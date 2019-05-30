 В Украину вернулись еще 5 моряков, задержанных в Египте, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы прибыли в аэропорт Одессы. Как и накануне, пограничники Одесского отряда оформили их отдельным коридором. Моряки прибыли также рейсом из Стамбула", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что моряков сопровождали представители фонда помощи морякам "Ассоль", в зале ожидания пассажиров встретили близкие и родственники, представители МИДа и СМИ.

"В ближайшее время ожидается прибытие еще трех членов экипажа", - сообщили пограничники.

Отметим, ранее в Украину через аэропорт Одессы уже вернулись 9 моряков-членов экипажа танкера "Sea Shark".

Напомним, танкер Sea Shark, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. Экипаж утверждает, что в территориальные воды Египта танкер зашел случайно.

18 мая 2019 года капитан судна Виталий Нестеренко сообщил, что жизнь экипажа под угрозой, моряков фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

Также читайте: Украина направила ноту Египту из-за задержания танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту

После этого Украина направила Египту из-за задержания танкера ноту протеста.

21 мая стало известно, что египетские военные позволили пятерым из 17 задержанных украинских моряков сойти с танкера. 26 мая фонд помощи морякам "Ассоль" заявил, что задержанные украинцы возвращаются на родину.