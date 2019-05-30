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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22975) Кабмин (10989) отставка (2393) Гройсман (4747)

 Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку. "За" проголосовали 97 нардепов. ВИДЕО

Верховная Рада, рассмотрев заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении по собственному желанию, не смогла отправить его в отставку.

За соответсвующее решение проголосвали лишь нардепов 97, при 226 необходимых, передает Цензор.НЕТ.

Верховная Рада сегодня рассмотрела проект Постановления об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана (№10341). Однако не смогла его принять из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Таким образом Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом продолжает исполнять свои обязанности.

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За отставку Гройсмана проголосвали 7 нардепов из фракции БПП, 2 - НФ, 19 - "Оппоблока", 12 - "Самопомочи", 14 - Радикальной партии, 9 - "Батькивщины", 3 - "Видродження", 31 внефракционный нардеп. Ни один представитель "Воли народа" за отставку Гройсмана не проголосовал.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.

29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Гройсмана.

Источник: https://censor.net.ua/n3129692
 
   
 Топ комментарии
 
Для ЗЕ это непостижимо. Ведь ему сказали, что за него 173%
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Бугога, а Коломойский это не система?
Желторотые птенчики думают что они борются с системой Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку - Цензор.НЕТ 3005
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он в любом случае остался б на посту и пойдет на выборы)
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никуда он уже не пойдёт, и он и все это знают
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прямо все-все в твоей голове это знают? и никто из вас не против?
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Торговать на рынке будет тем чем торговал. Еще Ющенка возьмет с медом и глечиками)
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Агония шоколадного сброда ...
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Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку - Цензор.НЕТ 7369
доворуют теперь в спокойной обстановке
если шо скажут шо жертвы политических репрессий
а зеля агент *****
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ХА-ХА-ХА! ...А где же "отсутствие коалиции"? Ведь именно коалиция согласно Конституции выдвигала и выбирала Гройсмана. И сейчас, оказывается, не против Гройсмана... Вовик "застрелись"!
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думали перебежати а нихто не берёть.. будуть гадити до останнього
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У БПП и НФ сейчас всего порядка 200 голосов, где же вся оппозиция в составе 230+ рыл Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів - Цензор.НЕТ 7375
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ВорОн - ВорОну око не виклює .... кажуть...
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Депутати уявили прем"єром лисого. Адже лише він неприлаштований ?
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Лысый участвовал в КВН. Значит был студентом ВУЗа...в отличие от выпускника заочного отделения бурсы Гойсмана
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числился. как хоккеисты ЦСКА военнослужащими
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Это ж в каком таком украинском городе ЦСКА был? Зашквар, козлорыл. Зашквар
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Тупой это ты, кацапский баклан, болевший за хоккейную конину. Любой украинец привел в пример Динамо или на крайняк киевский СКА, но ты же понятия не имеешь о такой команде
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жри ещё талончик. большего твой высер не стоит. впрочем, ты уже давно здесь главным посмешищем. утешься боярой.
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Хокеисты а не футболисты Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів - Цензор.НЕТ 8516 а динамо в обще МВД ссср спорт общество Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів - Цензор.НЕТ 6312 учи мат часть
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давайте, расскажите, как в вузах учились квн-щики, спортсмены-разрядники и прочие артисты.
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Лучше учится как КВНщики, чем вообще не учиться как Продавец труселей
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Всі ми вчилися ,знаємо,як отримують дипломи спортсмени й кавеенщики+родичі професорів-викладачів.
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гройсман поддержка среди народа 0.1% вр поддержка о.о1%.
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Чем тупее троль, тем больше мнит из себя народ...
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фактично присутніх халявників було 210 рил... годуйте їх дальше...
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"Ворон ворону глаз не выклюет" (с)
На выборах они получат пинок под зад.
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классика жанра - я конечно не рад шо так получается - но факты есть факты - все повторяться - противостояние между Юлей и Ющенко - тогда пришел на этом фоне янык - шо будет сейчас - я уже писал - все олигархи Украины объединяться сейчас против Бени - они не дадут ему абсолютную власть в стране Украина - так шо они будут сражаться - а мы просто жить без реформ - и это как минимум - но вы сами выбрали 73% такой путь
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Как без реформ, соя? А уже проведенные потужни и ришучи 144 реформы Зоркий Глаз и не заметил?
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А 24% выбрали целовать в засос ягодицы татарина. Он стырил десять крупнейших карьеров и ГОКов. Практически за басплатно. А тупые порохоботы стонут о 73%. Идиоты.
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Клоуна и Беню целовать прикольнее ?
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от почему вы тролли всегда на личности переходите - причем здесь олигархи - Коломойский ,Ахметов,Ярославский или Боголюбов - они сами разберутся и меня они не волнуют - меня волнуют я,мои родственники,друзья и те граждане Украины ,кто со мной рядом - как они будут жить,шо для них измениться - а вас троллей только лозунги волнуют - это просто смешно читать
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"""Рада отказалась уволить Гройсмана"""

"""Суд оправдал топ-менеджера Фирташа"""

"""Суд закрыл дело о приХватизации Укррудпрома Ахметовым"""

Все решения в пользу олигархни и их правящих прислужников. Хоть бы одно какое-то решение Рады или судов было в пользу народа.
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Ты скромно умалчиваешь о решениях судов по Привату в пользу Кала.
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требую референдум.. раз"їбашити той парламент з танків.. хто за?
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а шо так собачій погано вивчив? учітєля вінавати? Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів - Цензор.НЕТ 3822
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я собачу погано знаю.. перепрошую..ви як спєц з собачої паправляйтє=))
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Вот поэтому мы и используем русский, чтобы отличить кацапов от обычных людей.
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хто єто ми? сєкрєтниє пажиратєлі шакалада?
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что плохо, несчатьечко кацапское? дам пару уроков русского убогому. так и быть Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку. "За" проголосували 97 нардепів - Цензор.НЕТ 2411
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скан діплома рязанскага вєтєрінарнага учіліща устроїт)
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просто надоел. держи последний талончик и вали на другую паперть, ущербное.
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нє, удмурд, пака нє скажєш па удмурдскі кіря баран я тєбя нє атпущу))
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ты окном ошибся, это на фейсбук, в группу "зеленский - наш перзидент!!1"
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давай, вычисляй по ай-пи, не нарушай традиций. а ты, с предложением "разибашить", выходит, провокатор гнойный?
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а шо.. хороша ідея.. 450 мумріков і свобода Україні
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А я требую референдум-тебе мозгов добавить !
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треба більше референдумів
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Они там чего совсем дебилы, на них КзОТ вообще не распространяется ? Есть Заявление по собственному желанию, 14 дней отработал и гуляй.Какое в задницу госование - заберите у этих кнопкодавов кнопки !!!!
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це не звичайна посада. таку обирає Верховна Рада від коаліції певною кількістю голосів. Відповідно щобм зняти з посади потрібні також голоси
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зесопли за 7 дней потратили 1 400 000 000 баксов из оставленных денег Украине Порохом...
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твій барига навіть туалетний папір с3,14здив з адміністрації! а лярди тратить базарний грося!
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Твоя сопля тапки из отелей п-здит, как и ты -кацапы они такие) "кацапи пи-дят i на iнших говорят" - все как в песне
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мандатоване шобло свій гаманець буде тримати до останнього! їм же ще округи потрібно засівати за кошти розграбовані з бюджету!
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на це голосування треба дивитись поіменно щоб бачити як слова депутатів розходяться з діями.
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***
Тёща Гросе:
- Алло! Ну и что там.. у нас?
- Радуйтесь...мама...не отставили...
- Угу...Ну теперь настроение твое должно быть таким, чтобы опять хотелось петь.
- Я дико извиняюсь... мама... О чем вы? Каких ещё таких Петь? Он уже не президент...
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такое впечатление, что гадят и унижают народ НЕ 8% Порохоботов, а кацапские тролли хотят чтобы Порошенко со своей БЕС или ПЕС не прошли в Раду вообще,т.к. эти дерьмометы обозлили народ ещё больше и из 25% у "элиты" осталось 8, 9%.
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Это не впечатление-на форуме сидят кацапы.Посмотрите стиль письма,даже русско-говорящие Украинцы так не пишут .
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Це засідання неправомочне так само, як майже усі інші, через відсутність кворуму.
Так що вперед по-новому.
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Отставка Гройсмана обнажила бы отсутствие коалиции, поскольку нового премьера должна предложить коалиция большинства. Неудивительно, что НФ и БПП не поддержали отставку. А вот радикалы, которые якобы в коалиции, поддержали отставку премьера.
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Рука руку моет, а как же депутатская моржа бес премьера? Вот в чем вопрос не согласия терять доходы ради Украины.
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После провального голосования за отставку Гройсмана,подозреваю,что денег на досрочные может не найтись.Гут.
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Соевые шлепперы хотят грабить до последнего.
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450 человек депутатов, для Украины, это очень много! 50-будет в самый раз! А как это сделать? так шоб без майданов, шума и Надюхи с РПГ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада отказалась отправить Гройсмана в отставку. "За" проголосовали 97 нардепов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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