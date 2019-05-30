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 Политика Украины
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 РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация пока не дала ответа на дипломатическую ноту Украины с требованием назвать точную дату и место освобождения захваченных украинских моряков и судов.

Об этом глава МИД сообщил в комментарии УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Климкин отметил, что МИД передал России ноту с требованием сообщить точное время и место освобождения захваченных украинских моряков и кораблей с целью возвращения их в Украину на основании приказа Международного трибунала по морскому праву.

"Передали, разумеется. Передали в самый первый день, а ответа нет. Они делают вид, что для них решение Трибунала не является однозначным указанием как для всего мира, но на самом деле они находятся под давлением", - подчеркнул Климкин.

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"Мы сломали игру, поскольку они ребят хотели использовать просто как политическую разменную монету. Они это очень хорошо понимают сейчас", - заявил Климкин.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3129690
 
 
 Топ комментарии
 
письков же сказал, что ложили они на ООН и на их трибунал.
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до сих пор не было ни единого случая невыполнения решения этого трибунала РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 283
будем посмотреть, как кацо-пропагандоны будут выкручиваться. спектакль обещает быть интересным.
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письков же сказал, что ложили они на ООН и на их трибунал.
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до сих пор не было ни единого случая невыполнения решения этого трибунала РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 283
будем посмотреть, как кацо-пропагандоны будут выкручиваться. спектакль обещает быть интересным.
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Да ніяк. Всі відповіді уже дані.
Ніхто нікого відпускати не буде. піськов вже все прокоментував.
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всё не так просто. есть интересный прецедент.
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насправді "викрутитись" доволі "легко" - засудять-амністують й віддадуть...
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это считают наиболее вероятным вариантом. прецедент опять же
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А як не віддадуть то шо? Анкара ракети с400 не купить? Чи сєвєрний поток не добудують? Що б..ть такого зроблять параші за пару кораблів...що не зробили за Кримський півострів з 2 міліонами громадян...?

Ми бть тратим гроші на суди, осуди, пі...ж адвокатів... а витрачати гроші потрібно на армію...
Он приклад Польщі вони довели, що параша взірвала літак з Польською інтелегенцією... І що? Польща кричить осуджує засуджує? Нє... Польща дивізіони ракет патріот закупає... А ми засуджуєм...
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Польща і кричить, і засуджує, і вимогає повернути рештки літака. Придбання зброї разом з дипломатичним тиском - цілесна політика держави.
Доречі, що google dot com, не зумів перекласти "Сєверний поток"?
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а что Зю?
Молчит?
Может инициировал собрание ООН, может призвал, осудил, заявил что то, анонсировал какие то свои шаги?
Кто в курсе?
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ломка у него. не издевайтесь над прюзюдентом РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 4295
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а у тебя от спермы ахметовской ломки нету ? или ты рошеновскую глотаешь ?
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ты мне уже отказывался отвечать на простенький вопросик по украинской грамматике?
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Нє. Просто дибілів, що будуть розмазувати гавно по сковорідці і так вистарчає...
Думаю і сам Зеленський розуміє, що вся європа оон америка англія разом з будапештськими меморандумами і їх засіданіями і озабочєностью за останні 5 років показали повну недієздатність і основне - вони нас кинули.
Що б не пи...ли на засіданнях про санкції і озабоченость...це все фуфел.
А правда: потік2 будується, зброя купляється і продається, санкції? Розкажіть про них генераторам сіменс в криму...
Призвал осуділ... читаю бть і нерви беруть... Вам закликів і осуждєній мало було?
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Скажут - ну вы же знаете как работает почта России!!!!!
Еще не дошло!
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От дурник.......... РФ не відповіла на ноту з вимогою назвати дату і місце звільнення українських військовополонених моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9125
Росія ще і не казала що буде їх звільняти.
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нехай вимахуються, будуть санкції.
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Вот меньше бы нот посылали и дразнили рашу, может и отпустили б, а так напрашивается мысль, что соевые делают это специально, мол, новый президент не может ничего.
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь?
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"спец", угомонись, сначала своего пахана научи
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с тобой всё ясно: вопросов по языку боишься, тезисы московской пропаганды ретранслируешь...
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"...но всё он мооожет, всё он мооожет,
Но вот этого, вот этого - никак..." (с) А.Пугачева.
Проклятые соевые... не дадут зелебобу развернуться...
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Ви хоч би трохи слідкували за ходом подій,то не писали б таку дурню.Все робиться вірно,і наших моряків звільнять.Якби люди читали новини не лише про Карлсона та зебеню,то не пропустили б дуже важливу подію-Американский сенатор-республиканец Лэнкфорд прибыл в Украину для проведения консультаций относительно освобождения украинских военнопленных моряков
В Одессе сенатор планирует принять участие в обсуждении дорожной карты по возвращению моряков, Источник: https://censor.net.ua/n3129208 Це значить,що наші дії правильні.А зебеню до цієї справи краще не дорускати,бо за хвилину все будуть знати ригівські "новиє ліца" ,а значить і пуйло.Піде це на користь справі,як думаєте?
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Климкину еще бутылку не прислали? Он знает что делать - русьге же))
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с чем бутылку-то? рюцьке в этом вопросе бАльшие...
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Сначала Россия будет их судить по своему законодательству а затем после оглашения им обвинительного приговора выдвинет их на обмен. Просто так их никто не вернет, вернуть их просто так для России будет означать признать свою не правоту, фактически оказаться слабой пойдя на уступки.
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Та ти шо....!!!! І що тепер???!!! Куди бігти, кому плакатись??? А кому ви нищеброди вороваті потрібні! Чи хто вас голожопих боїться? Це не образа. Це правда, яка повинна мотивувати. Та навряд чи ця критика досягне цілі......
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Выход один ! Создавать планетарную армию всех наций и насыпать ватанам в кратор !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин
 
 
 
 
 
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