 Рада сегодня рассмотрит отставку Гройсмана, введение новых воинских званий и законопроект о капелланской деятельности в ВСУ

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Накануне Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно отставки Премьер-министра, который свое заявление об освобождении от должности передал на рассмотрение парламента 22 мая. Проект постановления №10341 "Об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича" депутаты намерены рассмотреть четырнадцатым вопросом.
Отставка Премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет выполнять тот состав Кабмина, отставка которого была принята.
Повесткой дня также предусматривается рассмотрение в первом чтении законопроекта №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)", соавтором которого является Председатель ВР Андрей Парубий. Этот документ предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно STNAG 2116.
Народные депутаты должны рассмотреть и вопрос о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и телерадиовещания по квоте парламента. 26 июля 2018 года Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики завершил прием заявок на конкурс на эту вакансию, на которую претендуют 12 кандидатов. Перед этим, в 2016 году, комитет дважды объявлял соответствующий конкурс, но его результатов так и не подвел.
ВР также планирует включить в повестку дня сессии около десятка законодательных инициатив, в том числе и проект закона №10335 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях".
Кроме того, ВР рассмотрит вопрос о принятии Обращения к ООН, ПАСЕ, ПА НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (проект постановления №10125).
Запланировано также рассмотрение блоков вопросов по аграрной политике, информатизации и ратификации. К тому же, парламент должен рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №7306 "О Таможенном тарифе Украины", а во втором - проект №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена".
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2. Мажоритарка и списки потому, что диабетное чудовище за пять лет не удосужился принять закон о выборах.
Чего ты плохо относишься к людям оторые болеют диабетом? У тебя комплексы??? Или ты кацап?
А ну нас с Россией не война?
Всегда и во все времена церковь сотрудничала с любым захватчиком и оккупантом - от монголо-татар до нацистской Германии... И всегда будет сотрудничать!!! В этом суть этой лживо-лицемерной организации - "ибо всякая власть от бога".
Как можно внедрять в свои Вооруженные Силы заведомых предателей?
Что еще?
Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
А главный упор сделан на Коломойского. И подробно расписаны все его хотелки и возможное меню на ближайшее будущее. Что пан олигарх желает и намерен сожрать в связи с приходом Зеленского во власть. То есть никто на Западе не питает иллюзий относительно самостоятельности шестого.
Но я отвлеклась. Статья на английском, поэтому позволю себе выложить основные пункты, которые показались мне важными.
Для начала, сам заголовок уже достаточно красноречив: «План миллиардера Коломойского срывает западную повестку дня в Украине».
Характеристики Зеленского я пропущу, все равно речь не о нем.
Главные акценты статьи - это упорно педалируемая говорящими головами Коломойского тема дефолта; ПриватБанк и отношения с МВФ; ситуация на энергетическом рынке.
Начну с энергорынка, давно слежу за темой. В статье подробно разбирается ситуация на энергетическом рынке и роль Коломойского в попытках отложить или отменить имплементацию Европейского Третьего энергетического пакета. Для достижения этой цели брошены все силы. Лоббисты в еще действующем парламенте уже давно оттягивают момент имплементации, а если партия вновь избранного президента получит большинство на предстоящих парламентских выборах, то дело будет в шляпе.
Тогда Игорь Валерьевич сможет проталкивать через депутатов все, что только захочет его левая нога. Мало того, команда Коломойского (ну не называть же ее командой Зеленского) заявила, что намерена получить контроль над регулятором - НКРЭКУ. Также планируется смена руководства антимонопольного комитета на людей, лояльных к Коломойскому (ведь по закону разрешение АМКУ требуется для масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков).
Второе. Обрушение Украины в дефолт по примеру Греции выгодно олигарху Коломойскому, так как его компании ориентированы на экспорт. И ферросплавная, и горнорудная и металлургическая промышленность экспортируют и оплачиваются в валюте. В случае дефолта национальная валюта стремительно обесценится, а прибыль Коломойского будет сохраняться в стабильных резервах.
Бене это выгодно, причем Беня даже не делает попытки это скрыть. А зачем что-то скрывать, если ты сейчас триумфатор. А триумфатору сам бог триумфаторов велел придушить конкурентов и скупить активы. Тотальный контроль над ключевыми отраслями в таких условиях вполне достижим. И уже сейчас видно, что над достижением цели работают: на ключевые посты в новой администрации назначены люди, подконтрольные Коломойскому.
Ну и по Привату. Разумеется, Беня воспользовался резким пике, в которое вошла украинская политика, как только победа Зеленского стала очевидной, - и тут же начал штормить тему ПриватБанка. Он подал апелляцию против национализации. Прогнившая и коррумпированная судебная система была готова к такому повороту (она всегда готова к таким поворотам) - национализация была отменена в суде. Посольства США и ЕС отреагировали немедленно и в резкой форме, МВФ приостановил свою миссию, оставив несколько клерков для завершения отчета. Однако уже сейчас понятно, что Игорь Валерьевич всерьез рассматривает возможность послать МВФ нахрен (извините, вырвалось, но я и так достаточно долго сдерживалась).
Итак, что нас ждет, если Коломойский продолжает качать страну, штормить ПриватБанк и ставить под угрозу реформирование энергорынка (а мы ждем очередного этапа реформирования уже с 1 июля). А ждет нас сокращение сотрудничества с важнейшими политическими и финансовыми партнерами, ЕС, США, МВФ, Всемирным банком и ****. Обслуживать внешний долг станет невозможно, отсюда инфляция, безработица и прочие продуктовые карточки.
А чтобы как-то выгребать из воронки, оху… обескураженное руководство страны вполне может обратиться туда, где этого обращения давно ждут - в Кремль. И там помогут, а как же. Только на таких условиях, что лучше бы об этом не думать совсем.
А что же Игорь Валерьевич?
А он кофе пойдет пить.
До речі - а чому барига досі не арештований?!