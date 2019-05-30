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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:выборы (22447) отставка (2393) Гройсман (4747) Блок Петра Порошенко (1637) Острикова (22)

 Голосов за отставку Гройсмана не насобирается. БПП будет держать его заложником ситуации, - Острикова

Народный депутат от "Самопомочи" Татьяна Острикова прогнозирует, что сегодня в Верховной Раде не насобирается голосов за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, потому что это выгодно "Блоку Петра Порошенко".

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"БПП не хочет, чтобы ответственность лежала только на Порошенко. Они будет держать Гройсмана заложником ситуации, тем самым усмиряя его амбиции. Потому что прибывая на посту премьера Гройсман не сможет все время уделять избирательной кампании", - отметила Острикова.

На вопрос, будет ли "Самлопомич" голосовать за отставку Гройсмана, парламентарий сказала, что депутаты, в первую очередь, будут требовать отчета премьер-министра.

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"Вчера мы получили отчет Счетной палаты. Например, об исполнении бюджета за 2018 год. Там прожиточный минимум не соответствует тому, которые на самом деле есть в Украине. Доходы в бюджет не выполнены в полной мере. Есть огромные ресурсы для детенизации – это те средства, которые не попадают в бюджет. В частности, это оборот топлива. На таможне мы тоже не видим успехов, поэтому мы не видим и качественной медицины, так как любая реформа требует финансирования. …

Мы должны признать его работу неудовлетворительной, тогда Гройсман уйдет не по собственному желанию, имея возможность, стартовать в избирательном процессе, а уйдет из-за того, что парламент признал его работу неудовлетворительной", - пояснила Острикова.

Источник: https://censor.net.ua/n3129696
 
 
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https://www.youtube.com/watch?v=HN6hnV2cDfo

это вам не мелочь по карманам тырить )))
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объясните мне нах нужна эта отставка
если он все равно будет рулить до тех пор пока
новая каолиция не представит парламенту нового премьера?
нет бы новый виборчий кодекс проголосовать
а они яйца лижут
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Тхор, та это бред полный, до выборов, все будет как есть. Проголосует ббп, не проголосует, рояли не меняет.
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А на кой депутатам новое законодательство о выборах? А в предвыборных программа что им по твоему лохторату обещать? Эта тема уже обкатана и стопроцентно прокатит в обещаниях!
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гнойного его подельники хотят подставить мазу за все соевое кодло тянуть.
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шо это за депутат и шо она сделала для Украины за 5 лет? вопрос очень простой - может кто знает?
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Острики...это глисты
А их в ВРУ хоть отбавляй))))
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Арештувати його прямо в сесійному залі!
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АДМИН!!
Почему я в 10-ке в хроме не могу лайкануть (Мне нравится) коммент посетителя? Пропала эта менюшка. Дайте подзатыльник тестерам и программерам дабы исправили. Только не сильно, что бы не было сотрясения, а то наделают еще хуже. )))
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пора понять что шоколадная ПАРАША не зря зовётся парашей, это как-бы предупреждение людям от высших сил - всё к чему прикасается параша деградирует и превращается в пристанище ублюдков и гнид, поэтому строить планы Зеленскому нужно исходя из того, что шокопараша будет гадить по максимуму везде где дотянутся его липкие вороватые пальчики.
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Ясно, що вона не бачить успіхів...
60% бюджету дає митниця... А решту 40%вся Україна...
А боремось ми з митницею... А знаєте чому?
Бо митниця здачі дати не може... Покажете мені хоть одного митника в верховній раді, (калєтнік не рахується він не митник, він синок депутата котрий прийшов на митницю начальником) уряді, можливо олігархів знаєте митників?)

Паплюжити митників і митницю це тренд і таня острікова в тренді...
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отпускать его нельзя, кто же схемы теневые прикрывать будет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГолосов за отставку Гройсмана не насобирается. БПП будет держать его заложником ситуации, - Острикова
 
 
 
 
 
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