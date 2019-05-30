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Все про:ГПУ (9164) журналистика (2398) суд (22173)

 Суд закрыл ГПУ доступ к телефону журналистки "НВ" Бердинских

Печерский суд Киева решил отказать в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры, которая просила получить доступ к данным телефона журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сама журналистка сообщила в Facebook.

"9 месяцев борьбы наконец закончились победой! Ура, ура, ура !!!!", - написала Бердинских.

Она отметила, что решение является окончательным и его нельзя обжаловать.

И добавила, что на заседание не пришел следователь ГПУ - "надеюсь, ему, как и генпрокурору Юрию Луценко, стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство".

Суд закрыл ГПУ доступ к телефону журналистки НВ Бердинских 01

Напомним, ГПУ получила доступ к звонкам, SMS и данным о местонахождении главреда "Схем" Натальи Седлецкой за 17 месяцев. Правоохранители объяснили это тем, что данные с телефона журналистки Седлецкой нужны в рамках расследования возможного разглашения закрытой информации руководителем НАБУ Сытником. Коллектив "Схем" заявил, что считает данный факт "давлением на независимого журналиста". Аналогичное решение суд вынес и о доступе к данным телефона журналистки "Нового времени" Кристины Бердинских.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129686
 
 
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Эпохе политических репрессий давно пора положить конец
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Сумна звістка. Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських - Цензор.НЕТ 2734
Але Головнокомандувач у нас сам Зеленський, а не Начальник Генштабу Хомчак...... зебилизм вована...
Суд закрив ГПУ доступ до телефону журналістки "НВ" Бердинських - Цензор.НЕТ 9383
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но вова сможет снова по дороге купить шаурмы и ржать, селфясь..
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Нача́льник Генера́льного шта́бу Збройних сил України - воєначальник, керівник Генерального штабу Збройних сил України, якого призначає Верховний Головнокомандувач ЗСУ - Президент України. Начальник Генерального Штабу за посадою є Головнокомандувачем Збройних сил України.

на жаль минули часи адекватних порохоботів....
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Да уж... Какие нашлись гадить за копейки, такие и гадят. Это как в самой древней профессии: есть элитные проститутки, а есть шалавы, отдающиеся за сигарету или батончик сои.
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ну сьогодні він за "дякую"...а мож й штрафануть)))
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Сам придумал? С какого перепугу начштаба стал главнокомандующим?
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А кого репрессировали?
Вышинского с Коцабой?
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А как положить конец лживым фейкам продажных журнализдафф?
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Я бы назвал решения наших судов безответственными, если бы они не были политически мотивированными.
В общем на настоящий момент стало более понятным почему у нас так всё бестолково. Страна не создана для европейских ценностей и последний политический выбор говорит о том, что Украина не только не Россия, но и не Европа. Надо пройти через всё это и наступить на абсолютно все грабли, чтобы тут что-то начало меняться в головах населения.
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Слухейте, а у нас серед журнашлюшок не євреї ще є?
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Є, але вони всі зараз кинулися прислуговувати кошерним.
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Ни когда не видел евреев с рабочими специальностями, они или невероятно гениальные или неизлечимо больные.
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Где вы могли видеть евреев? У себя в рязани? "Никогда", кстати, вместе пишется. А евреев поедьте в Израиль посмотрите, расскажите им про "невероятно гениальных или больных". Там больницы хорошие, но переломы обычно долго срастаются....
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Речь не об израильских евреях. Там они даже с оружием в руках родину защищают, а не косят от повесток в военкомат как, например, Зеля-президент.
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Во всём виновата ... кружка! Это она тянет очкастого алкаша-белогорячечника назад, в самую глубокую и вонючую камеру!
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