 Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку. "За" проголосовали 97 нардепов. ВИДЕО

За соответсвующее решение проголосвали лишь нардепов 97, при 226 необходимых, передает Цензор.НЕТ.Верховная Рада сегодня рассмотрела проект Постановления об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана (№10341). Однако не смогла его принять из-за отсутствия достаточного количества голосов.
Таким образом Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом продолжает исполнять свои обязанности.
За отставку Гройсмана проголосвали 7 нардепов из фракции БПП, 2 - НФ, 19 - "Оппоблока", 12 - "Самопомочи", 14 - Радикальной партии, 9 - "Батькивщины", 3 - "Видродження", 31 внефракционный нардеп. Ни один представитель "Воли народа" за отставку Гройсмана не проголосовал.
Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.
29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Гройсмана.
доворуют теперь в спокойной обстановке
если шо скажут шо жертвы политических репрессий
а зеля агент *****
На выборах они получат пинок под зад.
"""Суд оправдал топ-менеджера Фирташа"""
"""Суд закрыл дело о приХватизации Укррудпрома Ахметовым"""
Все решения в пользу олигархни и их правящих прислужников. Хоть бы одно какое-то решение Рады или судов было в пользу народа.
Тёща Гросе:
- Алло! Ну и что там.. у нас?
- Радуйтесь...мама...не отставили...
- Угу...Ну теперь настроение твое должно быть таким, чтобы опять хотелось петь.
- Я дико извиняюсь... мама... О чем вы? Каких ещё таких Петь? Он уже не президент...
Так що вперед по-новому.
человекдепутатов, для Украины, это очень много! 50-будет в самый раз! А как это сделать? так шоб без майданов, шума и Надюхи с РПГ?