EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  246  3
Все про:Госдепартамент США (946) Россия (72903) Ортагус (2)

 Россия буднично демонстрирует неуважение своих международных обязательств в сферах безопасности и вооружения, - спикер Госдепа США Ортагус

Нарушение Россией обязательств в сфере контроля за вооружениями, в частности Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, уже стали обыденными.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия буднично демонстрирует неуважение своих международных обязательств в сферах безопасности и вооружения. Мы уже говорили об этом в контексте Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности: они прямо нарушили этот договор, и наши европейские союзники подтвердили это", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности, - разведка США

Ортагус добавила, что "нарушения продолжаются уже несколько лет", и США этим "безусловно, обеспокоены".

Напомним, 2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМДпосле того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия также вышла из договора, запрещающего обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

Источник: https://censor.net.ua/n3129647
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лазорко це той, про якого пишуть - "близький до Коломойського екс-голова "Укртранснафти" , якого днями МВС зняло з розшуку."Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.
Правоохоронці підозрювали Лазорко за чотирма епізодами: незаконна викачка технологічної нафти з магістральних нафтопроводів; підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привату"; незаконні витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта"; резервування нафтопроводу Кременчук-Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова)."Россия буднично демонстрирует неуважение своих международных обязательств в сферах безопасности и вооружения, - спикер Госдепа США Ортагус - Цензор.НЕТ 528
 показать весь комментарий
 
 
"На фото сам Лазорко, його син і якийсь телеведучий у білій сорочці.
Лазорко це той, про якого пишуть - "близький до Коломойського екс-голова "Укртранснафти" , якого днями МВС зняло з розшуку."

Вот так ребята, нас разводят по полной программе.
 показать весь комментарий
 
Ну вот: вместо тысячи комментариев в каждой теме, как раньше, теперь и десятка не набирается. Питерской ботоферме дали отбой, ибо проект "новороссии" близок к успеху.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия буднично демонстрирует неуважение своих международных обязательств в сферах безопасности и вооружения, - спикер Госдепа США Ортагус
 
 
 
 
 
 вверх