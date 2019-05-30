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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (22975) выборы (22447) Коломойский (1064) Бутусов Юрий (1724) Блок Петра Порошенко (1637) Кононенко Игорь (379) Грановский (73)

 Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов

Народный депутат Александр Грановский дистанцировался от национализации "Приватбанка" в 2016 году, и контакты с олигархом и бывшим владельцем банка Игорем Коломойским все эти годы не разрывал.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Народный депутат Александр Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Игоря Коломойского Грановскому домой. Более близкими и доверенными к Порошенко в его команде по неофициальным, скажем так, вопросам, являются, разве что, Кононенко и Пасенюк. Грановский как адвокат взаимодействовал с судами и правоохранительными органами по самым деликатным поручениям "Первого". При этом Коломойский к нему ездит, потому что Грановский дистанцировался от национализации "Приватбанка", и контакты с Коломойским все эти годы не разрывал", - сообщил Бутусов.

Также читайте: Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский

"Видимо, Порошенко считает, что Грановский будет молчать и не станет портить отношения излишней откровенностью. Добывать депутатскую неприкосновенность Грановский будет самостоятельно. А если он решит заговорить... То из БПП придется выйти даже самому ПП. Посмотрим на развитие ситуации, новости не перестают удивлять", - отметил главред Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, 29 мая, неофициальный куратор судов и доверенный адвокат экс-президента Петра Порошенко, нардеп Александр Грановский заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко". Также он отметил, что не намерен вступать в партию "Европейская солидарность". Позже народный депутат, один из ближайших соратников Петра Порошенко Игорь Кононенко также объявил о выходе из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Источник: https://censor.net.ua/n3129672
 
   
 Топ комментарии
 
ВСЯ КОЛОМОЙСКАЯ РАТЬ СОБИРАЕТСЯ НА ГРАБЁЖ УКРАИНЫ.
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Теперь Грановский получит новое теплое место при Владимире Александровиче?.. Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3493
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Не удивлюсь, увидив в списках партии "Слуга урода" Свинарчуков и Портновых.
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"знает только ночь глубокая
что там делали они" (с) Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8598
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Йоврей йоврею обрезанного йоврея не откусит... Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9514
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ВСЯ КОЛОМОЙСКАЯ РАТЬ СОБИРАЕТСЯ НА ГРАБЁЖ УКРАИНЫ.
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Теперь Грановский получит новое теплое место при Владимире Александровиче?.. Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3493
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Не побежали а стали новыми лицами слуги народа)))
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этому лицу больше подойдёт должность жёпы Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 260
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как говорил ихний хлестаков: "примут с любой стороны"...
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Не удивлюсь, увидив в списках партии "Слуга урода" Свинарчуков и Портновых.
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А при помощи кого же зеленский рейтинг свой поднимал, теперь пришло время рассчитываться....
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удивилюсь если не увижу, если не этих то их доверенных лиц точно.
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а бутусыч уже "весь покрытый зеленью, абсолютно весь" (с) - докатился до нашёптывания слухов доверительными интонациями
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Пять лет такие новости воспринимались с диким удовольствием. Что изменилось?
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Кононенко тоже вчера свалил от Пети, такими темпами в БПП скоро один Губошлеп останется который никому и даром не нужен.))
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Грановский мощнейший манипулятор, но у Бени они все будут в пасиве, там все четко с иерархией.
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Быстро они приват прихватили, пообещав его продать и деньги сразу нашлись.
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Еще один две матки ссал. Вроде и власть меняется а на манеже все те же. Пока не начнут утстранять воров физически Украина так и останется в жопе.
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при Президенте Зеленском эпоха бедности закончилась - повысилась средняя заплата - народ радуйтесь -
Державна служба статистики опублікувала оновлену інформацію про середню зарплату штатних працівників за регіонами і видами економічної діяльності.
Середня зарплата українців у квітні 2019 становить 10 269 грн. Це на 32 грн більше, ніж у березні цього року.
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А че соевые, Грановский тоже теперь стал плохой как и Рюкзаков и остальные кто при ПЕте Мародере был?
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А що, зєбіли - Грановський тепер став цяця, бо ввійшов у ЗєКоманду?
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А че, зебики, Грановский перестал быть вором и стал хорошим? Садить его уже не собираетесь?
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Проблема в тому, що для порохоботів вони різко стали поганими, а для зеботів той же Аваков (чи екс-порохобот Лещенко) різко стали хорошими... І забули вже і про рюкзаки, і про квартиру Сєрожи...
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ЗАВТРА уже будет у гепы в партии шо не понятного, пол года ребе район у гены засевает
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Ну ясень пень, что Грановский нужен - такой "специалист" по решалову на дороге не валяется!
П.С. А кем еще Богдана заменить?
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Коломойский к Тимошенко тоже ночью ездил, после чего она резко стала на сторону Коло... тьфу., на сторону Зеленского.
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Бомонд идет в политику: Оля Полякова заявила о своих политических амбициях.
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За последнею неделю в Израиль прибыло 200 новых репатриантов из Украины это рекордное число за последние 5 лет
Что то при еврее президенте евреи массово побежали с Украины
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А вы тоже заметили, что Зелебобы никак не комментируют Лазорко, Межигорье, курс грн, ухудшение роста ВВП, снижение ЗВР, последствия отмены запуска рынка Электроэнергии? Они все в Портнова, Саакашвили и серверах с ТВ из АП. Потому что то им слишком сложно
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Грановский, коломойский (боголюбов), зеленский, шефир... Не успели от одного маланца избавиться, а тут, ****, целый кибуц себе на шею усадили.
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Курс доллара в конце мая идёт вверх- это при том, что он в это время всегда падал последние 4 года. Дальше будет ещё веселее.
Результат работы Зеленского и идиотов, которые звали дефолт
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если настоящий през ( а не клоун на нитках) говорит о необходимости дефолта, то только полный идиот будет что то вкладывать в эту страну. А среди буржуев идиотов нет
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Круче всего он упал в мае 2014 года, когда Свыня хрюкав, шо доллар по дэсять це забагато
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говорят в мае 2014 что то было, а Порошенко еще не был презом, но у зебилов память как у гуппи
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Бот вонючий, ты хоть наводит справки. Или приказано писать, как в методичке? Порошенко вступил в должность в ИЮНЕ 2014
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переплюнуть рекорд шоколадной банды, когда курс упал на 300% за короткий срок, вряд ли у кого получится
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что то Бутусов начал глубоко земанде бабломойского подлизывать, сказывается совместное планирование Иловайского котла
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це і є очищення України від олігархату?!!
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Порохоботы, пора и вам перекрашиваться потихоньку в зелёный цвет, как делают ваши партийные ляйтеры Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8330
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пора тебе продать всю валюту и прикупить грувну, через год нехило поднимешься. Или у тебя нет валюты?
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Ви тут пів-року попрікали Пороха Грановським, виходить цей штемп в доску коломойський. Ловіть свою лушпайку. Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4579
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Нові обличчя збираються під зелені прапори...
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А списки-то закрытые.И не дай Бог мы увидим этого подонка в Слуге Народа,сразу начнется новый Майдан,а не хотелось бы
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А чому п"ять років не було Майдану,поки Свинарчуки були з Петром?Зеленський не такий дурень,як вам здається,він мертвих бариг не підбирає))
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власть удаляет это видео со всех источников, этого не покажут по телевизору.. максимальный репост


как Зеленский хамит шахтёрам и журналистам


https://www.youtube.com/watch?v=0nMbQIwbw7I&t=221s



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Да уж....быдло оно и с ксивой презЕдента быдло.....
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Кишенькові гавкуни Петра Порошенко,це не журналісти))
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среди саш ивановичей есть нормальные? да нет, одно быдло
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Щури побігли від Петра,хто з ним залишиться?БЄС не пройде до ВР))
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Вряд ли Беня ездил к Грановскому обсуждать с ним партийные вопросы
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Вы верите в этот бред? Да если не знаешь что Цензор финансирует Беня Коломойский!!! Можно было бы и поверить!!! Это реальный слив от Бени!!! Он сам делает "фото и видео от папараци" или от "честных журналистов"!!!!
Снимайте лапшу!!! Думайте!!! Начинайте читать книги!!! Перестаньте смотреть ток шоу, шоу и сериалы!!! Перестаньте быть быдлом!!!!!
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Я не ксенофоб, но евреи это своя мафия для которой на первом месте свои интересы. В начале 90-х, один известный украинец, стоял у истоков создания известного телеканала. Его компаньоны были евреи. После того, как украинец - профессор, провел необходимую работу, которую они не могли сделать, евреи его выперли, а барыши пошли им в карман.
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Трохи не по темі. Виявляється на Рибальському згорів той середній розвідувальний корабль на базі морозильного траулера проекту 502ЕМ, модернізованого під потреби флоту за 60млн. дол. і торжественно спущений на воду у Березні цього року.
Нема ніякої кризи, вони просто тирять наші гроші
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Пора фабрику порохоботов разгонять физически, а то скоро на цензоре читать нечего будет. Одни сопли пороха.ФУ!
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Возможно , секирой рубать будут одну голову . А некоторые , богом избранные и предупрежденные заблаговременно , срочно покидают тонущий корабль БПП.
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ну и чего ночью-то? нащадки Влада Цепеша, блин...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов
 
 
 
 
 
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