать слюной
ложь пропаганды сея!
Брату на брата идти войной? -
Не братская это затея!
Громче, чем вой миномета и град
матери плач загробный…
А впрочем, у Каина тоже был брат,
младший братишка, рОдный!
Братьями можно быть на войне
только в одном окопе!!!
Братья по крови и по родне
БРАТЬЕВ В КРОВИ НЕ ТОПЯТ!
Братство и брат - не простые слова!
И тем, кто их смысл забудет
братьями станут братва и шпана
нЕлюди а не лЮди!
«Братья» российские, вы бы смогли
с «братством» не суетиться?
А просто валите с нашей земли
может, кому и … проститься!!!
«Орлуша».
СвиноСосы и МалоСосы не ИДИННАРОТ?)))))))
З.Ы. Администрация ЦензорНЕТ, непишите что этот ублюдок является писателем. Он террорист и точка. Или пишите что это является террористом и пропагандистом в первую очередь и совмещяет с возможностью писанины.
Не переобувайтесь в воздухе, офицер Прилепин, продолжайте про "укров", кастрюлеголовых" и "скакать".
И еще имею лично к Вам вопрос, господин Прилепин: сколько украинцев убили обдроченцы благодаря Вашей антиукраинской агитации?
Обратите внимание, что я не спрашиваю, сколько украинцев убили лично Вы.
Я интересуюсь, сколько убили благодаря Вам.
Видите ли, Геббельс тоже никого лично не убивал...
А попробуй назвать кацапом - кого-то в москвобаде (да и не только) - Обида до всырачки.
Кацапы одним словом