 Украинский вопрос останется темой переговоров Трампа и Путина, - Волкер

Об этом в Вашингтоне на конференции в Фонде Карнеги за международный мир заявил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Как все помнят, в прошлом декабре планировалась встреча президентов Трампа и Путина в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и посадила в тюрьму моряков, переместив их на территорию РФ. Итак, встреча была отозвана, и это был очень хороший шаг, я думаю, это было правильным", - отметил представитель Госдепа.
С тех пор, по его словам, Вашингтон не прекращает настаивать на освобождении моряков.
Волкер напомнил, что Международный трибунал по морскому праву вынес решение по этому делу в пользу Украины. "Действия РФ никоим образом не соответствуют международному праву, у них нет оснований дальше задерживать моряков, но они до сих пор делают это", - констатировал американский дипломат.
Однако, по его словам, кроме необходимости освобождения украинских моряков и кораблей, между РФ и США остается множество нерешенных проблем, которые нужно обсуждать. Речь идет о контроле над вооружениями (в том числе ядерными), ситуации в Венесуэле, Сирии, Северной Корее, дипломатическом противостоянии, боевых действиях на Донбассе, аннексии Крыма.
Поэтому, по словам Волкера, было бы хорошо, если бы Трамп и Путин могли встретиться и обсудить темы, чтобы "определиться, есть ли возможность немного охладить ситуацию, найти пути, где можно действовать конструктивно".
В то же время, представитель Госдепа подчеркнул: "Это не говорит о том, что мы не занимаемся вопросами Украины. Мы должны пытаться уладить все крупные разногласия между двумя великими странами".
Как сообщалось, Дональд Трамп в начале мая заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится в конце июня в японском городе Осака.
От них толку гораздо больше
Приходит домой.
Внук:
- Деда, ты купил шоколадку?
Мойша:
- Нет, внучек, сегодня некогда было.
На другой день приходит.
- Деда, ты купил шоколадку?
- Нет, внучек, магазин был закрыт.
На следующий день приходит.
- Деда, ты купил шоколадку?
- Не было шоколада. Только чупа-чупсы.
- Так хотя бы чупа-чупс купил бы.
- Запомни, внучек, пока дедушка Мойша жив, ты будешь кушать только шоколад.
- Ну как, Изя, ты-таки уже устроился на работу?
- Да, в оркестр русских народных инструментов.
- Ну и шо, неужели там все русские?
- Конечно, нет! Правда, есть один - но ты же знаешь, они везде пролезут!
Классно договариваться про Украину, без Украины. Это как телочку замуж выдавать без ее согласия. Надеюсь клоун-трамп не предаст клоуна-зеленского и вопросы порешают в пользу Украины, а не так как на фотке выше
Во-первых, запоребрик и так на переговорах уже представлен и присутствия Владимира Александровича для выражения его пророссийских симпатий ("а не замутить ли нам референдум на тему, а на кой нам фиг тот ЕС и НАТО?") не требуется.
А во-вторых, мнение
Владимира АлексадровичаБени всем как-то фиолетово.
Это дело серьезное, запускать нельзя, отожмут.
"Фейк: Реклама ПриватБанка, обещающая 10 000 долларов «за москаля»
Апрель 17, 2014 - 18:42"На самом деле изображение фейковое. На нем изображен не Днепропетровск, а Киев, адрес улица Большая Васильковская (бывшая Красноармейская) 23/50.Кроме того, на этом месте в данный момент висит пустое белое полотно без какой-либо надписи. https://www.stopfake.org/fejk-reklama-privatbanka-obeshhayushhaya-10-000-dollarov-za-moskalya/
Изя говорит:
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