EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2694  56
Все про:армия (7432) ВР (22975) отставка (2393) Гройсман (4747)

 Рада сегодня рассмотрит отставку Гройсмана, введение новых воинских званий и законопроект о капелланской деятельности в ВСУ

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть проект постановления об отставке Премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Накануне Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно отставки Премьер-министра, который свое заявление об освобождении от должности передал на рассмотрение парламента 22 мая. Проект постановления №10341 "Об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича" депутаты намерены рассмотреть четырнадцатым вопросом.

Отставка Премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет выполнять тот состав Кабмина, отставка которого была принята.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект Зеленского об импичменте зарегистрирован в Раде

Повесткой дня также предусматривается рассмотрение в первом чтении законопроекта №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)", соавтором которого является Председатель ВР Андрей Парубий. Этот документ предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно STNAG 2116.

Народные депутаты должны рассмотреть и вопрос о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и телерадиовещания по квоте парламента. 26 июля 2018 года Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики завершил прием заявок на конкурс на эту вакансию, на которую претендуют 12 кандидатов. Перед этим, в 2016 году, комитет дважды объявлял соответствующий конкурс, но его результатов так и не подвел.

ВР также планирует включить в повестку дня сессии около десятка законодательных инициатив, в том числе и проект закона №10335 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях".

Кроме того, ВР рассмотрит вопрос о принятии Обращения к ООН, ПАСЕ, ПА НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (проект постановления №10125).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Отчет по счету для Матвиенкова, Бахтеева и Литвин за колонной, Звягильский в гостях у Ляшко и сообщение Воропаеву: "Жизнь отдам за ДТЭК", - день работы ВР 29 мая. ФОТОрепортаж

Запланировано также рассмотрение блоков вопросов по аграрной политике, информатизации и ратификации. К тому же, парламент должен рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №7306 "О Таможенном тарифе Украины", а во втором - проект №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена".

Источник: https://censor.net.ua/n3129663
 
 
 Топ комментарии
 
нужна не отставка - а посадка на долгий срок и конфискация.
 показать весь комментарий
 
Наливайченко: подобная ситуация была в 2014. Выносили компьютеры, забирали жесткие диски, жгли документы. Срочно по моему приказу было открыто у/п, арестовано все, что не успели уничтожить, и восстановлено, что пытались стереть. Так нужно поступать и сейчас

Бывший президент Украины Петр Порошенко забрал технику, которая пропала из ситуационной комнаты Администрации Президента, как личную, но на ней может храниться информация государственной важности
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужна не отставка - а посадка на долгий срок и конфискация.
 показать весь комментарий
 
 
Наливайченко: подобная ситуация была в 2014. Выносили компьютеры, забирали жесткие диски, жгли документы. Срочно по моему приказу было открыто у/п, арестовано все, что не успели уничтожить, и восстановлено, что пытались стереть. Так нужно поступать и сейчас

Бывший президент Украины Петр Порошенко забрал технику, которая пропала из ситуационной комнаты Администрации Президента, как личную, но на ней может храниться информация государственной важности
 показать весь комментарий
 
 
Наливайченко: подобная ситуация была в 2014./Рада сегодня рассмотрит отставку Гройсмана/ В бюджете 2014г. сто восемь тысяч гривен, откуда-то появляется комната с нефиговыми мониторами в три раза дороже бюджета страны каждый, казалось бы - откуда? Само как-то материализовалось, наверное. Марсиане прислали.Оказывается, барыга и вор взял и за свои деньги оборудовал кабинет управления кризисными ситуациями. Казалось бы, что тут можно вообще сказать кроме одного слова - спасибо. Спасибо, что рвали жопу и искали ходы, как максимально эффективно выполнять свою работу, которую мы вам доверили. Да пофиг! Где мониторы, которые ты, чертов барыга, нашел за свои деньги, а когда мы, самые честные слуги народа, пришли с тобой бороться, не оставил их нам?*****, да я бы даже розетки из стен повыковыривал...Вы ж вообще, кажется, переезжать собирались, не?Ангельского терпения человек, однако29.05.2019 17:32

 показать весь комментарий
 
 
Серверы и мониторы, которые пропали из ситуационной комнаты Администрации Президента после передачи власти от экс-президента Украины Петра Порошенко новому главе государства Владимиру Зеленскому, перестали быть частной собственностью после первого обсуждения государственной тайны в помещении, поэтому технику нужно вернуть

 показать весь комментарий
 
халява, таке солодке слово. З думкою про неї домбасяни руйнували свій світ.
 показать весь комментарий
 
 
тепер ти розумієш, що даремно так вчинила?
 показать весь комментарий
 
Вас же не вчить мудрість інших, ви все на ті ж граблі стаєте
 показать весь комментарий
 
 
государственной тайны /Уже не тайны. С начала войны (с РФ ) на Донбассе погибли около 13 тыс. человек, до 30 тыс. - ранены, - ООН /Коломойский заявляет, что у него есть паспорт Израиля . /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто какой то бред, вот интересно, если вам ЗЕкоманда скажет что надо ударится головой об стенку вы тоже согласитесь???
 показать весь комментарий
 
 
Может в начале сроки а потом аудит? А то мало ли чего...
 показать весь комментарий
 
 
Ні, спочатку корпоратив, бухалово з коломойським, Туреччина...
 показать весь комментарий
 
 
Нуу я как раз последние 5 лет наконец спокойно жил по закону, а вы как жили?
 показать весь комментарий
 
 
Ты по себе не суди, капслоком пишешь, у тебя комплекс???
 показать весь комментарий
 
Угу. В таком случае, твои шимпанЗе легко на высшую меру "наработают"
 показать весь комментарий
 
Все розікрав, показав як потрібно керувати і в кущі( тобто милиться у дєпутани). НЕ по українськи мудрий чоловьяга Гройсман.
 показать весь комментарий
 
ЗЕкоманда же сказала им мажоритарка и закрытые списки, чего им уже появлятся....
 показать весь комментарий
 
1. Появляться нужно, потому как они на зарплате у народа.
2. Мажоритарка и списки потому, что диабетное чудовище за пять лет не удосужился принять закон о выборах.
 показать весь комментарий
 
 
Странно получается, Верховную Раду можно распустить наплевав на все ( я как бы не против), а необходимый закон до этого заставить принять нельзя? Тогда как быть с обещанием???? Или это все предвыборная лажа для лохов????
Чего ты плохо относишься к людям оторые болеют диабетом? У тебя комплексы??? Или ты кацап?
 показать весь комментарий
 
 
через 5 лет проголосуешь за иного президента, делов-то
 показать весь комментарий
 
Я не против, вопрос будет ли такая возможность через 5 лет???
 показать весь комментарий
 
 
Направь иск в суд , рада не занимается посадкой преступников даже по решению суда , хватит писать глупости.
 показать весь комментарий
 
в Киеве должен пройти дождь..как в Сантьяго..иначе эту быдло-элиту, плотно сросшуюся с кацапнёй и криминалом, не вытравить..
 показать весь комментарий
 
 
Гройсман лучший премьер министр,потому что воровал наверное меньше других
 показать весь комментарий
 
Путин нэнападэ, без гросмэна? Персічні переймаються))
 показать весь комментарий
 
 
А есть данные что не нападет?
А ну нас с Россией не война?
 показать весь комментарий
 
 
Ну может у вас и война, а у нас в селі як пахали на панів, так і пашуть...
 показать весь комментарий
 
не відволікайтесь, рабів до раю не пускають...
 показать весь комментарий
 
Он уже напал, а в информационном поле перешел в наступление, смотрите сводки
 показать весь комментарий
 
Расскажи это матерям погибших воинов и людям что потеряли свои дома и родственников...
 показать весь комментарий
 
Законы о капелланах Рада принимает чаще и быстрее, чем законы о борьбе с коррупцией!
Всегда и во все времена церковь сотрудничала с любым захватчиком и оккупантом - от монголо-татар до нацистской Германии... И всегда будет сотрудничать!!! В этом суть этой лживо-лицемерной организации - "ибо всякая власть от бога".
Как можно внедрять в свои Вооруженные Силы заведомых предателей?
 показать весь комментарий
 
Золотовалютный резерв за месяц просел почти на полтора миллиарда; если после выборов стабильность курса богомерзких доллара и евро еще как-то удавалось поддерживать, то сейчас курс уверенно ползет вверх. На практике это будет означать тотальное подорожание как импорта, так и производимой в Украине продукции - обойтись без импортного оборудования и комплектующих не получается ни в одной отрасли. Вообще, ага. Прежде чем рассказывать об импортозамещении, научитесь производить хотя бы сверла приемлемого качества, не говоря уже о более сложной и технологичной продукции. И все это на оборудовании украинского производства. Ах, нет такого? Тогда ой.
Что еще?
Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Що там Пєтік, ще не здох? Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ - Цензор.НЕТ 4581
 показать весь комментарий
 
ынесло прибоем мне очень интересную статью в Talk Finance о нынешних украинских реалиях. Достаточно подробный разбор полетов с анализом возможных будущих сценариев. Интересна она тем, что о президенте Зеленском и о его влиянии на процессы говорится мало и вскользь, буквально три абзаца в начале длинной статьи, для формального ознакомления.
А главный упор сделан на Коломойского. И подробно расписаны все его хотелки и возможное меню на ближайшее будущее. Что пан олигарх желает и намерен сожрать в связи с приходом Зеленского во власть. То есть никто на Западе не питает иллюзий относительно самостоятельности шестого.
Но я отвлеклась. Статья на английском, поэтому позволю себе выложить основные пункты, которые показались мне важными.

Для начала, сам заголовок уже достаточно красноречив: «План миллиардера Коломойского срывает западную повестку дня в Украине».
Характеристики Зеленского я пропущу, все равно речь не о нем.
Главные акценты статьи - это упорно педалируемая говорящими головами Коломойского тема дефолта; ПриватБанк и отношения с МВФ; ситуация на энергетическом рынке.
Начну с энергорынка, давно слежу за темой. В статье подробно разбирается ситуация на энергетическом рынке и роль Коломойского в попытках отложить или отменить имплементацию Европейского Третьего энергетического пакета. Для достижения этой цели брошены все силы. Лоббисты в еще действующем парламенте уже давно оттягивают момент имплементации, а если партия вновь избранного президента получит большинство на предстоящих парламентских выборах, то дело будет в шляпе.
Тогда Игорь Валерьевич сможет проталкивать через депутатов все, что только захочет его левая нога. Мало того, команда Коломойского (ну не называть же ее командой Зеленского) заявила, что намерена получить контроль над регулятором - НКРЭКУ. Также планируется смена руководства антимонопольного комитета на людей, лояльных к Коломойскому (ведь по закону разрешение АМКУ требуется для масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков).
Второе. Обрушение Украины в дефолт по примеру Греции выгодно олигарху Коломойскому, так как его компании ориентированы на экспорт. И ферросплавная, и горнорудная и металлургическая промышленность экспортируют и оплачиваются в валюте. В случае дефолта национальная валюта стремительно обесценится, а прибыль Коломойского будет сохраняться в стабильных резервах.
Бене это выгодно, причем Беня даже не делает попытки это скрыть. А зачем что-то скрывать, если ты сейчас триумфатор. А триумфатору сам бог триумфаторов велел придушить конкурентов и скупить активы. Тотальный контроль над ключевыми отраслями в таких условиях вполне достижим. И уже сейчас видно, что над достижением цели работают: на ключевые посты в новой администрации назначены люди, подконтрольные Коломойскому.
Ну и по Привату. Разумеется, Беня воспользовался резким пике, в которое вошла украинская политика, как только победа Зеленского стала очевидной, - и тут же начал штормить тему ПриватБанка. Он подал апелляцию против национализации. Прогнившая и коррумпированная судебная система была готова к такому повороту (она всегда готова к таким поворотам) - национализация была отменена в суде. Посольства США и ЕС отреагировали немедленно и в резкой форме, МВФ приостановил свою миссию, оставив несколько клерков для завершения отчета. Однако уже сейчас понятно, что Игорь Валерьевич всерьез рассматривает возможность послать МВФ нахрен (извините, вырвалось, но я и так достаточно долго сдерживалась).
Итак, что нас ждет, если Коломойский продолжает качать страну, штормить ПриватБанк и ставить под угрозу реформирование энергорынка (а мы ждем очередного этапа реформирования уже с 1 июля). А ждет нас сокращение сотрудничества с важнейшими политическими и финансовыми партнерами, ЕС, США, МВФ, Всемирным банком и ****. Обслуживать внешний долг станет невозможно, отсюда инфляция, безработица и прочие продуктовые карточки.
А чтобы как-то выгребать из воронки, оху… обескураженное руководство страны вполне может обратиться туда, где этого обращения давно ждут - в Кремль. И там помогут, а как же. Только на таких условиях, что лучше бы об этом не думать совсем.
А что же Игорь Валерьевич?
А он кофе пойдет пить.
 показать весь комментарий
 
 
здається, що зараз коломойським займуться як зсередини, так і ззовні: Саакашвілі та ФБР не будуть зволікати, до того ж Беня-мохнорилий в останній час забагато базікає й несе несенітницю.
 показать весь комментарий
 
Клопомойський це справжный президент України. Навже ви досі не розумієте, що ви саме його президеттм обрали, а не шлимазла Зєєєлю!?
 показать весь комментарий
 
А состояние медведчука тебя не беспокоит???
 показать весь комментарий
 
В цей день, 30 травня 1926 - похорон СИМОНА ПЕТЛЮРИ в Парижі. 40 польських генералів стали на коліна в костьолі у Варшаві

Рада сьогодні розгляне відставку Гройсмана, введення нових військових звань і законопроект про капеланську діяльність у ЗСУ - Цензор.НЕТ 9579
 показать весь комментарий
 
 
І відразу ж потрібно взяти його під варту - щоб не втік.
До речі - а чому барига досі не арештований?!
 показать весь комментарий
 
нічого не приймуть, бо немає кворуму.
 показать весь комментарий
 
Новые звания: Адмирал-Генералисимус, Генерал с 8 звездочками ...
 показать весь комментарий
 
Чукча писатель, а не читатель? "Этот документ предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно STNAG 2116"(с). Идиёт...
 показать весь комментарий
 
Пора награду новую вводить - "герой наты". И в дамках!
 показать весь комментарий
 
Шо,гнося-знову на Винницкий рынок?Мо" трансформатора на шию-и в Днипро?
 показать весь комментарий
 
 
краще на ліхтар, бо не тре забруднювати довкілля))
 показать весь комментарий
 
А я думаю что отставка нужна, и чем быстрее, тем лучше. Никакого "переходного периода". Выдрать провода, уничтожить документы, и оставить эту днепровско-криворожскую банду драных козлов показать как они "сделают всех вместе".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит отставку Гройсмана, введение новых воинских званий и законопроект о капелланской деятельности в ВСУ
 
 
 
 
 
 вверх