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 "БПП" не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко

Фракция "Блок Петра Порошенко" не поддержит в парламенте заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом сообщил журналистам народный депутат фракции БПП Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почти единогласно было принято решение, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства, то есть фракция будет голосовать против отставки", - сказал депутат.

Денисенко подчеркнул, что в условиях, когда Верховная Рада распущена и объявлены внеочередные парламентские выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, поскольку все это может привести к полному хаосу.

Отметим, Верховная Рада сегодня, 10 мая, планирует рассмотреть проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. 

Напомним, 24 мая в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129675
 
 
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Все же не дадут Зеленскому сформировать свою команду для управления страной, придется еще несколько месяцев наслаждаться рехформами Порошенко и его команды, ну и ответственность, соответственно, лежит на них.
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У Вас, Зебиков, ответственность "на них" - лежать будет до последнего


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Да.
Порох пер, как танк и ему никакие "попередники" не мешали
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а это, мой друх, и есть система сдержек и противовесов, которая, в идеале, и не должна давать отдельно взятому президенту формировать "свою команду". договаривайся, володзенька, делись полномочиями, глядишь, и ответственность не вся будет на твоих сутулых плечиках.
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Странно, но когда у действующего президента Порошенко было свое большинство в Раде, свой премьер и еще так по-мелочи типа генпрокурора, СБУ и судей - вас, соевую ылитку, все устраивало, и более того - Порошенко тогда "отвечал только за внешнюю политику и армию".
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Это потому...что они не смогли прочитать гениальной программы чувака с ксивой презЕдента на первые 100 дней.... о которой так громко и звонко волала рябая кепка....
Вот если бы ее опубликовали....то все бы прониклись....и Гросю выгнали бы еще вчера..... а так увы и ах....
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бпп - давно вже політичні трупи. тільки гречка може спасти їх, тільки гречка...ну або ж цукерки, тузікіслаткі)))
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Не хотят гниды соевые сваливать,еще не все корыто раздерибанили мрази "БПП" не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко - Цензор.НЕТ 3654
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Вот вся гниль будкостроителя и будочников вылазит. А соевые верят, что пэтька патриот. Тьфу мерзость
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"БПП" не будет голосовать за отставку Гройсмана, - Денисенко
 
 
 
 
 
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