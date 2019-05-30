 Обнародованы имена украинских военных, погибших в крушении вертолета Ми-8

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"29 мая в 23.27 во время учебно-тренировочного полета произошла авиационная катастрофа с вертолетом Ми-8, упавшим возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ривненской области. С целью недопущения искажения информации сообщаем, что погибло 4 военных:

Командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;

Летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;

Бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;

Бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-8 под личный контроль

"На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются. Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в Сухопутных войсках.

Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.