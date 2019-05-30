 В Нидерландах состоится суд по взысканию почти 2,8 млрд с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" в конце 2019, - Газпром

Об этом говорится в годовой финансовой отчетности "Газпрома", опубликованной 30 мая, передает Цензор.НЕТ.

Там отмечают, что соответствующий иск "Нафтогаз" подал в нидерландский суд в сентябре 2018 года, затем рассматривать дело нидерландский суд начнет более чем через год после получения соответствующего иска.

Также в "Газпром" подал апелляцию на решение суда в Люксембурге по взысканию в пользу "Нафтогаза" 2,8 миллиарда долларов в этой стране.

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