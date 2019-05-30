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 Львовщина объявила траур из-за крушения Ми-8 в Ривненской области

Четверг, 30 мая, во Львовской области объявлен днем траура в связи с крушением военного вертолета Ми-8, в которой погибли четверо военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Власти области рекомендуют воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, на зданиях госучреждений приспущены государственные флаги.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, вертолет Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины совершил аварийную посадку во время планового учебного полета, после чего загорелся.

Принятыми мерами 30 мая в 01:00 пожар ликвидирован.

В катастрофе погибли все четверо членов экипажа, среди которых командир указанной воинской части полковник Мазепа.

Источник: https://censor.net.ua/n3129680
 
 
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Да, щось забагато на 10 днів: абсолютно безглуздий полон 8 військлвих, вибух в шахті з 2 загиблими, аварія вертольота з 4 загиблими, заказний бунт в колонії, кілька вибухів банкоматів Привату, суд відмовляється розглядати позов про призначення на високу держ.посаду люстрованого дружбана ЗЕ !!!!!! Совпадєніє ? Зовсім ні, просто ЗЕ демократичний преЗЕдент, він грає роль, і всі пішли на розслабон, відчуття безкарності, безвідповідальності та вседозволеності. ДИКТАТУРА ж ЗАКІНЧИЛАСЬ, всі закони проти людей ! Військові забили на накази, інструкції та правила, в шахті забили на ТБ, урки страх втратили, суд їх виправдає, он за мільярди виправдовують.
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