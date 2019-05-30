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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авиакатастрофа (1059) вертолет (568) Зеленский (1553) Ривненщина (672) крушение (405) Хомчак (26)

 Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-8 под личный контроль

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии с вертолетом Ми-8 под личный контроль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на свой странице в Twitter.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ривненщине. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

Позже в пресс-службе Президента Украины уточнили, что вертолет потерпел крушение не в бою, а во время учебно-тренировочного полета.

"Это произошло не в бою, а во время учебного полета. С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчак взять расследование этого недопустимого аварии под личный контроль , - заявил Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре члена экипажа вместе с командиром полковником Мазепой погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине, - Сухопутные войска

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.

"Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.

Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-8 под личный контроль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129662
 
 
 Топ комментарии
 
Я не могу воспринимать его как президента, не могу и не буду. А его поездка в зону АТО с какими то идиотскими проверками "где моются солдаты" в стиле Лукашенко, просто тошно смотреть.
Мировое позорище выбрали малороссы долбанные
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Малоросс, я называю вас так как считаю нужным, уровень твоего интеллекта способен усвоить эту несложную информацию?
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За землячка обидно стало? Привыкай! Когда вы 5 лет орали на всех кто Пороха поддерживал порохоботы, соевые и прочее, а ваш преЗедент глумился над страной и армией в своем цирке на ТВ чего то ты о праве мойша не орал.
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Хомчуку, учитывая его прошлое, только трагедии расследовать
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обойтись без импортного оборудования и комплектующих не получается ни в одной отрасли.\\\\\

Фошизм!!11 А при СССР сами все делали - от молока.... нет, возьмем туалетную бумагу.... неее, лучше шурупы - от шурупов и до ракет класса "нищета-коммунизм", а бломбир был по несколько копеек и можно было валяться в луже и даже все время читать в очереди за чем-то. Вот до чего довели страну, раньше бы всех посадили и расстреляли11!!(считает медальки от НКВД)

А если честно, то стремно что дядя Трамп, или дядя Беня могут кашлянуть и тут станет Венесуэла. Кучмокравчуки должны молчать и прятаться, а не поучать с менторским видом.
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Вот это хряк с гройсманом "подняли" армию и экономику. А хряк так даже и розетки с ситуативной комнаты спи здил. Мля и этот паталогичный клептоман был у нас президентом!!
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Зараз в США, і тому вибачте за затримку з коментарями, хоча я вже 9 місяців не працюю в АП.
Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною та іншими екранами. Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об'єднаний простір відеоекранів. Головна мета такого підходу наступна: об'єднати інформаційні джерела з різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації. Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку з робочого місця, яке знаходиться в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналах зв'язку (захищеним) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів та відобразити джерела різного походження одночасно.
Аналогічна концепція має місце у побудові ситрумів в США та інших країнах. Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематикам в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною Ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП.
Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відео інформації під час виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційної кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційної діяльності АП. Обладнання передане НБУ - це мережеве обладнання, комп'ютери (робочі станції) та принтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і, впевнений, що досі в АП.
Питання щодо оренди обладнання та структуризації фінансування проекту не коментую - це приватне питання Петра Порошенка, адже він власним коштом забезпечував існування інструменту (ситрум - це інструмент) роботи президента. Особисті речі та власне обладнання, які я, наприклад, приніс із собою з приходом в АП, я, до речі, забрав із собою, коли звільнився, бо це моя власність, яку я також в якості інструментів використовував у своїй повсякденній роботі.
Так сталося, що грошей на побудову нормальної ситуаційної кімнати в країні не було. Ситуаційна кімната в АП не створювалась за бюджетні кошти. А все, що купляв ДУС для АП за гроші бюджету, відбувалося в рамках бюджетів та законодавства про публічні закупівлі. Закупівель для ІТ-потреб у форматі ДСК не застосовувалось. Все обладнання , що встановлювалось в кімнатах роботи Президента, перевірялось Держспецзв'язком, а кімнати сертифікувались на рівень безпеки.
Виходячи з опублікованого відео, для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля й стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії.
Але найголовніше в роботі ситуаційної кімнати не залізо, а люди (!) з досвідом аналітичної роботи, вмінням поєднувати та шукати інформацію, синтезувати сценарії відображення, а також створювати підґрунтя для прийняття рішень керівництвом країни. Збереження та навчання фахівців - ось що має бути головним пріоритетом.
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И чо тебе не спится в 3 ночи? ))) Или ты в Калифорнии?
Ну дык мы не имеем доступ в АП и тем более в РНБО и черпаем инфу из СМИ. Конечно, можно сфоркать вырванные розетки где угодно и обвинить в этом пороха, но реакции от пороха нет, а значит молчание - согласие. А инфа такова, что на неё надо реагировать, т.к. она построена на том, что людям знакомо и доходит до людей, розетки есть у всех. Да и анализируя действия пороха уже после выборов вполне начинаешь верить и инфе про розетки.
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Alex Danylyuk на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп'ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв'язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).
Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися.
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вот кто из них двоих не профессионал? вроде каждый должен выполнять свои должностные обязанности - вмешиваться и напоминать о них- это или сомневаться, шо подчиненный ,справиться или показ своей неуверенности, как руководителя - а может тупой пиар - это азы менеджмента - прикольно)))))))
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Я не могу воспринимать его как президента, не могу и не буду. А его поездка в зону АТО с какими то идиотскими проверками "где моются солдаты" в стиле Лукашенко, просто тошно смотреть.
Мировое позорище выбрали малороссы долбанные
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Твоё восприятие, или не восприятие Зеленского, это твоё право. Но обзывать большую часть жителей Украины "малоросами долбаными" , такого права тебе никто не дал. Так шо прикрой хлебало.
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Малоросс, я называю вас так как считаю нужным, уровень твоего интеллекта способен усвоить эту несложную информацию?
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Я был против Зе перед выборами. Но я помню как тут на Цензоре пригожинские мрази затопляли все форумы грязью на Порошенко и ставили друг другу миллиарды лайков. Я писал что эти же самые ублюдки сразу после выборов будут делать то же самое против Зе потому что их цель одна - гибель Украины. Так и вышло. Посмотрите на посты этого номерного Сергея Титаренко. Посмотрите на количество лайков. Мрази московские! Смерть вашей проклятой породе!
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За землячка обидно стало? Привыкай! Когда вы 5 лет орали на всех кто Пороха поддерживал порохоботы, соевые и прочее, а ваш преЗедент глумился над страной и армией в своем цирке на ТВ чего то ты о праве мойша не орал.
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Я правильно понял, быть малороссом и голосовать за нарко ватника можно, а называть малороссом нельзя? Понятно...
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Вас не поймешь, сначала орете почему прошла неделя а президент не побывал на передке а когда побывал орете мол к чему это показуха и зачем президенту знать быт военных.
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наша очередь зраду разводить, смирись
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Какая нахер зона АТО? ты здесь видишь степь донецкую, терриконы? Это бурьяны на склонах Днепра возле Киева
Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль - Цензор.НЕТ 3061
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Верхняя часть фото датируется 2017 годом. Как то фотожопте качественнее. Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль - Цензор.НЕТ 7420
Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль - Цензор.НЕТ 4149
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Засунь у дупу своє право, та не вякай ... громадяни України, переважної більшістю, обрали ДОСТОЙНУ людину Президентом...навіть вкиди бюлетнів не допомогли корупційній гниді ПеПе з тріском програти вибори!....Хто ти такий, щоб позорити вибір народу?Гнида, що не вживає державну мову, не має право оцінювати , тим більше називати когось малоросами!Ти , та такі як ти - справжні хохли, та малороси.
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а тебе смiливо можно вважати зрадником своєї держави. бо на вухах, звiдсiля бачу, чотири кiло кисельово-************* локшини висить...
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"не допомогли корупційній гниді ПеПе з тріском програти вибори" - это как?
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Тебе в дитинстві зіпсували. Ти примхлива, розбалувана дитина
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Распечатай фото Петра, и любуйся. На Зелю смотреть не нужно, ты за него не голосовал...
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Причина катастрофы - совковое бесполезное громоздкое прожорливое старьё, сложное и тупое в управлении.
Вот нацполиция себе французские вертолёты купила, они не падают.
Это и боевых самолётов касается.
До тех пор пока не будет произведена замена авиапарка на изделия западногопроизводителя или на отечественного под жестким контролем, совковое барахло будет падать, легко сбиваться и губить наших людей.
ПОКРЫШКИН НА ЧЁМ ЛЕТАЛ?!
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Покрьішкин летал на нем с апреля 1943 года , работал как Стаханов, целая ескадрилья прикрьівала его , пока он увеличивал счет. Потом перешел , как и Стаханов на админ работу. В авиации же он с 1932 года, летал на простьіх цаполетах, сбивал и убивал своих пилотов, в прямом смьісле слова. По результативно пилотов СССР-большой вопрос, вроде как в первой десятке, под краем десятки, но пишут что и тот результат его сильно натянут. На чисто импортньіх самолетах, немецкого авиапрома , летал другой пилот -Ерих Хартман
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Рахунок - 352 "птахи". Мессер - 109. після війни відсидів у таборах срср. Так?
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Ми-8 самый массовый вертолёт в мире. Разумеется случаются аварии как и с любыми другими вертолётами и самолётами, автомобилями и мотоциклами, и любой другой техникой.
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Но далеко не у всех вертолетов компоновка такая, что при падении гарантированно давит движками весь пассажирско-десантный отсек, и только у пилотов небольшие шансы выжить.
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Все это Знаки с Неба. Бог с нами разговаривает через случай. 8 человек заехали в плен. Крушение вертолета. Все это предрекает недоброе при Зеленском. К сожалению ошибки народа исправляются большой кровью.
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А ты думаешь это мона как-то предотвратить?
Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль - Цензор.НЕТ 5652
эти "знаки" - как то шо акула ходит кругами - только и всего.
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Это нам еще аукивается правление хряка-гройсмана.
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панятна. за все косяки отвечают папередники.
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Пока еще да. Недели и даже месяца мало, что бі столько натворить сколько пишут лахтинские хрякотроли.
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Почему зеленский не проверил вертолёт перед взлётом?
это я считаю преступление которое должно быть немедленно расследовано
не дадим развится бизнесу на крови!
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Хомчак назначен начальником Генштаба ВСУ, а это теперь Главнокомандующий? Я думала президент у нас главнокомандующий.
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През - Верховний Головнокомандувач. Тому що йому підчиняються не тільки ЗСУ, а й усі силові структури.
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през- це гумовий виріб...тобі що, в падлу натиснути ще 5 кнопок?
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Под такими темами нужно закрывать комменты.
Порохоботы совсем совесть потеряли.
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Клоун тут ТИ, неук. Йди в гуглі почитай, щоб не ганьбитися.
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Жахлива трагедія... І чим довше совкова техніка буде ще в строю, тим більше людей буде гинути. Я розумію, що техніку ремонтують і модернізують, але термін її придатності не нескінченний. Один експерт казав, що ресурсу тих же наших Су-27 і Міг-29 вистачить ще на років 15 максимум. І коли ми почнемо закупляти американську техніку - це тільки питання часу. Я надіюся, це станеться як найшвидше
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Надо кооперироваться со шведами и делать свои самолеты, так намного дешевле + трудоустройство тысяч квалифицированных работников.
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Золотовалютный резерв за месяц просел почти на полтора миллиарда; если после выборов стабильность курса богомерзких доллара и евро еще как-то удавалось поддерживать, то сейчас курс уверенно ползет вверх. На практике это будет означать тотальное подорожание как импорта, так и производимой в Украине продукции - обойтись без импортного оборудования и комплектующих не получается ни в одной отрасли. Вообще, ага. Прежде чем рассказывать об импортозамещении, научитесь производить хотя бы сверла приемлемого качества, не говоря уже о более сложной и технологичной продукции. И все это на оборудовании украинского производства. Ах, нет такого? Тогда ой.
Что еще? Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать. Это, в свою очередь, скажется на металлургии и машиностроении - системообразующих отраслях украинской экономики. Без них Украина очень быстро скатится на уровень Грузии или Молдовы, только размер страны будет побольше. (Впрочем, решить проблему размеров с удовольствием помогут соседи по карте как с Востока, так и с Запада).
Что делают условные 73%? Нет, они не беспокоятся. Они по-прежнему клянут на все лады кровавых барыг, готовятся встречать Саакашвили и роняют слезы умиления на фоточки новоизбранного с шаурмой. По большому счету, Украина как таковая им не интересна и не нужна. Даже тем из них, кто изъясняется на украинском языке и периодически носит вышиванку.
В целом это весьма недалекая, но управляемая, внушаемая и достаточно не требовательная публика. И им начхать на промышленность, технологии, инфраструктуру, науку и тому подобные излишества. С другой стороны, та же Молдова как-то живет без всего этого. А здесь еще будут "95 квартал" по телеку и Полякова с Винником в Верховной Раде.
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Тема ж не про це, продажний ти стецько.
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Про це. Реформа питания в армии заморожена, проект по строительству общежитий для военнослужащих свернут. Оборонную промышленность, скорее всего, будут убивать.
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Ваня, помовч, не ганьби себе остаточно. Ти хоч і не дуже розумний, але вже й до тебе повинна дійти "правдивість казки про мінстець".
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В мае были самые большие выплаты, вот и просел резерв.
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Очередное враньё https://lb.ua/economics/2019/03/22/422719_nbu_obnarodoval_grafik_pogasheniya.html
Наибольшие выплаты даже консолидированного долга были в 1 квартале, но ничего не проседало.
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Як для кого, а для мене сьогодні траур по всьому.
Дніпро.
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Имитация бурной деятельности. На наводнение забить большой шланг, а на, в общем-то, рядовое событие раздувать щеки. На происшествие, которое и так будут расследовать независимо от раздутых щек.
Рядовое событие не в плане смертей военных, это трагедия, конечно. А в плане того, что происшествия в армии случаются довольно часто. На дорогах гибнет гораздо больше народу, и всем побоку.
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когда ты сдохнешь, вот это и будет "рядовое" событие, а когда в учебном полете гибнут люди-это ЧП.
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и да, проследите там, шоб у хомчака кокарда все-таки спереди была, а то снова конфуз приключится.
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Велике прохання до продажних стецьків: будь ласка, гадьте на Зеленського десь на іншій гілці
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А коли ви гадили на Пороха,то гілку вибирали?Так що мовчки обтікайте.
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Скільки вже було цих лічних контролів? І шо?
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В пол двенадцатого ночи тренировка? Похоже на "национальную охоту".
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Війна і вночі не спить. Потрібно тренуватись і тоді.
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Ув. Юрий Бутусов, вы должны понимать, такие события и темы очень болезнены и щепетильны, но только не для "писателей" вашего ресурса, такие коменты гадят не только вашему сайту, они гадят Украине, и разводят людей еще дальше. Коменты под такими вещами должны быть закрыты! Соберите вашу бригаду модераторов, дайте вказивку. Чтобы людям не пришлось делать это через вашу голову и обращаться с Петицией к Президенту. Всё. Теперь можете оскорблять мой ник.
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львовская шахта, вертолет - ходынка зеленского?
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Нет...без указа чувака с ксивой презЕдента сейчас даже Солнце не встает..... Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Хомчаку взяти розслідування обставин аварії вертольота Мі-8 під особистий контроль - Цензор.НЕТ 7597
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а летать на старом карыте 60 годов лучше уже пешком чухать
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А що без таких доручень він би цього не робив? Чи з дорученням буде робити? Не потрібно давати доручення, потрібно робити спрос з тих хто відповідає і строго карати за халатну злочинність починаючи з верху, а не шукати шісток, як це робилося в совку і продовжує робитися зараз в Україні. від чого і страждаємо.
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Вот это дал!! Во как начал!! Это не хухры-мухры! Лично(!!)дал под свой контроль!! Такого ещё не было!!! А что тогда впереди? Да там..да потом..ну *** вообще!
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Сегодня 11-й день презЕдентсва чувака...имитация бурной деятельности продолжается....
А вот программы на первые 100 дней...а которой так громко и звонко волала рябая кепка...и которая месяц назад была готова на 95%...как не было...так и нет....
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петя все бабло пускал на офшоры и личные финансовые операции, только языком трепал о модернизации всего и вся. На деле видим что советское старье окончательно разваливается и никакой модернизацией там и не пахнет
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Якось дуже дивно : всі загинули після приземлення, нехай і аварійного?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-8 под личный контроль
 
 
 
 
 
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