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 Четыре члена экипажа вместе с командиром полковником Мазепой погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине, - Сухопутные войска

Поздно вечером в среду, 29 мая, в 23.27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook в ночь на четверг.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - сказано в сообщении.

Вертолет упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ривненской области.

На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

Причины авиационной катастрофы выясняются.

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В ведомстве добавили, что более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия.

"Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков.

Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь ... Светлая память ...", - говорится в сообщении.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, вертолет Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украина совершил аварийную посадку во время планового учебного полета, после чего загорелся.

Принятыми мерами 30 мая в 01:00 пожар ликвидирован.

В катастрофе погибли все четверо членов экипажа, среди которых командир указанной воинской части полковник Мазепа.

Четыре члена экипажа вместе с командиром полковником Мазепой погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине, - Сухопутные войска 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129649
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетыре члена экипажа вместе с командиром полковником Мазепой погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине, - Сухопутные войска
 
 
 
 
 
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