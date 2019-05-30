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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авиакатастрофа (1059) вертолет (568) Ривненщина (677) ВСУ (277) ГБР (329)

 Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, расследуют обстоятельств падения вертолета Ми-8 в Ривненской области. Вертолет упал в ночь на 30 мая 2019 г.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ривненского гарнизона.

Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии 01

"По предварительной информации, в военной части А2595 (16-я отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г.. Броды Львовской области) проходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ривненской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал. В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы", - гооврится в сообщении.

Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии 02
Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнародованы имена украинских военных, погибших в крушении вертолета Ми-8

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии 04

Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии 05

Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.

Источник: https://censor.net.ua/n3129682
 
 
 Топ комментарии
 
Співчуття родинам загиблих пілотів..
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Дебил ты Бойко. Хоть в этой теме не сри... Погибли люди, а ты и сюда плетешь политсрачь.....
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На учения со всеми командир отдельной бригады летал? Или так совпало?
Думаю, без рашки не обошлось
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Я теж вважаю, що це диверсія. 1. Львів голосував проти Узеленського. 2. Радник клоуна казав, що у армії великі фонди. 3. Аварія з досвідченими спеціалістами... Співпадіння?
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Дебил ты Бойко. Хоть в этой теме не сри... Погибли люди, а ты и сюда плетешь политсрачь.....
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Дебил ты, ****** Педров. Я глубоко сочувствую родственникам погибших, но это не отменяет приведенных фактов.
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И мешок риса в Китае тоже упал! Параноичка
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Типично кацапский стиль общения 😀😀😀
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Вчора надвечір спостерігав за польотами штурмовиків і гелікоптерів на півдні України.. Мабуть, по всій території України вчора літали..
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Або стара рухлядь, або диверсія. Рашкованські агенти є всюди. Їми кишить Україна. Не виключено, що такий агент працює у в/ч. Підклав взривчатку, знаючи, який вертоліт полетить і з ким. Або щось намудохав у пальне.

Ясно, що впав не просто так.
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тай Чорнобиль бахнув "не просто так". і всі техногенки в совку - "не просто так". просто інколи руки із деякого місця(не про цей випадок, так як не знаю що там сталось)
і без агентів багато чого трапляється
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А ви впевнені, що аварію в Чорнобилі не було заплановано ще з початку вибору місця його будови?
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у випадку з совком - впевненим у чомусь може бути тільки лох. бо ніколи не знаєш що красножопа скотина може вчудити. як М.ясник жюков на полігоні м.ясо проганяв через радіацію. а потом - гний собі, "родіна" вичавила і залишила.
так що не знаю - можливо й запланували.
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У Андрія Ломачинського (військовий лікар і за сумісництвом письменник на медичні теми) є оповідання, зараз знайду... Ага, ось він. Про те, як солдати отруїлися (дехто насмерть) "учебными ОВ"...
СОЛИДОЛ МАРШАЛА ЖУКОВА

"Всю роту из казармы тут же перевели в спортзал, куда натаскали кроватей и устроили изолятор. Тяжёлых оставили в медпункте, откуда бесцеремонно выпихнули остальных больных. По ротам передали приказ, чтоб немедленно посылали к врачу всех, у кого хоть что-нибудь покраснеет. Закрыли выход в город, отменили отпуска и увольнения. К вечеру из округа приехала специальная бригада инфекционистов и эпидемиологов. Однако картина оспы подготовила для них свой сюрприз. Мелкие пузырьки начали сливаться. Как будто солдаты мыли руки в кипятке, только самой картины ожога нет. Ещё через день пузыри на коже достигли просто гигантских размеров, вздулись, словно резиновые, заполненные внутри янтарной жидкостью. Потом жидкость побелела и стала мутной, а ещё через день пузыри начли лопаться, обнажая глубокие язвы. Теперь острая слабость и температура были у каждого бойца.
Однако хуже всех обстояло дело с пятёркой, что госпитализировали в первый же день якобы с отравлением. Самый тяжелый на четвёртый день умер. Потом в конце второй недели умерло ещё двое, а двое оставшихся пошли на поправку, правда медленно. Причина смерти - обширнейшие изъязвления желудочно-кишечного тракта, общий упадок сил, сильное истощение.
Из той троицы, что в бочки заглядывало, умер только один. И то не сразу, неделю ещё лежал в медбате. Пневмония у него была ужасная - от непонятной причины лёгкие словно выгнили целыми кусками. Так как официальный, якобы инфекционный карантин не отменили, то в госпиталь их не отвезти. Долго продолжалось и непонятное заболевание глаз, конъюнктивит прошёл только к концу второй недели. Потом исчезли хрипы, правда слабость оставалась ещё долго. И вообще организм стал какой-то вялый - вроде потерял способность бороться с инфекциями. Из-за инфекционных осложнений даже самые маленькие язвочки заживали неделями, крупные же язвы заживали по полгода.
Понятно, что комиссия полгода не ждала. Уже на следующий день специальная команда прибыла на злополучные склады. Подняли документацию. По документам там действительно одни бочки со смазкой. Подожди, а это что? Некий "СИУС3 %/солидол", "АИУС3 %/солидол". Что за солидол такой? Никогда о таком не слышали. Странно, ни завода изготовителя, ни записей предыдущего хранения. Из всех документов только акт передачи. Почему-то за подписью офицера химзащиты. Стоп, что-то тут не чисто! Ещё интересно, откуда же этот солидол передали. Из Буньково. Печать какого-то 282-го Межвидового Учебного Центра. Ага, это где-то в Московской области. Позвонили в отдел связи штаба, узнали телефон. Потом позвонили в Буньково, спросили зампотыла части. Вот и он на проводе. Вопрос один, что такое "сиус или аиус-три-процента-дробь-солидол"? Что-оо? Что!!! Сернистый/азотистый ИПРИТ УЧЕБНЫЙ трёхпроцентный на солидоле?! Не шутите, разве может быть иприт учебным? Это ж как учебная ядерная бомба!
Оказывается, может. И проводились такие учения при верховодстве маршала Жукове не где-нибудь в центре пустыни Каракумы, а в Подмосковье. Это вам не знаменитая хлорпикриновая палатка, где кашляющих солдат учат правильно пользоваться противогазом, тут ошибка запросто жизнь оборвёт. Убедились в правильности содержимого просто - тут же на складе взяли знаменитый ВПХР и проверили бочки на зараженность ипритом. Точно заражено, да в каких сумасшедших концентрациях! Хоть и "учебный три процента", а и на поле боя столько дряни не найти. По горячим следам узнали сколько же бочек такого «солидола» покатило в обычных незащищённых вагонах по Союзу. И куда? Оказалось много - в город Горный под Саратовом, в Запорожье, Павлодар, Вольск… Всего 1856 бочек. Вот это учения можно было провести! НАТО бы обзавидовалось.
Честь врачей спасло то, что причину узнали раньше, чем пузырьки в здоровые волдыри слились и дали классическую картину поражения боевыми отравляющими веществами кожно-нарывного действия"
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вночі низько на вертольоті краще не літати
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Але варто було б звернути увагу на вчорашній прогноз погоди. приблизно
саме в цей час були сильні грозві спалахи і погані погодні умови.
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Да, щось забагато на 10 днів: абсолютно безглуздий полон 8 військлвих, вибух в шахті з 2 загиблими, аварія вертольота з 4 загиблими, заказний бунт в колонії, кілька вибухів банкоматів Привату, суд відмовляється розглядати позов про призначення на високу держ.посаду люстрованого дружба на ЗЕ !!!!!! Совпадєніє ? Зовсім ні, просто ЗЕ демократичний преЗЕдент, він грає роль, і всі пішли на розслабон, відчуття безкарності, безвідповідальності та вседозволеності. ДИКТАТУРА ж ЗАКІНЧИЛАСЬ, всі закони проти людей ! Військові забили на правила, в шахті забили на ТБ, урки страх втратили, суд їх виправдає, он за мільярди виправдовують
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Спивчуваю. и маю надию що цйого бильше не будэ.
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Чем больше летают, тем больше будут биться - от этого никуда не уйдешь...
Да и техника не новая совсем... Хотя даже на новой будут биться, за небо надо платить кровью...
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Співчуваю родинам загиблих воїнів.
Техніка завжди може дати збій, таке життя.
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Загинули хлопці, їх вже не повернути, на жаль. А от техніку треба міняти на *******. Не вистачало, щоб наші воїни ще на навчаннях гинули.
Світла пам'ять загиблим.
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Судя по целым лопостям и всего одному слабо-подрубленному стволу дерева - садился без движка, на свободной ротации. Если бы не деревья сели бы без проблем. Жалко пацанов
RIP
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Хотя, как-то непонятно, у мишки два движка, что-то другое...
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смотрите последнее фото, он пикировал и по дороге кучу деревьев порубал.
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Ви крайнє фото бачили. там ціла просіка з повалених дерев під кутом.
він не сідав. таке враження що летів до самого зіткнення з деревами..
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Если бы не фамилия командира, ещё были бы какие-то сомнения.

*********, вас по-прежнему волнуют мониторы в АП и "дело Свинарчуков" ?
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Волнует порядок. Надеюсь они не за водкой летали.
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когда есть возможность производить конвертопланы вместо устаревших и мало безопасных вертолетов (отрыжки прошлого, прожорливо пожирающих топливо) целесообразней,безопаснее и экономичнее наладить серийный выпуск конверто-экранопланов амфибий (+ с воздушной подушкой) и грузо-пассажирские дирижабли - это полностью бы заменило нишу допотопных вертолетов!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОпубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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