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 Экономика, Общество
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Все про:Газпром (2878) Нафтогаз (2684)

 В Нидерландах состоится суд по взысканию почти 2,8 млрд с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" в конце 2019, - Газпром

В декабре 2019 года состоится заседание суда в Нидерландах по выполнению на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взысканию с Газпрома в пользу "Нафтогаза" почти 2,8 миллиарда долларов.

Об этом говорится в годовой финансовой отчетности "Газпрома", опубликованной 30 мая, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что соответствующий иск "Нафтогаз" подал в нидерландский суд в сентябре 2018 года, затем рассматривать дело нидерландский суд начнет более чем через год после получения соответствующего иска.

Также в "Газпром" подал апелляцию на решение суда в Люксембурге по взысканию в пользу "Нафтогаза" 2,8 миллиарда долларов в этой стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия украла уже 9,2 млрд кубометров газа в украинских месторождениях в оккупированном Крыму, - Нафтогаз

Источник: https://censor.net.ua/n3129698
 
 
 Топ комментарии
 
зачем.. Беня назначит своих в Нафтогаз и суд отменят. Беня получит от рашки откупные 20..30% ..
У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 5459
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И по сбитому гражданскому самолету неплохо бы сделать процесс открытый
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То все добре, але що з гривнею? Чому всі мовчать? Здається пісні про дефолт не лунали даремно, і наша гривня понеслась в прірву
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Надо провести референдум... Понять и простить.
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зачем.. Беня назначит своих в Нафтогаз и суд отменят. Беня получит от рашки откупные 20..30% ..
У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 5459
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Єто новоЄ ліцо влади... У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 6696 Вони ж казали Шо будуть одні нові ліца... У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 6696
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Коломойський розрулить. Жірік ясно сказав - з Коломойскім ми дагаварімся!
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Та Жирик и с Зелей договорится. Зеля ж юрист, совсем как папа Жирика. У Нідерландах відбудеться суд щодо стягнення майже $2,8 млд з Газпрому на користь Нафтогазу в кінці 2019 року, - Газпром - Цензор.НЕТ 1717
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Коболев потирает руки, обратно премию себе віпишет размером с пенсию всей области.
Денег по решению как нет так и никогда не будет, зато повод урвать себе с бюджета отличная.
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Беня назначит своих в Нафтогаз и суд отменят. Беня получит от рашки откупные 20..30% ..зебилы будут биться в экстазе - "как мы их сделали!"
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Ваши прогнозы не стоят ничего, т.к. все предыдущее, были банальным враньем:
-Все соцопросы продажны, реальный соцопрос порошенко 68% Зеленский 24%
-Зеленского президента ЕС и США не примут, только порошенка.
-Если Зеленский выирает выборы доллар сразу будет по 100 грн
-Армия взбунтуется не станет подчинятся Зеленскому.
-Волкер отговаривал Зеленского от назначения Богдана.
и т.д.

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Мене також це насторожує. накрайняк. виплати премій мали б бути з повернених коштів.
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И по сбитому гражданскому самолету неплохо бы сделать процесс открытый
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Ливию когда так наказали, шо у них был голод . Ничего у них не покупали - никакой нефти и газа
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с кацапским быкованием надо что-то решать. думаю міжнародна спільнота впорається
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То все добре, але що з гривнею? Чому всі мовчать? Здається пісні про дефолт не лунали даремно, і наша гривня понеслась в прірву
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Нидерландах состоится суд по взысканию почти 2,8 млрд с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" в конце 2019, - Газпром
 
 
 
 
 
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