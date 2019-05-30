 Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Народный депутат Александр Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Игоря Коломойского Грановскому домой. Более близкими и доверенными к Порошенко в его команде по неофициальным, скажем так, вопросам, являются, разве что, Кононенко и Пасенюк. Грановский как адвокат взаимодействовал с судами и правоохранительными органами по самым деликатным поручениям "Первого". При этом Коломойский к нему ездит, потому что Грановский дистанцировался от национализации "Приватбанка", и контакты с Коломойским все эти годы не разрывал", - сообщил Бутусов.
"Видимо, Порошенко считает, что Грановский будет молчать и не станет портить отношения излишней откровенностью. Добывать депутатскую неприкосновенность Грановский будет самостоятельно. А если он решит заговорить... То из БПП придется выйти даже самому ПП. Посмотрим на развитие ситуации, новости не перестают удивлять", - отметил главред Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее, 29 мая, неофициальный куратор судов и доверенный адвокат экс-президента Петра Порошенко, нардеп Александр Грановский заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко". Также он отметил, что не намерен вступать в партию "Европейская солидарность". Позже народный депутат, один из ближайших соратников Петра Порошенко Игорь Кононенко также объявил о выходе из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность".
что там делали они" (с)
Державна служба статистики опублікувала оновлену інформацію про середню зарплату штатних працівників за регіонами і видами економічної діяльності.
Середня зарплата українців у квітні 2019 становить 10 269 грн. Це на 32 грн більше, ніж у березні цього року.
П.С. А кем еще Богдана заменить?
Что то при еврее президенте евреи массово побежали с Украины
Ночь темна и полна ужасов
Результат работы Зеленского и идиотов, которые звали дефолт
как Зеленский хамит шахтёрам и журналистам
https://www.youtube.com/watch?v=0nMbQIwbw7I&t=221s
Снимайте лапшу!!! Думайте!!! Начинайте читать книги!!! Перестаньте смотреть ток шоу, шоу и сериалы!!! Перестаньте быть быдлом!!!!!
Нема ніякої кризи, вони просто тирять наші гроші