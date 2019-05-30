 РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин

Об этом глава МИД сообщил в комментарии УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
Климкин отметил, что МИД передал России ноту с требованием сообщить точное время и место освобождения захваченных украинских моряков и кораблей с целью возвращения их в Украину на основании приказа Международного трибунала по морскому праву.
"Передали, разумеется. Передали в самый первый день, а ответа нет. Они делают вид, что для них решение Трибунала не является однозначным указанием как для всего мира, но на самом деле они находятся под давлением", - подчеркнул Климкин.
"Мы сломали игру, поскольку они ребят хотели использовать просто как политическую разменную монету. Они это очень хорошо понимают сейчас", - заявил Климкин.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.
Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
будем посмотреть, как кацо-пропагандоны будут выкручиваться. спектакль обещает быть интересным.
Ніхто нікого відпускати не буде. піськов вже все прокоментував.
Ми бть тратим гроші на суди, осуди, пі...ж адвокатів... а витрачати гроші потрібно на армію...
Он приклад Польщі вони довели, що параша взірвала літак з Польською інтелегенцією... І що? Польща кричить осуджує засуджує? Нє... Польща дивізіони ракет патріот закупає... А ми засуджуєм...
Доречі, що google dot com, не зумів перекласти "Сєверний поток"?
Молчит?
Может инициировал собрание ООН, может призвал, осудил, заявил что то, анонсировал какие то свои шаги?
Кто в курсе?
Думаю і сам Зеленський розуміє, що вся європа оон америка англія разом з будапештськими меморандумами і їх засіданіями і озабочєностью за останні 5 років показали повну недієздатність і основне - вони нас кинули.
Що б не пи...ли на засіданнях про санкції і озабоченость...це все фуфел.
А правда: потік2 будується, зброя купляється і продається, санкції? Розкажіть про них генераторам сіменс в криму...
Призвал осуділ... читаю бть і нерви беруть... Вам закликів і осуждєній мало було?
Еще не дошло!
Росія ще і не казала що буде їх звільняти.
Но вот этого, вот этого - никак..." (с) А.Пугачева.
Проклятые соевые... не дадут зелебобу развернуться...
В Одессе сенатор планирует принять участие в обсуждении дорожной карты по возвращению моряков, Источник: https://censor.net.ua/n3129208 Це значить,що наші дії правильні.А зебеню до цієї справи краще не дорускати,бо за хвилину все будуть знати ригівські "новиє ліца" ,а значить і пуйло.Піде це на користь справі,як думаєте?
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это по-каковски?