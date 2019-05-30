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 Политика Украины, За рубежом
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 Украинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер

Украинский вопрос, включая необходимость освобождения Россией украинских моряков и кораблей, остается в повестке дня отношений США и РФ, в том числе запланированной на следующий месяц встречи Трампа и Путина.

Об этом в Вашингтоне на конференции в Фонде Карнеги за международный мир заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Как все помнят, в прошлом декабре планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и посадила в тюрьму моряков, переместив их на территорию РФ. Итак, встреча была отозвана, и это был очень хороший шаг, я думаю, это было правильным", - отметил представитель Госдепа.

С тех пор, по его словам, Вашингтон не прекращает настаивать на освобождении моряков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжат поставлять Украине оружие, - Волкер

Волкер напомнил, что Международный трибунал по морскому праву вынес решение по этому делу в пользу Украины. "Действия РФ никоим образом не соответствуют международному праву, у них нет оснований дальше задерживать моряков, но они до сих пор делают это", - констатировал американский дипломат.

Однако, по его словам, кроме необходимости освобождения украинских моряков и кораблей, между РФ и США остается множество нерешенных проблем, которые нужно обсуждать. Речь идет о контроле над вооружениями (в том числе ядерными), ситуации в Венесуэле, Сирии, Северной Корее, дипломатическом противостоянии, боевых действиях на Донбассе, аннексии Крыма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер

Поэтому, по словам Волкера, было бы хорошо, если бы Трамп и Путин могли встретиться и обсудить темы, чтобы "определиться, есть ли возможность немного охладить ситуацию, найти пути, где можно действовать конструктивно".

В то же время, представитель Госдепа подчеркнул: "Это не говорит о том, что мы не занимаемся вопросами Украины. Мы должны пытаться уладить все крупные разногласия между двумя великими странами".

Как сообщалось, Дональд Трамп в начале мая заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится в конце июня в японском городе Осака.

Источник: https://censor.net.ua/n3129655
 
 
 Топ комментарии
 
Це нагадує фразу: "Ваш дзвінок важливий для нас. Залишайтесь на лінії................пі-пі-пі....." Украинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер - Цензор.НЕТ 583
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А можно вместо переговоров ,Украине 100 джавединов .
От них толку гораздо больше
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хрякоботы никак не успокоятся...
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А можно вместо переговоров ,Украине 100 джавединов .
От них толку гораздо больше
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Пообещал дедушка Мойша купить внуку шоколадку.
Приходит домой.
Внук:
- Деда, ты купил шоколадку?
Мойша:
- Нет, внучек, сегодня некогда было.
На другой день приходит.
- Деда, ты купил шоколадку?
- Нет, внучек, магазин был закрыт.
На следующий день приходит.
- Деда, ты купил шоколадку?
- Не было шоколада. Только чупа-чупсы.
- Так хотя бы чупа-чупс купил бы.
- Запомни, внучек, пока дедушка Мойша жив, ты будешь кушать только шоколад. Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 1414
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Це нагадує фразу: "Ваш дзвінок важливий для нас. Залишайтесь на лінії................пі-пі-пі....." Украинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер - Цензор.НЕТ 583
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Встречаются два еврея:
- Ну как, Изя, ты-таки уже устроился на работу?
- Да, в оркестр русских народных инструментов.
- Ну и шо, неужели там все русские?
- Конечно, нет! Правда, есть один - но ты же знаешь, они везде пролезут! Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 6676
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Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 3948

Классно договариваться про Украину, без Украины. Это как телочку замуж выдавать без ее согласия. Надеюсь клоун-трамп не предаст клоуна-зеленского и вопросы порешают в пользу Украины, а не так как на фотке выше
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Владимир Александрович на переговорах будет лишним.
Во-первых, запоребрик и так на переговорах уже представлен и присутствия Владимира Александровича для выражения его пророссийских симпатий ("а не замутить ли нам референдум на тему, а на кой нам фиг тот ЕС и НАТО?") не требуется.
А во-вторых, мнение Владимира Алексадровича Бени всем как-то фиолетово.
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Ну, и к новогодним елкам Владимиру Александровичу надо готовиться, и к корпоративм.
Это дело серьезное, запускать нельзя, отожмут.
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типичный ыксперд с аватарой 25%, и заметьте, это еще один из самых высоких IQ среди них

Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 256
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Петиції, петиції... Щось ніякої користі від них. ДСС.
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Беня, эт который москалей покупал и их трофейное оружие? Да, немало тогда украинских отчаянных парней заработало...

Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 6424
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БРЕХНЯ

"Фейк: Реклама ПриватБанка, обещающая 10 000 долларов «за москаля»
Апрель 17, 2014 - 18:42"На самом деле изображение фейковое. На нем изображен не Днепропетровск, а Киев, адрес улица Большая Васильковская (бывшая Красноармейская) 23/50.Кроме того, на этом месте в данный момент висит пустое белое полотно без какой-либо надписи. https://www.stopfake.org/fejk-reklama-privatbanka-obeshhayushhaya-10-000-dollarov-za-moskalya/
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У подъезда встречаются евреи.
Изя говорит:
- Ты знаешь, Абрам, я вчера видел, как с тебя возле дома снимали дублёнку…
- Так ше ты не подошёл?
- А я подумал: «Зачем им ещё одна дублёнка?»" Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 4051
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Путин будет за окончательное решение украинского вопроса.
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На одной из одесских улиц, а именно, на Дерибасовской, стояла заплаканная женщина. Иностранец, проходивший мимо, поинтересовался у нее:
- Что с вами случилось? Женщина отвечала:
- У меня украли кошелек с деньгами. Иностранец пожалел ее и дал ей деньги. Женщина стала его благодарить, а потом спросила:
- Может, вы и кошелек отдадите? Українське питання залишиться темою переговорів Трампа і Путіна, - Волкер - Цензор.НЕТ 1846
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Вяликому Пу укажут на его место - рядом с Круглим Ыном и Волохатым Мадуро.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер
 
 
 
 
 
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