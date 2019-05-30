 Россия буднично демонстрирует неуважение своих международных обязательств в сферах безопасности и вооружения, - спикер Госдепа США Ортагус

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия буднично демонстрирует неуважение своих международных обязательств в сферах безопасности и вооружения. Мы уже говорили об этом в контексте Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности: они прямо нарушили этот договор, и наши европейские союзники подтвердили это", - заявила она.

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Ортагус добавила, что "нарушения продолжаются уже несколько лет", и США этим "безусловно, обеспокоены".

Напомним, 2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМДпосле того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия также вышла из договора, запрещающего обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.