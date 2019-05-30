 У нас нет оптимизма насчет того, что Россия готова что-то обсуждать, - Волкер о переговорах с РФ

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил во время экспертной панели Фонда Карнеги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Может, это будет после выборов в Раду. А, может, и нет", - сказал американский дипломат о возможном желании Кремля разговаривать с Банковой
Он говорит, что давно уже "не слышал ничего от российской стороны" в плане очередного раунда переговоров - с помощником российского президента Владиславом Сурковым или кем-то еще.
"Но с этим все ОК, я сам проявлю инициативу и скажу: вот, я готов разговаривать. Чтобы понять, считают ли они, что сейчас будет смысл встретиться", - отметил он.
По словам Волкера, хотя никакой коммуникации с РФ нет, "зато мы видим их действия": паспортизация жителей временно оккупированного Донбасса, усиление обстрелов на востоке в нарушение режима прекращения огня, а также отсутствие поздравления по случаю начала каденции Владимира Зеленского. "Так что у нас нет оптимизма насчет того, что они готовы что-то обсуждать сейчас", - сказал он.
Волкер заявил, что независимо от того, будет или нет прогресс с миром на Донбассе, идея такова, чтобы Украина вошла в евросообщество и закрепилась там, как реформированная демократия с сильной экономикой. "И по этой части все идет хорошо", - подытожил он.
Коломойський. "Буде сидіти"
Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну рівно через чотири роки після свого призначення губернатором Одеської області - 29 травня 2015 року він замінив на цій посаді соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палицю.
Саме мільярдер, який тоді вже перестав очолювати Дніпропетровську область, став першим об'єктом критики Саакашвілі.
А почалося все з боротьби за "дешеві авіаквитки для одеситів".
Так, у липні 2015 року, спілкуючись з журналістами медіа, що належить Коломойському, Саакашвілі заявив: "МАУ буде звичайною компанією, не будете ви контролювати держслужбу в Одесі, не будете ви займатися контрабандою. От і все. Не буде Коломойський займатися контрабандою тут - моя відповідь на всі питання Коломойського".
Згодом Міхеіл Саакашвілі регулярно згадував про "олігарха, який краде в українців", оголошував боротьбу з його "щупальцями" та вітав кримінальне переслідування іншого соратника Коломойського Геннадія Корбана (причому знову в ефірі каналу , що належить бізнесмену).
Ігор Коломойський у відповідь називав екс-президента Грузії "собакою без намордника".
Коли Саакашвілі вирішив у 2016 році створити власну політсилу, одним з її лозунгів стало "посадити Коломойського" : "Коли ми будемо при владі - і щоб ніхто не сумнівався, я таких слів просто так не кидаю - Коломойський буде сидіти. І жодна Швейцарія його не врятує".
"З моїми зв'язками таких, як він, я дістану і зі Швейцарії, і з Малайзії", - пригрозив українсько-грузинський політик.
І не буде - доки долю України вирішуватимуть піндоси з кацапами.
1. ********* це країна-агресор;
2. пуцін - *****;
3. Крим - Україна;
І до виводу усіх військових окупанта з нашої території говорити нема про що.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B
вы посмотрите какой это позор.. зеленский абсолютно не способен адекватно отвечать на поставленные вопросы только может кивать головой типа со всем согласен.. а мыслей своих нет..
если что то не так, сразу срывается и переходит на русский язык.. нет никакой выдержки в общении с людьми. Критику в свой адрес принять не может
Вот это навыбирали мы это пи.....ц
Осталось 75% - ты уединился бы, что ли.....
Не мы, а вы......
Ну или они......, если лично Freddy_Kruger не выбирали...
И да, это пипец....