 Суд закрыл ГПУ доступ к телефону журналистки "НВ" Бердинских

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сама журналистка сообщила в Facebook.

"9 месяцев борьбы наконец закончились победой! Ура, ура, ура !!!!", - написала Бердинских.

Она отметила, что решение является окончательным и его нельзя обжаловать.

И добавила, что на заседание не пришел следователь ГПУ - "надеюсь, ему, как и генпрокурору Юрию Луценко, стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство".

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста". Аналогичное решение суд вынес и о доступе к данным телефона журналистки "Нового времени" Кристины Бердинских.

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