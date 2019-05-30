 Львовщина объявила траур из-за крушения Ми-8 в Ривненской области

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Власти области рекомендуют воздержаться от проведения развлекательных мероприятий, на зданиях госучреждений приспущены государственные флаги.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, вертолет Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины совершил аварийную посадку во время планового учебного полета, после чего загорелся.

Принятыми мерами 30 мая в 01:00 пожар ликвидирован.

В катастрофе погибли все четверо членов экипажа, среди которых командир указанной воинской части полковник Мазепа.