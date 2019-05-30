 Турчинов: Сокращение населения - один из главных факторов, угрожающих национальной безопасности

Об этом сказал Александр Турчинов во время VIII Национального молитвенного завтрака Украины, сообщает Цензор. НЕТ.

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По его словам, проблему сокращения населения надо искать не только во внешней агрессии, "или в высоком уровне жизни в странах Европы, куда стремятся выезжать наши соотечественники". "Проблему надо искать внутри нашей страны", - отметил Александр Турчинов, объяснив, что главная проблема - это неверие и отчаяние, царящие в Украине, "токсическая атмосфера тотального недоверия и агрессивности".









Он отметил, что ежегодно в нашей стране растет смертность и снижается рождаемость. "Реальных показателей количества людей, злоупотребляющих алкоголем и употребляющих наркотики, официальная статистика даже не способна привести", - сказал Александр Турчинов.

Кроме того, он добавил, что до 9 млн украинцев ежегодно выезжают на заработки за границу, а 3,2 миллиона - уже постоянно работают за пределами страны, "большинство из них - не планируют возвращаться домой".

"В результате в рейтингах стран с самым стремительным сокращением трудоспособного населения Украина заняла первое место, а по показателям старения - 29 место в мире", - подчеркнул Александр Турчинов.

По его мнению, для сохранения страны и нашего народа от разрушения, деморализации, аморального разложения, "необходимо строить страну на вечных евангельских ценностях".

"Только этот путь является единственным возможным к величию и процветанию! В основе этого фундамента должны быть вера, ответственность и благословенная Богом семья", - сказал Александр Турчинов, подчеркнув, что развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики и ключевой составляющей стратегии национальной безопасности Украины.

"К большому сожалению, сейчас в Украине отсутствует государственная организация, которая официально занималась бы вопросами семьи", - сказал Александр Турчинов. По его словам, создание такого учреждения - требование Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, "это требование времени!"

"Бог, Украина, семья - это не просто лозунг, это четкие приоритеты, которые способны обеспечить выживание и развитие нашего государства как сильной, европейской и независимой страны", - резюмировал он.