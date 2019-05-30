 Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия". ВИДЕО

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя предложение спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко начать отношения между Украиной и Россией "с чистого листа", передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.Видео 112
"Во время президентской кампании моя позиция была четкой: Минский процесс не привел к миру и он не мог дать Украине желаемых результатов. Мы предлагали начать процесс возвращения мира с чистого листа. Предлагали вернуться к Будапештскому меморандуму", - заявила Тимошенко.
По словам парламентария, сегодня нужно поменять концепцию переговоров.
"Правильная стратегия – начать с чистого листа. Если не принимаются идеи выполнения Будапештского меморандума, то нужно искать и другие пути восстановления мира и нашей территории, но категорически не путем капитуляции", - пояснила Тимошенко.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Украине начать отношения "с чистого листа".
- "с чистого листа" - это как бы забудем все, что было и начнем новые отношения;
- а Будапештский меморандум - это как бы нет нет...мы ничего не забыли, вы нарушили все, что можно и теперь будете отвечать за все преступления!
Но ничего удивительного в словах Тимошенко нет - она же легла под Коломойского и теперь подыгрывает узеленского во всех озвученных проектах, подменяя понятия - да да, с чистого листа, но с "Будапештским меморандумом" и очень филигранно с особым цинизмом вплетает сюда "не путем капитуляции".
И вашим и нашим - кому что нравится, тот то и слышит)))
Дебилка, *****!
Ярош: якщо Зеленський зрадить Україну - втратить не посаду, а життя
Коса мечтает ехать жопой крутить перед Пуйлом, жаль не имеет полномочий.
Виносьте, бо це ботулізм
а как умеет с парашкой тимоха договариваться, мы помним, как при этом слился в унитаз интерес Украины и сколько за это пришлось заплатить
Если начнёшь вайдотить о "газовых контрактах",так сначала сам прочти эти контракты.И если у тебя есть извилина кроме той,что шапка надавила,то может ты и изменишь свою мыслю.
Ми з ними брати по ВКЛ.
ВКЛ це Європейська Держава, у якій Русь-Україна була рівноправна, а руська мова («древньо- українська»), була державною.
Чи тебе від бояри так штирить,що білоруси ,хоч і не всі,але підтримують українців?
Йди додому кацапе,тут не наливають.
Голодомор-репресии-притеснение украинства.
Кацапы!иди вы все нах...й
1. Минск дал огромнейший результат - выигранное время. За это время мы успели создать, вооружить и обучить армию.
2. Чтобы в Украине была война, Вы приложили немало усилий - Бухарест и Мюнхен 2008.
3. Сейчас Вам нужно покаяться перед народом Украины.
Вигідну для України.
это ж-ж-ж.... ой неспроста... (просто в воздухе висит вот это бздо паническо-паникерское)
(итить колотить)
С чистого листа - это не мутный Минск,а новый формат Будапешта.
У Зеленского нет дипломатов, способных играть в многоходовочки. Так что, только в присутствии гарантов.
УБЛЮДКАМ и ПОДОНКАМ прощения НЕТ.
Серьезно обсуждать ее "заявление"- бессмысленно, т.к. никакого смысла кроме предвыбоного заигрывания с ватой, оно не несет.
Вопрос Тимошенко , опытному политику : О каком чистом листе Вы говорите ?
Згадаємо:
Коломойський: «На Донбасі громадянський конфлікт або я би сказав «громадянська війна», «...там українці воюють з українцями».
интересно если придут все родственники этих убитых к Юльке, какой лист они из неё сделают???
Но, почему то все говорящие головы забывают (во всех заявлениях, интервью и всяких полит.шоу - и похоже сознательно) о "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной". Договор был подписан Президентами обеих стран и ратифицирован обеими сторонами. В этом договоре статьи 2 и 3 подтверждается "территориальная целостность друг друга" и "нерушимость существующих между ними границ". Т.е. ко всем этим говорунам незаметно подкрался Альцгеймер.
А по факту - нах@р с пляжа + компенсации.