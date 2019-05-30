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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия". ВИДЕО

Во время президентской кампании Юлия Тимошенко предлагала начать процесс возвращения мира "с чистого листа".

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя предложение спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко начать отношения между Украиной и Россией "с чистого листа", передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео 112

"Во время президентской кампании моя позиция была четкой: Минский процесс не привел к миру и он не мог дать Украине желаемых результатов. Мы предлагали начать процесс возвращения мира с чистого листа. Предлагали вернуться к Будапештскому меморандуму", - заявила Тимошенко.

По словам парламентария, сегодня нужно поменять концепцию переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "С чистого листа": в России предложили Украине начать отношения сначала

"Правильная стратегия – начать с чистого листа. Если не принимаются идеи выполнения Будапештского меморандума, то нужно искать и другие пути восстановления мира и нашей территории, но категорически не путем капитуляции", - пояснила Тимошенко.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Украине начать отношения "с чистого листа".

Источник: https://censor.net.ua/n3129701
 
   
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Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия" - Цензор.НЕТ 9646 Volodymyr Ogrysko@Ogrysko

5 кроків Росії,щоб почати з "чистого листа":
1.Геть з Криму
2.Геть з Донбасу.
3. Компенсація за завдані фізичні, матеріальні і моральні збитки.
4.Воєнних злочинців - до суду в Гаазі
5.Всіх полонених українців-додому.
От тоді почнемо про щось говорити.Але і тоді він не буде "чистим"
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А более 10000 погибших баба Йуля каким образом воскресить собралась..?? Или о них надо забыть...??
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Я думаю, что это два диаметрально противоположных пути:
- "с чистого листа" - это как бы забудем все, что было и начнем новые отношения;
- а Будапештский меморандум - это как бы нет нет...мы ничего не забыли, вы нарушили все, что можно и теперь будете отвечать за все преступления!
Но ничего удивительного в словах Тимошенко нет - она же легла под Коломойского и теперь подыгрывает узеленского во всех озвученных проектах, подменяя понятия - да да, с чистого листа, но с "Будапештским меморандумом" и очень филигранно с особым цинизмом вплетает сюда "не путем капитуляции".
И вашим и нашим - кому что нравится, тот то и слышит)))
Дебилка, *****!
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Юридически любые переговоры руководства Украины напрямую без посредников с руководством России это уже признание территории России вместе с Крымом. И если наши "юрысты" этого еще не понимают, то российские юристы это отлично понимают и раскрутят сам факт этой встречи на всю катушку в своих интересах. Так называемые прямые переговоры "с чистого листа" это уже признание России с Крымом в своем составе.
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Жить наверное надоело!!! Ее друга Зеленского уже предупредили!!! Юля наверное имеет 9 жизней!!!???
Ярош: якщо Зеленський зрадить Україну - втратить не посаду, а життя
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И Беню пусть с собой прихватит... Или Беня его.
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Свыня 5 лет мародерствовала, и Яроша что-то не слышно было. А тут оно вылезло Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія" - Цензор.НЕТ 9072
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Юлька мечтает снова с путиным контракт на газ по 450 уе заключить..
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Йулелюмпен, как вам отлизывание дряблой задницы ***** бабушкой ботокс?
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Кто б сомневался.
Коса мечтает ехать жопой крутить перед Пуйлом, жаль не имеет полномочий.
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ЮВ чітко сказала - всі перемови мають включати в себе повернення українських терріторій, полонених, і в Будапешськом у форматі. а зрадофіли щось парять своє.
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А этой ***** все немнеться,быстрее бы путину все с потрахами сдать
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Бабушка Юля, ти ж напевно, добре знаєш, що таке: «восстановлєніє дєвственності» , але в даному разі твойо прєдложєніє: «НЄ ЕТОТ СЛУЧАЙ»...
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ахахах.. уявляю собі як обхєкаються ******* у разі її обрання
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Ну може оберуть хіба що, на роль у новому серіалі Кварталу 95: «Чорна вдова прєзідєнтов».

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Так а ну йовбаки розкажіть а що нам дали *Мінські гешефти * ...якщо щодня продовжуються обстріли та гинуть українці !?
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Потужний бомбаж цієї тюлько-консерви, здається, нарешті вибухнув.
Виносьте, бо це ботулізм Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія" - Цензор.НЕТ 3858

Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія" - Цензор.НЕТ 3812
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Ботулізм - друга стадія ботоксізму .
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головне шо тепер СБУ під контролем Зеленського.. а далі будуть цікаві історії Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія" - Цензор.НЕТ 4949
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Только вот "чистый лист" у ***** это не имеет отношения к уважению независимости Украины...и Юля это должна понимать...
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Переговоры с кацапией - абсурд, они все равно будут класть на все свои обязательства. их можно затевать только для оттяжки времени, чтобы успеть подготовиться к нападению, и самим быть готовыми нападать. остальное - это херня полная.
а как умеет с парашкой тимоха договариваться, мы помним, как при этом слился в унитаз интерес Украины и сколько за это пришлось заплатить
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а ты сиди на своей жопе и продолжай марать клаву за свои медяки, чучело
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А ну ка подскажи что да как,а то я гляжу ты тут грамотным прикидывается Может пояснить где были слиты интересы Украины и шо там тебе пришлось заплатить.
Если начнёшь вайдотить о "газовых контрактах",так сначала сам прочти эти контракты.И если у тебя есть извилина кроме той,что шапка надавила,то может ты и изменишь свою мыслю.
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Не зря ей Ху*ло простил долг 300млн. долларов.
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Смотрю, порохоботы тут такие все вояки диванные, только никто в окопы не спешит.
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Если бы не такие как ты кацап,окопов бы и небыло,не пришлось бы.
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А у них по ходу враг везде где не согласны с панамским Педро.Даже если срать садятся и какашки не очень смахивают на пэдрино хлебало,то гонят на свою дупу,уверяя себя самих что она тоже агент кремля
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Ху*ло плевал на международный Гаагский трибунал. Какие на**** с ним переговоры. Что вы сволочи скажите десяткам тысяч погибших и десяткам миллионов пострадавших от войны которую Ху*ло развязал?
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Ні хера не разумею. Інакш кажучы трэба дазволіць Расеі перамагчы, але пры гэтым не капітуліраваць.
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не литвинів ця справа.. свої проблеми вирішуйте
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Ковбасить, що литвин за Україну?
Ми з ними брати по ВКЛ.
ВКЛ це Європейська Держава, у якій Русь-Україна була рівноправна, а руська мова («древньо- українська»), була державною.
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А шо Ти такий не чемний до литвинів.
Чи тебе від бояри так штирить,що білоруси ,хоч і не всі,але підтримують українців?
Йди додому кацапе,тут не наливають.
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С чистого листа.
Голодомор-репресии-притеснение украинства.
Кацапы!иди вы все нах...й
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На хрена перекручивать слова ?.... Юля уже давно предлагает за то , что бы к Будапештскому меморандуму присоединилась США ... Цензор, понятно что выборы в ВР и вы должны мочить Тимошенко , но врать не надо !!!
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Отмена Минска- снятие санкций. Знай-те это, зебени.
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Совсем неуважаемая Юлия Владимировна:
1. Минск дал огромнейший результат - выигранное время. За это время мы успели создать, вооружить и обучить армию.
2. Чтобы в Украине была война, Вы приложили немало усилий - Бухарест и Мюнхен 2008.
3. Сейчас Вам нужно покаяться перед народом Украины.
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У Мінську Порошенко вчисту переграв мноґоходовочніка, загнавши *****, як тому здавалось з повністю виграшної партії, у патову.
Вигідну для України.
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она что-то знает??? чтооо?
это ж-ж-ж.... ой неспроста... (просто в воздухе висит вот это бздо паническо-паникерское)
(итить колотить)
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ну умные люди и так знали что ты **** продажная
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Вот когда карта РФ будет виглядеть как чистый лист тогда и начнем.
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Тобто обгорожена частоколом і залита бетоном.
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Почнемо з глибокої ями для ублюдкокацапів, хороший кацап у вічній мерзлоті заритий кацап.
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Не знаю, у меня только одна фраза на уме по поводу этих предложений-"Пошли на х..й!" И эта фраза должна быть понятна Кассапам и их пятой колоне в Украине!
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Как ета путинская ******* надоела, тварь гнидная
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Тысячи убитых украинцев... катастрофические разрушения... экономический ущерб на миллиарды долларов... украденная территория - вообщем все это херня! Забудем! Давайте с чистого листа - что ещё вы хотите, и что мы вам согласны дать!
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Не с чистого листа, а с листа с текстом безоговорочной капитуляции Рашки конченной!
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Коломойша запропонував частку від продажу України *****?
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Хм, алє вирішувати все одно шось треба,хіба ні? ..хоча без рішення і по криму це не можливо апріорі
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Что она хочет с чистого листа начать? Новые тысячи трупов туда записывать и новые "народные республики"?!
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пороховнявые яйценюхи........А за Крым уже кто-то понес наказание?....за сданные вышки бойко?....за миллиардное мародерство?
С чистого листа - это не мутный Минск,а новый формат Будапешта.
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Что за нахрен чистый лист? Это типа без Крыма, и видимость компромиса, договоренности, которые Раша забудет на следующий день после подписания.
У Зеленского нет дипломатов, способных играть в многоходовочки. Так что, только в присутствии гарантов.
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Заговолок не відповідає суті. Журнашлюхи, такі журнашлюхи...
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Суть не відповідає заголовку. Нам відомо що за вовча ягідка, ця бабущка.

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1.Ответить за все(ВСЕ!) содеянное против Украины. 2.Покаяться (но верить им нельзя). 3.А после уже и чистый лист. Но! Если народ Украины согласится на это.

УБЛЮДКАМ и ПОДОНКАМ прощения НЕТ.
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Схоже тема "погодження миру зі старшим братом" Коломойським вже вирішена. Почались синхронні вкиди в інфополе по обидві сторони порєбріка. Готуйте крісла в Раді для предстаників народу автономних "лднр". Ех не встигли ні Гіві, ні Моторола! Тільки тепер їхній час наступає.
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Давайте уявимо таку ситуацію. Ви живете у 3-х кімнатній квартирі. Ваш знахабнілий сусід, одного разу вирішує силою забрати у вас балкон і одну кімнату, бо вважає це "історичною справедливістю". А ви, через п'ять років пропонуєте йому
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Большая часть "комментаторов", похоже вообще не прочитали статью и не слушали того, что сказала Тимошенко. А сказала следующее: что нужно вести переговоры в новому формате, так как старый - Минский - не эффективен. Никто и слова не говорит о сдаче!
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Цель этого Юлиного перформанса - дать сигнал вате "Я - своя", чтобы хапнуть пару лишних % голосов на выборах от ваты
Серьезно обсуждать ее "заявление"- бессмысленно, т.к. никакого смысла кроме предвыбоного заигрывания с ватой, оно не несет.
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Необхідно почати з переговорів із гарантами Будапештського меморандуму про продаж ядерної зброї Україні, в першу чергу зі США ядерних боєголовок малої потужності ,які вони почали виготовляти.Ракетоносії є їх необхідно адаптувати до використання з даними зарядами.А потім з ними можна вести розмову.По іншому Путін буде робити своє.
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Там , выше по топику , Огрызко точно сказал , что такое чистый лист ?)))))) Остаётся только добавить - ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ ЯДЕРНЫЙ СТАТУС !
Вопрос Тимошенко , опытному политику : О каком чистом листе Вы говорите ?
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Это не она о нем заговорила - это ее пропросили прокомментировать заявление какого-то российского политика. И Тимошенко четко сказала, что с нового листа можно начинать переговоры в новом еффективном формате, но ни в коем случае не сдаваться и настаивать на интересах Украины.
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А радикалов, которые думают, что только силой можно решить конфликт - приглашаем в военкомат - вставайте с диванов и идите на передовую. Посмотрим, насколько быстро вам захочется переговоров...
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Вовочку сначала в военкомат пригласи - он ЧЕТЫРЕ раза откосил от повестки. Потом радикалам будешь что-то предлагать.
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Так ты наверно за ЗЕклоуна голосовал? Слушай так во все времена и сейчас именно так и просерали и войну и страну и територию. Если ты не хочешь в военкомат и окоп, а на рашке миллины хотят то закономерно что теряешь ты теряеш землю а они этой землёй приростают. Потому что ты трус. Отсюда и переговоры с гопником. Маленькая ФИнландия в 39 ложика кацапню 1 к 10 и не ныла про переговоры и военкоматы, а ты ноешь.
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Все логічно. Не дарма ж Коломойський тричі їздив до бабці "кофе піть". Прем'єрство в обмін повної підтримки дій Коломойського.
Згадаємо:
Коломойський: «На Донбасі громадянський конфлікт або я би сказав «громадянська війна», «...там українці воюють з українцями».
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Во время президентской кампании Юлия Тимошенко предлагала начать процесс возвращения мира "с чистого листа" - вот потому и не стала жуля президентом Украины.
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Бутусов как всегда, жульничает с заголовками.
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...это как ????? ВЕРНИ ПОГИБШИХ РЕБЯТ !!! ВЕРНИ ЗДОРОВЬЕ РАНЕНЫМ БОЙЦАМ !!! ВОССТАНОВИ РАЗРУШЕННОЕ !!! ВЕРНИ КРЫМ и ДОНБАСС !!! ну и КОНТРИБУЦИЮ чтоб ссуки помнили и знали как НАПАДАТЬ на других !!! и тогда с ЧИСТОГО листа !!!
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росия убила уже как минимум 13000 украинцев...
интересно если придут все родственники этих убитых к Юльке, какой лист они из неё сделают???
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Будапештский меморандум по факту это ни о чем. Так как он не был ратифицирован ни одним из подписантов - на что запоребрик вполне предсказуемо и педалирует. Типа, мы меморандум не ратифицировали, значит ничего не должны.
Но, почему то все говорящие головы забывают (во всех заявлениях, интервью и всяких полит.шоу - и похоже сознательно) о "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной". Договор был подписан Президентами обеих стран и ратифицирован обеими сторонами. В этом договоре статьи 2 и 3 подтверждается "территориальная целостность друг друга" и "нерушимость существующих между ними границ". Т.е. ко всем этим говорунам незаметно подкрался Альцгеймер.
А по факту - нах@р с пляжа + компенсации.
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Хотолось бы спросить у тез кто считает себя патриотом и голосует за ЮВТ:ну шо?
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Почати з Будапештських домовленостей означає спочатку повернення Криму, звльнення Донбасу, відшкодування Росією нанесеноі матеріальноі і моральноі шкоди Украіні і украінцям,компенсацію сім"ям загиблих украінських військових, видачу воєнних злочинців, як місцевих так і громадян Ерефіі . А "потом, подлые кацапы, и поговорим".
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Вопрос с Крымом и Донбассом за 5 лет никак принципиально не меняется, но при этом немало людей кричат зрада на все новые предложения Тимошенко стосовно пропозиції РФ почати переговори "із чистого аркуша": "Правильна стратегія" - Цензор.НЕТ 9780 Видимо их полностью устраивает, что сейчас происходит. Или они готовы объявить РФ войну, что воевать не только на 400 км линии разграничения на Донбассе, а на всех 2 000 км границы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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