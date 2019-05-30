EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  337  5
Все про:Порошенко (17564) Саакашвили (2722)

 Охрана думала, что я его покусаю, - Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили, который при пятом президенте Петре Порошенко был лишен гражданства и принудительно выдворен из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он рассказал в эфире канала Наш.Макси-ТВ.

"Очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю: они растерялись, заняли периметр <...> А я просто прошел", - заверил политик.

Когда это произошло, не уточняется; вероятно, на 25-м съезде ЕНП в ноябре.

Саакашвили повторил, что у него "есть личная причина быть на него злым, но у меня нет личных обид", и добавил, что ему якобы неинтересна месть Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

28 мая президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство, а на следующий день экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА вернулся в Украину, пояснив, что теперь будет делать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сторонники Саакашвили собираются в аэропорту "Борисполь" - люди держат баннеры и поют гимн. ФОТО

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ

В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Источник: https://censor.net.ua/n3129652
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хватит пиарить клоуна
Одного выбрали
Второй вернулся
Задолбали уже оба
 показать весь комментарий
 
 
то можешь апстену головой вдаритися..чи шо там в тебе замість неї
 показать весь комментарий
 
 
Ещё один жаждет быть в центре внимания зебилов... Во счастье!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОхрана думала, что я его покусаю, - Саакашвили рассказал о случайной встрече с Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх