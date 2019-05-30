 Товарищ Сытника Надейко, спонсировавший отдых директора НАБУ, судится о снятии судимости за разбойное нападение

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Недавно сайт "Обозреватель" обнародовал бы протокол допроса Надейко по поводу новогоднего отдыха в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны" в Ривненской области. Есть данные, что именно здесь были записаны разговоры, в которых Сытник якобы рассказывает своим знакомым, что в 2016 году разгласил на сайте НАБУ тайну следствия по делу о "черной бухгалтерии Партии Регионов" относительно выплат Полу Манафорту, чтобы снизить рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа и помочь кандидату Хиллари Клинтон.

Данные для ЕРДР внесены 14 марта 2019 г. по факту превышения служебных полномочий отдельными работниками НАБУ при осуществлении досудебного расследования. Суд назначил экспертизу звукозаписей, чтобы выяснить, в частности, записан ли на них Сытник.

Согласно протоколу допроса, Николай Надейко рассказывал, что лично платил за отдых Сытника в комплексе "Полесское-Сарны" по 100 тыс. грн за раз. А всего в 2017-2019 руководитель НАБУ там отдыхал 5 раз. Кроме того, Надейко утверждал, что заплатил за ремонт сломанных Сытником квадроциклов 4 тыс. долларов.

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Свою щедрость Надейко объяснял дружескими отношениями с Сытником.

"Ничего я не должен и не обязан перед ним. Помогаю ему только как друг. Он относится к таким товарищам, которым отказать в силу своих жизненных принципов я не могу ... он для меня как гость, а я принимающая сторона", - рассказывал он.

В то же время 13 марта 2019 г. в суд поступило ходатайство Надейко о снятии судимости. Он объяснял, что приговором апелляционного суда г. Киева от 26 декабря 2005 года им было отбыто полностью 28 декабря 2012 г.. За это время он осознал свою вину, его поведение образцовое, он честно работает в ООО "Финансово-консалтинговая компания Авангард ЛТД" на должности советника члена Наблюдательного совета, где зарекомендовал себя с положительной стороны. Со дня освобождения от отбывания наказания по настоящее время он ни разу не привлекался к уголовной ответственности.

В декабре 2005 г. за разбойное нападение в Киеве по ул. Михайловской, 24-а Надейко был приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. В 2010 году неотбытую часть наказания в виде лишения свободы заменили на более мягкое наказание - исправительные работы по месту работы осужденного на срок два года за вычетом в доход государства 20% заработка ежемесячно.

2 апреля 2019 г. Ривненский суд постановил направить ходатайство о подсудности в столицу, поскольку Надейко был осужден приговором апелляционного суда г. Киева.

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Но Киевский апелляционный суд решил, что дело поступило с нарушением порядка определения подсудности. Доводы сводились к тому, что Ривненский суд не мог непосредственно направить дело в Киевский апелляционный суд, поскольку такой вопрос решается апелляционным или Верховным судом. Кроме того, отмечалось, что ходатайство Надейко выходит за пределы полномочий апелляционного суда, поскольку в настоящее время апелляционные суды в Украине действуют исключительно как суды апелляционной инстанции.

Дело направлено в Верховный суд, но там решили, что его должен рассматривать Киевский апелляционный суд, поскольку именно этот суд выносил приговор и ходатайство к нему поступило именно как в суд первой инстанции. Дело вернули в апелляционный суд и ближайшее заседание назначено на 7 июня.