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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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 У нас нет оптимизма насчет того, что Россия готова что-то обсуждать, - Волкер о переговорах с РФ

Стране-оккупанту России, похоже, удобна нынешняя ситуация с Украиной: Москва может надолго законсервировать сегодняшний статус-кво, постоянно имея рычаг для определенного давления на Киев.

 Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил во время экспертной панели Фонда Карнеги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Может, это будет после выборов в Раду. А, может, и нет", - сказал американский дипломат о возможном желании Кремля разговаривать с Банковой

Он говорит, что давно уже "не слышал ничего от российской стороны" в плане очередного раунда переговоров - с помощником российского президента Владиславом Сурковым или кем-то еще.

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"Но с этим все ОК, я сам проявлю инициативу и скажу: вот, я готов разговаривать. Чтобы понять, считают ли они, что сейчас будет смысл встретиться", - отметил он.

По словам Волкера, хотя никакой коммуникации с РФ нет, "зато мы видим их действия": паспортизация жителей временно оккупированного Донбасса, усиление обстрелов на востоке в нарушение режима прекращения огня, а также отсутствие поздравления по случаю начала каденции Владимира Зеленского. "Так что у нас нет оптимизма насчет того, что они готовы что-то обсуждать сейчас", - сказал он.

Волкер заявил, что независимо от того, будет или нет прогресс с миром на Донбассе, идея такова, чтобы Украина вошла в евросообщество и закрепилась там, как реформированная демократия с сильной экономикой. "И по этой части все идет хорошо", - подытожил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3129667
 
   
 Топ комментарии
 
Для начала содержательного разговора необходимо ввести газонефтяное эмбарго и отключить свифт,а потом не брать трубку.Тогда кремлевские крысы забегают быстро
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Если ничего и никуда не движется, то пора включать эмбарго на нефть, отключать СВИФТ и закрывать заграничные счета, раз ЕС и США бессильны что-либо сделать против нарушителя международного права. Украина не может быть буфером и жертвой вечно.
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у старого педофила после удара башкой об лед , последние мозги расплескались
У нас немає оптимізму стосовно того, що Росія готова щось обговорювати, - Волкер про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 9001
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Если ничего и никуда не движется, то пора включать эмбарго на нефть, отключать СВИФТ и закрывать заграничные счета, раз ЕС и США бессильны что-либо сделать против нарушителя международного права. Украина не может быть буфером и жертвой вечно.
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Нужно строить Европу в Украине и бегом.Успешная Украина -залог распада Орды.У неё нет роста и она быстро дезинтегрируется.
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Для начала содержательного разговора необходимо ввести газонефтяное эмбарго и отключить свифт,а потом не брать трубку.Тогда кремлевские крысы забегают быстро
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А что можно обсуждать с главарями нефтяной дырки?
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Бэню ожидает гражданин Саакашвили

Коломойський. "Буде сидіти"
Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну рівно через чотири роки після свого призначення губернатором Одеської області - 29 травня 2015 року він замінив на цій посаді соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палицю.
Саме мільярдер, який тоді вже перестав очолювати Дніпропетровську область, став першим об'єктом критики Саакашвілі.
А почалося все з боротьби за "дешеві авіаквитки для одеситів".
Так, у липні 2015 року, спілкуючись з журналістами медіа, що належить Коломойському, Саакашвілі заявив: "МАУ буде звичайною компанією, не будете ви контролювати держслужбу в Одесі, не будете ви займатися контрабандою. От і все. Не буде Коломойський займатися контрабандою тут - моя відповідь на всі питання Коломойського".
Згодом Міхеіл Саакашвілі регулярно згадував про "олігарха, який краде в українців", оголошував боротьбу з його "щупальцями" та вітав кримінальне переслідування іншого соратника Коломойського Геннадія Корбана (причому знову в ефірі каналу , що належить бізнесмену).
Ігор Коломойський у відповідь називав екс-президента Грузії "собакою без намордника".
Коли Саакашвілі вирішив у 2016 році створити власну політсилу, одним з її лозунгів стало "посадити Коломойського" : "Коли ми будемо при владі - і щоб ніхто не сумнівався, я таких слів просто так не кидаю - Коломойський буде сидіти. І жодна Швейцарія його не врятує".
"З моїми зв'язками таких, як він, я дістану і зі Швейцарії, і з Малайзії", - пригрозив українсько-грузинський політик.
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У нас - також........... немає оптимізму.
І не буде - доки долю України вирішуватимуть піндоси з кацапами.
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у старого педофила после удара башкой об лед , последние мозги расплескались
У нас немає оптимізму стосовно того, що Росія готова щось обговорювати, - Волкер про переговори з РФ - Цензор.НЕТ 9001
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Цей Волкер вже задовбав. Озвучує якусь ідею, а потім видає одкровення що це нездійсненно. Чого тоді ляпати язиком?
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вот я не понял - так шо зеленский не остановит войну, как обещал - шо он и тут обманул - как так можно?
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Задача-минимизировать или вообще не иметь потерь.Укреплять и защищать армию.Запрустить экономику и улучшать жизнь украинцев.Чего уж ясней.Не на словах ,а на деле
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а как же обещания?? зебенят кинули? а они так голосовали, так голосовали... )))))
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Що обговорювати, все й так зрозуміло:
1. ********* це країна-агресор;
2. пуцін - *****;
3. Крим - Україна;
І до виводу усіх військових окупанта з нашої території говорити нема про що.
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Зеленский нагрубил журналистам и шахтёрам на львовщине

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%8B

вы посмотрите какой это позор.. зеленский абсолютно не способен адекватно отвечать на поставленные вопросы только может кивать головой типа со всем согласен.. а мыслей своих нет..
если что то не так, сразу срывается и переходит на русский язык.. нет никакой выдержки в общении с людьми. Критику в свой адрес принять не может
Вот это навыбирали мы это пи.....ц
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Doctor Solt - 25% ты уже вылизал здесь на Цензоре, да?

Осталось 75% - ты уединился бы, что ли.....
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Да он лижет 25 процентам уже не первый день и главное остановить нельзя, старается...
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Freddy_Kruger - "Вот это навыбирали мы это пи.....ц"

Не мы, а вы......
Ну или они......, если лично Freddy_Kruger не выбирали...
И да, это пипец....
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я лично не выбирал.. я говорю "мы" потому что за этого клоуна проголосовало большая часть Украины...
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Клоун, это ты, грида соевая. А Зеленский - всенародно избранный президент Украины.
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так и есть, я давно говорил что пиар кураторы у зеленского их росии, поэтому вся его компания и дальнешия действия сходятся
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Странно: кремлевский упырь поздравил Главсвина оффшорного, но не Зеленского. О чем это говорит? А о том, что нынешний президент Кремлю, что кость в горле.
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Нынешний преЗедент ему мальчик на побегушках, таких не поздравляют, с таких требуют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ нас нет оптимизма насчет того, что Россия готова что-то обсуждать, - Волкер о переговорах с РФ
 
 
 
 
 
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