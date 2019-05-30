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Все про:Госпогранслужба (3314) Египет (670) моряки (776) Одесса (5459)

 В Украину вернулись еще 5 моряков, задержанных в Египте, - Госпогранслужба

Пятеро членов экипажа нефтяного танкера "Sea Shark", задержанных египетскими Военно-морскими силами в Красном море в 2018 году, в четверг ночью вернулись в Украину. Ожидается прибытие еще трех членов экипажа.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Как и накануне, пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором. Моряки прибыли также рейсом из Стамбула", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что моряков сопровождали представители фонда помощи морякам "Ассоль", в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители МИДа и СМИ.

"В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа", - сообщили пограничники.

Отметим, ранее в Украину через аэропорт Одессы уже вернулись 9 моряков-членов экипажа танкера "Sea Shark".

Напомним, танкер Sea Shark, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. Экипаж утверждает, что в территориальные воды Египта танкер зашел случайно.

18 мая 2019 года капитан судна Виталий Нестеренко сообщил, что жизнь экипажа под угрозой, моряков фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

Также читайте: Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту

После этого Украина направила Египту из-за задержания танкера ноту протеста.

21 мая стало известно, что египетские военные позволили пятерым из 17 задержанных украинских моряков сойти с танкера. 26 мая фонд помощи морякам "Ассоль" заявил, что задержанные украинцы возвращаются на родину.

Источник: https://censor.net.ua/n3129669
 
 
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Первой президентской неделей Зеленского украинцы удовлетворены. Не сбылся ни один негативный прогноз каркающих порохоботов. Кремль в ярости. Все хорошо. А за Мишу отдельное спасибо.
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В Україну повернулися ще 5 моряків, затриманих у Єгипті, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4406Злой Одессит‏ @zloy_odessit 44 мин.44 минуты назад
Что-то у меня есть подозрение, что в Зеленского не только я не верю, но и национальная валюта
Тенденция карабканья курса вверх после инаугурации и историй "дяди Игоря" про дефолт - настораживает
Зато круто будет учителям, с зарплатой по $4000 и курсом 50 грн!

В Україну повернулися ще 5 моряків, затриманих у Єгипті, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3983
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Где Зеленский говорил за $4000 учетелям? Ссылку в студию...
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Олег 784a7e2d - а спросить о росте цен, и о падении курса гривны не хочешь?
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Хммм... давай спрошу: 2014 - 8 гривен/доллар. 2019 - 26 гривен/ за доллар.
Пока ты будешь отвечать, я подготовлю вопросы по тарифам, комуналке и т.п.
ОтвечайТе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украину вернулись еще 5 моряков, задержанных в Египте, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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