 Турчинов: Сокращение населения - один из главных факторов, угрожающих национальной безопасности

Об этом сказал Александр Турчинов во время VIII Национального молитвенного завтрака Украины, сообщает Цензор. НЕТ.
По его словам, проблему сокращения населения надо искать не только во внешней агрессии, "или в высоком уровне жизни в странах Европы, куда стремятся выезжать наши соотечественники". "Проблему надо искать внутри нашей страны", - отметил Александр Турчинов, объяснив, что главная проблема - это неверие и отчаяние, царящие в Украине, "токсическая атмосфера тотального недоверия и агрессивности".
Он отметил, что ежегодно в нашей стране растет смертность и снижается рождаемость. "Реальных показателей количества людей, злоупотребляющих алкоголем и употребляющих наркотики, официальная статистика даже не способна привести", - сказал Александр Турчинов.
Кроме того, он добавил, что до 9 млн украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу, а 3,2 миллиона - уже постоянно работают за пределами страны, "большинство из них - не планируют возвращаться домой".
"В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - подчеркнул Александр Турчинов.
По его мнению, для сохранения страны и нашего народа от разрушения, деморализации, аморального разложения, "необходимо строить страну на вечных евангельских ценностях".
"Только этот путь является единственным возможным к величию и процветанию! В основе этого фундамента должны быть вера, ответственность и благословенная Богом семья", - сказал Александр Турчинов, подчеркнув, что развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины.
"К большому сожалению, сейчас в Украине отсутствует государственная организация, которая официально занималась бы вопросами семьи", - сказал Александр Турчинов. По его словам, создание такого учреждения - требование Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, "это требование времени!"
"Бог, Украина, семья - это не просто лозунг, это четкие приоритеты, которые способны обеспечить выживание и развитие нашего государства как сильной, европейской и независимой страны", - резюмировал он.
а вы думали, что мы, порохоботы, желаем увеличения количества идиотов ?
с чего бы ?
Украина - без украинцев - цель мародёра Порошенко. его власти и порохоботов.
про тех, которые во время войны главнокомандующим по приколу выбрали клоуна ?
да этим укрАинцам Украина и нахрен не впёрлась.
Им коммуналку на шару дай, а какой флаг над пенсионным фондом висит, им глубоко насрать
Бывал в разных бедных, нищих, убогих странах и там улыбок и радости гораздо чаще увидишь чем у нас...
Радуются они здесь и сейчас...
https://youtu.be/RtkmO9sui1U
Ти мені нагадуєш героя анекдота - нарика. Це ж зараз актуальна тема, нє?
Сидить нарик посеред порожньої квартири. Раптом хтось стукає у двері.
Нарикувімкнув залишки мізків і сказав "Хтооооо.... таааам....?"
- Хутчіш відчиняй! Це я!
- .... хтооооо? Я-а-а-а-а?
"Через місяць зізнатися що голосував за зе буде дорівнювати зізнанню що трахав козу. Через пвіроку - що цапа (казла). А через рік - що казьол тебе" (знайшов на просторах Інета).
Так же миллионы выехали на заработки за границу. Многие забирают семьи и не планируют возвращаться.
Основная причина - мародёрство власти Порошенко, из которой работающий человек не в состоянии прокормить себя и семью.
Средняя зарплата, согласно тому же Укрстат, сейчас достигла 10200 грн. (в предедущие годы правления Порошенко была меньше.
Минус налоги, значит на руки - 8 тысяч гривень (это 250 евро).
Берём среднестатистическую семью - муж, жена, ребёнок.
Согласно статистике, доход такой семьи (двое работают) - 16 тысяч грн.
16 тысяч минус 3-4 тысячи на коммунальные тарифы, то останется 12-13 тысяч.
Этих денег хватит только на еду, на средства гигиены, возможно на одну покупку одежды на одного члена семьи в месяц... и и всё!
Про отдых где нибудь на море с ребёнокм, или лечение в больнице, если заболеешь, итд... речи не идёт...
Поэтому, исходя даже из официальной статистики, мародёрская власть создала не возможные условия для проживания граждан в Украине.
Отсюда и сокращение населения. НЕ рожают, вымирают и выезжают
"Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.
Про це йдеться в повідомленні Конституційного суду.
Відзначається, що на закритій частині пленарного засідання суд продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Запорізького заводу феросплавів щодо конституційності положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань Другого сенату Конституційного суду", - йдеться в повідомленні суду.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод феросплавів" входить до умовної групи "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Завод Коломойського оскаржує повноваження НАБУ звертатися до суду з цивільними позовами про визнання недійсними угод фігурантів корупційних розслідувань.
За чотири роки роботи НАБУ подало 42 позови, за якими недійсними були визнані 92 угоди.
Як пише "Центр протидії корупції", за таким принципом в суді за позовом НАБУ був визнаний недійсним договір між "Запоріжжяобленерго" та "Енергомережа" на суму понад 112 мільйонів гривень.
В цілому, якщо суд ухвалить рішення на користь заводу, це позбавить Національне антикорупційне бюро права через суд визнавати недійсними угоди у корупційних справах.
У такому випадку держава може втратити 7 мільярдів гривень - на таку суму обчислюються вже розірвані з ініціативи детективів через суди угоди, порахували в "Центрі протидії корупції".
73% ! Это не 10, не 20. Это 73 - три из четырех жителей.
Не понимаю порохоботов, продолжающих высказывать недовольство. Никому тут европейская украина не нужна! Надо коммуналка дешевая и колбасы по 2.20 У порошенка был шанс изменить страну, но вместо этого было решено тырить. То не надо тут волать про великого реформатора. Место украины в таежном союзе и три четверти голосов это подтвердило.
У другому турі до них долучилися "ображені" (типу "гриць чи бойко пролетіли, проголосую назло пороху") та інші лузери-аутисти. 13 541 528 тушок - це не 3/4 України.
Саме такий контингент ще у 2014 політологи дуже влучно назвали "електоральне сміття".
Так эта причина пять лет в провластных кабинетах находилась. Хотя нет, неверие ещё при "лыгытымном" зародилось, а после "заката его эры" проявилось и всё остальное.
Теперь Вы с "**********" (С) об обороне "думайте".
Більшовики в своїх колоніальних володіннях формували, так званий, актив з тубільної публіки, яка повинна була їх влаштовувати за ступенем своєї дебільності і недорозвинутості. Тим самим вони полегшували собі процес адміністрування цих територій і знищували саму можливість зародження національних еліт.
Саме така публіка і опинилася біля керма країни після розвалу совєтскої імперії і вже майже три десятиліття цією країною, якщо можна так виразитися, править.