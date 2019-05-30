 Голосов за отставку Гройсмана не насобирается. БПП будет держать его заложником ситуации, - Острикова

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"БПП не хочет, чтобы ответственность лежала только на Порошенко. Они будет держать Гройсмана заложником ситуации, тем самым усмиряя его амбиции. Потому что прибывая на посту премьера Гройсман не сможет все время уделять избирательной кампании", - отметила Острикова.

На вопрос, будет ли "Самлопомич" голосовать за отставку Гройсмана, парламентарий сказала, что депутаты, в первую очередь, будут требовать отчета премьер-министра.

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"Вчера мы получили отчет Счетной палаты. Например, об исполнении бюджета за 2018 год. Там прожиточный минимум не соответствует тому, которые на самом деле есть в Украине. Доходы в бюджет не выполнены в полной мере. Есть огромные ресурсы для детенизации – это те средства, которые не попадают в бюджет. В частности, это оборот топлива. На таможне мы тоже не видим успехов, поэтому мы не видим и качественной медицины, так как любая реформа требует финансирования. …

Мы должны признать его работу неудовлетворительной, тогда Гройсман уйдет не по собственному желанию, имея возможность, стартовать в избирательном процессе, а уйдет из-за того, что парламент признал его работу неудовлетворительной", - пояснила Острикова.