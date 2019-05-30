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 Политика Украины, Общество
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Все про:Донбасс (18627) Прилепин (29)

 "Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса

Российский писатель и террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что воспринимает жителей Донбасса, как "особых хохлов", которые хотят быть в России.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Царьград", сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно же, когда мы, русские, заезжали, они смотрели на нас, казалось, как на полубогов. А потом, когда я там уже два, три, четыре года пробыл, то понял, что у нас все основные системы миропонимания различаются на 200 процентов. Они одни — мы другие. Но при этом они не киевские хохлы, они не львовские хохлы. Они особые хохлы. Они хотят быть в России, конечно же, хотят. Но они всё равно хохлы. Да, хохлы, они просто хохлы — и всё. Хохлы", - отметил Прилепин.

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При этом свою характеристику террорист не считает обидной, утверждая, что это знак его личного восхищения.

"Я ими восхищался. Они прекрасные, прелестные, удивительные, страстные, яркие люди. Но они хохлы. Они просто реально на нас не похожи, они просто другие. Другие. И не знаю, как вам это объяснить. Другие", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3129704
 
   
 Топ комментарии
 
интересно, сепарской вате понятно, что как бы они не лобзали парашу, для кацапов они всегда будут хохлами? "Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 5160
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в 2014 многие уехали с Украины (Донбасса и Крыма) в РФ
это повлияло на то что средний IQ в Украине и РФ увеличился
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Вони цивілізовані люди на відміну від російських дикунів, не здатних жити без царя і без стаї.
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Как раз они хотят в стаю лишнехромосомных.
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Вони-то хотять, але це однаково як паскудній собаці хотіти стати шакалом.
Вона й собакою перестане бути, але й шакалом не стане.
Тобто, навіть паскудний етнічний українець ментально різниться з москалем.
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российскай пропаганда. Моих предков тоже раскуркулили. В их доме живут их потомки - приехавшие в Славяносербию валахи. Говорили на украинском языке - языке местного населения.
Я закончил школу в Луганске в 1990 году, 36-я. У нас в классе было 36 человек, 35 и- них - УКРАИНЦЫ.

Почему орали "Путин введи"? орали единицы, причем в основном - привезенные из Ростова.
И вообще странно обвинять в ватности жителей Донбасса, когда 73% идиотов живущих не в оккупации, проголосовали за ватных УЗеленских.

жрите теперь.
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в 2014 многие уехали с Украины (Донбасса и Крыма) в РФ
это повлияло на то что средний IQ в Украине и РФ увеличился
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Они такой же генетический мусор, как и ты ********* .Без имени, без родины, без чести на территории между Украиной и Китаем.
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Хохлы и цапы... Ненавидящие друг друга, разные были всегда.
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кАнечнА - куда нам до вас, скрепоносцев
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***
ох и богата земля руцкая хромосомами и скрепами
да бедна и скудна извилинами... ))))
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интересно, сепарской вате понятно, что как бы они не лобзали парашу, для кацапов они всегда будут хохлами? "Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 5160
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малоросами)
созвучно обсосам, но ничо)
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по данным опросов, весной 2014 года в России хотели жить всего-навсего 15% населения, 5% - в СССР.

дальше что? с чего вы взяли что там все скопом хотели в Россию? бред. пропагандонский бред.
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До 14-го года они были украинцами, после 14-го, ватными сепарами, получат сруцкие корочки граждан второго сорта - станут хохлами.
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а ты обычный ватный кацап. Просто обычный ватный кацап
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может тупо не поделили?
хотели на родине над кишлаком повесить
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Еще один клоун "воевавший" с терриконами
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когда его завлит уже кто етого ****** прилепкина...такое чмо ...((
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В этой гниде один плюс: побывав в Украине он понял, что украинцы отличаются от русских. И сильно отличаются, другие люди. Тезис ***** от одномнароде не канает снова , уже даже в устах самых ярых пропагандонов узкого мира опровергается
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Новсьоравно мы брацкие нароты, хоть и разные немного. За што же эти праклятые хахлы не хотят любить и уважать вяликих скрепоносных нарассеян?
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" насильно мил не будешь" - простая истина, которую кацапы иногда вспоминают в редкие моменты трезвости, и то, не по отношению к Украине.
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"проста ми далжни начать с чістава ліста"
"дагаварімся гдє-та пасєрєдінє"
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"Прорешать по понятиям", как "нормальные пацаны"
Уголовники, тьфу мерзость.
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Пущай свои глубокие мысли расскажет при личной встрече маршалу куриных войск Захарченко, чью бабушку фошиздские черти по всему Рейкьявику тягали, привязанной к танку.
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В этой ситуации Цензор все правильно сделал) Я, дамбасянам, пятый год уже это говорю))) Как бы они не лизали сраку козломордым, своими они им никогда не станут... Так и останутся хохлами... Вот только и тем и тем для понимания этого понадобилось 5 лет...
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по данным опроса, весной 2014 года всего 15% населения Донбасса хотели жить в РФ.

хватит жрать и пропагандировать кремлевское вранье. Их никто не спрашивал. они - заложники террористов. Их надо освободождать а потом мозги вправлять - долго и нудно.
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Как может столько психических отклонений поместится в одном прилепине? "Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса - Цензор.НЕТ 5335
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Он не психический.
Он кадровый офицер ФСБ.
Запоребрику необходимо впихнуть ЛДНР обратно в Украину, но на правах автономии (из Украину сделать федерацию), оттого и "особые хохлы из ЛДНР".
Еще месяц назад был "одинннароТ" и "угнетение русского языка" - и оппа, в воздухе переобулись.
И обратите внимание, что уже "хохлы", а не "укры" и "кастрюлеголовые".
Какой, мать их, прогресс.
"С чиствА листа".
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Даже донбасские "хохлы" не жрут блины с лопаты, не строят петухов из говна и не сидят в разбитой избе, радуясь, что у соседа лошадь сдохла. Главная ценность ЛЮБОГО украинца - хатинка у вишневому садочку та щоб пана не було, главная ценность любого козломордого - медальки от царя, водка и шоб другие жили хреново. А донбасские украинцы - те же украинцы, просеянные через сито "русского мира" и росТВ.
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Евгений Лавлинский, он же "Захар Прилепин" - обосравшийся "великий воен", не является "русским". "Русский", разве что, приставка к его национальности.
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"Русский" - это не "кто"!
"Русский" - "чей", или "какой"...
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дератизатор Я написал не о "русских", "российских", "кацапах" и пр, а о национальности Лавлинского.
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Мені, наприклад, не цікаво коментувати обісраних кацапів.
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Мягко стелет соломку, для плана "автономии в составе Украины".
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При моей молодости он был советский. В ту далёкую пору, в Москве правил великий украинец: Леонид Ильич Брежнев. И русские не приходили на украинскую землю чтобы убивать украинцев.
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Убогая плешивая за(линза), с повадками латентного 3/14дараса...
Нахер про это говнище вообще тут вспоминать, пока оно не здохло?
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Років 1.5 тому, коли цей інтернетний воєн сьбав з Бамбаса,а його клоунский батальон розігнали,написав на його сторінці в фейсбуках шо він сцикун і прєдатєль гамноросії.Забанив мене,нє винєсла душа паета гіркої правди. "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 5462
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ну тут он прав на 100%, там именно хохлы, а в Украине - украинцы
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а что это говно какое то особенное что нам надо знать его мнение ? у него его судьба на роже написана . повезет если вернется в свою зассранную русским величием страну и весь остаток дней будет плакать что вот воевал типа защищал а меня мои же послали на ..й.
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Он уже вернулся давно и в отличие от лугандонцев у него все в шеколаде "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 7139 Разве что с ним может случиться несчастный случай "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 7139
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несчастный случай случился у него уже давно когда его мама родила в такой жопе как рф.
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После смерти руские не попадают в ад, они снова рождаются в расее
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Так ведь он полностью прав. Это не Украинцы, это хохлы. Уже не раз говорил, что в Украине украинцы. В Дырляндии, крысы и парашке-хохлы.
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Пля, во утырка на почве имперского "вяликоросского" шовинизма штырит...
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***
Не то по приказу, не то от души
признанья летят гостинцы!
И из Москвы и из глуши -
«Вы - братский народ, украинцы!!!»
«Братья, опомнитесь! Слышишь хохлы?
Мы же добра желаем!
Как вы фашистами стать могли?
Братья, не понимаем!
Помнишь, братан, как мы квасили в дым?
Мы же братЫ, патамушта!!!
Что ты братуха, в обиде за Крым????
Ну, на фига вам Алушта?»

- БРАТ??? - отвечает угрюмо сосед.
- Братом меня назвал ты?
Братского смысла в помине нет,
в пьяном братания гвалте!
Поздно об стену бить головой!
Поздно уже мириться!
«Братство» твое переехал конвой,
ночью, прорвав границу!
«Братство» влетело в наши дома
гаубичным снарядом!
«Братство» - груженый смертью Камаз
с детской площадкой рядом.

- Братом назвал? Да в своем ты уме?
Можно ль сказать такое?
«Братья» своих не гноят в тюрьме -
братья живут в покое!
Братья не будут брызгать слюной
ложь пропаганды сея!
Брату на брата идти войной? -
Не братская это затея!
Громче, чем вой миномета и град
матери плач загробный…
А впрочем, у Каина тоже был брат,
младший братишка, рОдный!

Братьями можно быть на войне
только в одном окопе!!!
Братья по крови и по родне
БРАТЬЕВ В КРОВИ НЕ ТОПЯТ!
Братство и брат - не простые слова!
И тем, кто их смысл забудет
братьями станут братва и шпана
нЕлюди а не лЮди!
«Братья» российские, вы бы смогли
с «братством» не суетиться?
А просто валите с нашей земли
может, кому и … проститься!!!
«Орлуша».
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Нарешті. А то вже впріли від кацапських мантр про "адіннарот".
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Начинает доходить? Давайте, берите их в свою московию Они ее вам развалят Вы просто еще не поняли, что они не будет жить по вашим законам.
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"Ми кацапи-полубоги ,є копита в нас і роги..."
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как выяснилось, у нас тут 73% особых хохлов.
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Это шняга .. в городах РФ люди отличаются между собой как и украинцы в городах Украины, житель Галиччины, Львова или Закарпатья имеет заметные отличия от того же дончанина, днепрянина или харьковчанина. Поставь харьковчанина рядом с жителем Курска РФ они будут друг на друга больше похожи чем если сравнивать их с галичанином или москвичем.
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ааа! я тоже так отличить могу американца от русского. первый вечно лыбится, а второй вечно бухой.
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Маячня, в нас повно переселенців зі сходу, ніяк не відрізняються.
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Просьба к донецким "хохлам".Покатайте Пришлепина на лифте.
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«...не знаю, как вам это объяснить» - писатель, ****...
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Это шо же получается?
СвиноСосы и МалоСосы не ИДИННАРОТ?)))))))
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И ради этого вы касабы уже 5й год колошматите нам страну?
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Кацап, обычный кацап.
З.Ы. Администрация ЦензорНЕТ, непишите что этот ублюдок является писателем. Он террорист и точка. Или пишите что это является террористом и пропагандистом в первую очередь и совмещяет с возможностью писанины.
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Все то у вас, Прилепин, запоребриком "особенное": казаки вон "особенные", кенигсбергские, теперь и "хохлы" нашлись особенные, ЛДНР-ские.
Не переобувайтесь в воздухе, офицер Прилепин, продолжайте про "укров", кастрюлеголовых" и "скакать".
И еще имею лично к Вам вопрос, господин Прилепин: сколько украинцев убили обдроченцы благодаря Вашей антиукраинской агитации?
Обратите внимание, что я не спрашиваю, сколько украинцев убили лично Вы.
Я интересуюсь, сколько убили благодаря Вам.
Видите ли, Геббельс тоже никого лично не убивал...
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Конечно особенные, когда нас называют Хохлами - мы не обижаемся, посмеемся над дебиллами и все...
А попробуй назвать кацапом - кого-то в москвобаде (да и не только) - Обида до всырачки.
Кацапы одним словом
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Кацап він і в динири кацап, адже пропити лишню хромосому неможливо. Що не пий боярку, брагу, "стекломой" чи путінку. "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу - Цензор.НЕТ 4437
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Ну ему с кадыровской бутылки виднее, конечно.
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Україна - не Росія! Это стало понятно не только Кучме, а и любителям "руССкого мира". Те, кто считал себя (по дурости) "русскими" и имел глупость переехать жить из национальных республик бывшей совковой империи на "мачиху-русь", потом с "круглыми глазами" и ужасом в голосе рассказывали о своем необдуманном поступке и "привычках аборигенов", потому что их ожидания, не то что бы не оправдались, а и не могли приснится в страшном кошмаре. Я знаю о чем пишу, ибо лично имею таких знакомых (инфа из первых уст)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса
 
 
 
 
 
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