 Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-8 под личный контроль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на свой странице в Twitter.
"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ривненщине. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.
Позже в пресс-службе Президента Украины уточнили, что вертолет потерпел крушение не в бою, а во время учебно-тренировочного полета.
"Это произошло не в бою, а во время учебного полета. С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчак взять расследование этого недопустимого аварии под личный контроль , - заявил Владимир Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре члена экипажа вместе с командиром полковником Мазепой погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине, - Сухопутные войска
Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.
"Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе", - подчеркнул Президент.
Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.
Фошизм!!11 А при СССР сами все делали - от молока.... нет, возьмем туалетную бумагу.... неее, лучше шурупы - от шурупов и до ракет класса "нищета-коммунизм", а бломбир был по несколько копеек и можно было валяться в луже и даже все время читать в очереди за чем-то. Вот до чего довели страну, раньше бы всех посадили и расстреляли11!!(считает медальки от НКВД)
А если честно, то стремно что дядя Трамп, или дядя Беня могут кашлянуть и тут станет Венесуэла. Кучмокравчуки должны молчать и прятаться, а не поучать с менторским видом.
Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною та іншими екранами. Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об'єднаний простір відеоекранів. Головна мета такого підходу наступна: об'єднати інформаційні джерела з різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації. Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку з робочого місця, яке знаходиться в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналах зв'язку (захищеним) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів та відобразити джерела різного походження одночасно.
Аналогічна концепція має місце у побудові ситрумів в США та інших країнах. Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематикам в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною Ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП.
Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відео інформації під час виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційної кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційної діяльності АП. Обладнання передане НБУ - це мережеве обладнання, комп'ютери (робочі станції) та принтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і, впевнений, що досі в АП.
Питання щодо оренди обладнання та структуризації фінансування проекту не коментую - це приватне питання Петра Порошенка, адже він власним коштом забезпечував існування інструменту (ситрум - це інструмент) роботи президента. Особисті речі та власне обладнання, які я, наприклад, приніс із собою з приходом в АП, я, до речі, забрав із собою, коли звільнився, бо це моя власність, яку я також в якості інструментів використовував у своїй повсякденній роботі.
Так сталося, що грошей на побудову нормальної ситуаційної кімнати в країні не було. Ситуаційна кімната в АП не створювалась за бюджетні кошти. А все, що купляв ДУС для АП за гроші бюджету, відбувалося в рамках бюджетів та законодавства про публічні закупівлі. Закупівель для ІТ-потреб у форматі ДСК не застосовувалось. Все обладнання , що встановлювалось в кімнатах роботи Президента, перевірялось Держспецзв'язком, а кімнати сертифікувались на рівень безпеки.
Виходячи з опублікованого відео, для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля й стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії.
Але найголовніше в роботі ситуаційної кімнати не залізо, а люди (!) з досвідом аналітичної роботи, вмінням поєднувати та шукати інформацію, синтезувати сценарії відображення, а також створювати підґрунтя для прийняття рішень керівництвом країни. Збереження та навчання фахівців - ось що має бути головним пріоритетом.
Ну дык мы не имеем доступ в АП и тем более в РНБО и черпаем инфу из СМИ. Конечно, можно сфоркать вырванные розетки где угодно и обвинить в этом пороха, но реакции от пороха нет, а значит молчание - согласие. А инфа такова, что на неё надо реагировать, т.к. она построена на том, что людям знакомо и доходит до людей, розетки есть у всех. Да и анализируя действия пороха уже после выборов вполне начинаешь верить и инфе про розетки.
Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.
Мировое позорище выбрали малороссы долбанные
Вот нацполиция себе французские вертолёты купила, они не падают.
Это и боевых самолётов касается.
До тех пор пока не будет произведена замена авиапарка на изделия западногопроизводителя или на отечественного под жестким контролем, совковое барахло будет падать, легко сбиваться и губить наших людей.
ПОКРЫШКИН НА ЧЁМ ЛЕТАЛ?!
эти "знаки" - как то шо акула ходит кругами - только и всего.
это я считаю преступление которое должно быть немедленно расследовано
не дадим развится бизнесу на крови!
Порохоботы совсем совесть потеряли.
Что еще? Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
Наибольшие выплаты даже консолидированного долга были в 1 квартале, но ничего не проседало.
Дніпро.
Рядовое событие не в плане смертей военных, это трагедия, конечно. А в плане того, что происшествия в армии случаются довольно часто. На дорогах гибнет гораздо больше народу, и всем побоку.
А вот программы на первые 100 дней...а которой так громко и звонко волала рябая кепка...и которая месяц назад была готова на 95%...как не было...так и нет....