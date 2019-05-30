 Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность международного сотрудничества

Соответствующее поручение выдал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно уведомить депозитариев международных многосторонних договоров о признании Украиной с 25 января 2015г Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления по шести определенных международных многосторонних договорах, участником которых является Украина", - говорится в поручении президента.
Согласно сообщению, Зеленский отметил, что, согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовным процессуальным кодексом, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.
"Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины (Петра Порошенко, - Ред.) и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - говорится в информации.
Мы же не будем ссориться с Грузией из за беглого уголовника, да?
Голова Вофка, нужна для того что бы думать, а не только для того что бы в нее есть...
Еспресо @EspresoTV 13 мин.13 минут назад
Депутати керівної партії Грузії вимагають екстрадиції Саакашвілі
https://t.co/O4I2BTmkQp
Посидит тут или в Грузии - все равно.
Куча страниц с новостями по этой тематике.
Первый удар по доверию - была приватизация .
Второй удар по беспечности - ипотечный кризис
Сейчас будет третий удар по наивности людей.
Зепрезидент со своей квартальной командой еще дров наломает,ввиду своей необразованности .В этом нет никаких сомнений.И это нихрена не смешно.(
вплоть до договора с ФБР. Врёт и не кашляет товарищ.
Договоры есть, но их работа блокировалась
Ещё конкретнее будет позже и не тут
Но вы можете продолжать «ко-ко-ко, вы все врете» «ваши доказательства не доказательства»
Все средства Овощу и ко полностью возвращены, аресты со счётов сняты. Ни по делу бриллиантовых прокуроров, ни по делу Свинаручков, Кононенко и так далее - ничего нет до сих пор.
Там же в тексте.
Крім того з лютого 2016 року у Національному антикорупційному бюро України постійно перебуває представник Федерального бюро розслідувань (США), який разом із детективами працює над виконанням міжнародних доручень та контролює їх проходження через компетентні органи США.
Детективи Національного антикорупційного бюро України НАБУ понад 400 разів зверталися до іноземних юрисдикцій по міжнародну правову допомогу. Отримані відповіді дозволили встановити кінцевих бенефеціарів причетних до української корупції компаній та відслідкувати рух коштів за кордоном. Підтримка від закордонних колег допомагає НАБУ знешкоджувати корупційні схеми. На цьому наголосив директор Львівського територіального управління Бюро Тарас Лопушанський під час навчального семінару для співробітників НАБУ, що відбувся 24-27 вересня 2018 року у Республіці Польща за підтримки Антикорупційної мережі ОЕСD.
"это крохи!!!"
И даже не спорьте! )))
Все эти социалистияеские лозунги не имеют ничего общего с реальностью
Нет результатов.
Подробнее как именно Порошенко блокировал работу Набу узнаем очень скоро 😊
Где деньги Овоща, Азирова и иже с ними?
Где все? Нет? Так это бездействие.
400 раз обращались и поймали пару воробушков. Ну-ну, втюхивайте дальше.
И это не заслуга НАБУ, а международного отдела ГПУ. Где доказательства того, что Порошенко мешал деятельности НАБУ на международной арене, врушка.?
Що ви чули від Зеленського про Голодомор ?
Про Холодний Яр, визвольні змагання, героїв УПА, героїв Небесної сотні, кіборгів, нашу віру, мову, пісню,... ?
Пригадайте. Згадали?
А тепер скажіть, що ви не зрадили Україну !
Которые вместе с коррупцией готовы уничтожить и Украину...
Но другой вопрос - кто будет там работать???
Интересная информация к размышлению:
"Товарищ Сытника Надейко, спонсировавший отдых директора НАБУ, судится о снятии судимости за разбойное нападение"
и
"ГБР расследует уголовные производства в отношении 23 нардепов и 44 детективов НАБУ, - Варченко".
ЗЕ, А КОГДА наконец распечатают списки АГЕНТОВ КГБ?
для відновлення роботи наших антикорупційних органів....
А то думали что повыводили деньги в зарубежные банки и все
Все только начинается
Це ж зрада.
Чуваче...а программу на первые 100 дней когда опубликуешь...??? Или некогда....занят делами государевыми...где шаурмы пожрать..???
Майстер! Але головне не зупинятись. Нехай скавчать
Только они приносят экономический рост и лекарства в аптеки.
Стаття 3. Види міжнародних договорів України
1. Міжнародні договори України укладаються:
Президентом України або за його дорученням - від імені
України;
Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - від
імені Уряду України;
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади, державними органами - від імені міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, державних органів.
2. Від імені України укладаються міжнародні договори України:
а) політичні, мирні, територіальні і такі, що стосуються
державних кордонів, розмежування виключної (морської) економічної
зони і континентального шельфу України;
б) що стосуються прав, свобод та обов'язків людини і
громадянина;
в) про участь України в міждержавних союзах та інших
міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної
безпеки;
г) про військову допомогу та направлення підрозділів Збройних
Сил України до інших держав чи допуску підрозділів збройних сил
іноземних держав на територію України, умови їх тимчасового
перебування, включаючи терміни виведення, фінансово-економічні,
екологічні та інші наслідки і компенсації;
ґ) про використання території та природних ресурсів України;
д) яким за згодою сторін надається міждержавний характер.
3. Від імені Уряду України укладаються міжнародні договори
України з економічних, торговельних, науково-технічних,
гуманітарних та інших питань, віднесених до відання Кабінету
Міністрів України.
4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що
належать до повноважень міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади та державних колегіальних органів.